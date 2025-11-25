ÀÄÌÚÀë¿Æ»á¡ÖÆ±¤¸·Á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×WBC¸å¤ËÂ¼¾å½¡Î´¤Ø¶â¸À¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Ï¤¢¤ì¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡Ä¥à¥Í¤Ï¥à¥Í¡×
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂç¥ê¡¼¥°°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬24Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHK¡¡BS¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡ß¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¡¡¤À¤«¤é¡¢Ä©¤à¡ÁÌîµå¡¦Â¼¾å½¡Î´¡Á¡×¡Ê¸å11¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£WBC¸å¤ËÀ®ÀÓ¤òÍî¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï22Ç¯¤Ë22ºÐ¤È»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç3´§²¦¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÖÆüËÜµå³¦¤Î´é¡×¤È¤·¤ÆÍâ23Ç¯½Õ¤ÎWBC¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤½¤³¤ÇÂçÃ«æÆÊ¿¡ÊÅö»þ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢ºÇ½é¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤ÆÁÛÁü¤è¤ê¤Ï¤ë¤«¾å¤À¤Ã¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¼þ¤ê¤ÎÁª¼ê¤Ë¼ºÎé¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥×¥í¤Ç°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤Æ¼«Ê¬¤è¤êÈô¤Ð¤¹¤Ê¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤è¤êÎÉ¤¤ÂÇµåÂÇ¤Ä¤Ê¤È¤«¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜ²»¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢ÀµÄ¾½é¤á¤Æ¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñÃæ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÂçÃ«¤ÈÏÃ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÀ®ÀÓ¤Ï²¼¹ß¡£22Ç¯¤ÏÂÇÎ¨¡¦318¡¢56ËÜÎÝÂÇ¡¢128»°¿¶¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢23Ç¯¤ÏÂÇÎ¨¡¦256¡¢31ËÜÎÝÂÇ¡¢168»°¿¶¡¢24Ç¯¤ÏÂÇÎ¨¡¦244¡¢33ËÜÎÝÂÇ¡¢180»°¿¶¤È¿ô»ú¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¼¾å¤Ï¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤ê¤ÎÂÇµå¤¬Áý¤¨¤¿¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ®¤¤ÂÇµå¤¬ÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È¤«¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò±ó¤¯¤ËÈô¤Ð¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤òÊø¤·¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤ÊÂ¸ºß¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¿Â¼¾å¤Ë¶â¸À¤ò¼ø¤±¤¿¤Î¤¬¡¢Åö»þ¥ä¥¯¥ë¥È¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¤Ã¤¿ÀÄÌÚÀë¿Æ»á¡Ê¸½¥ä¥¯¥ë¥ÈGMÆÃÊÌÊäº´¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£ÀÄÌÚ»á¤Ï¡ÖWBC¸å¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Îý½¬ÊýË¡¤À¤È¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÂçÃ«¤ò°Õ¼±¤·²á¤®¤Æ¤¤¤ëÂ¼¾å¤¬¤¤¤¿¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¼ÂºÝ¡¢·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¼«Ê¬¤â¡ÈÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤Ç¤¢¤ì¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤Ç¤âÂ¼¾å¤ÏÂ¼¾å¤Ç¡¢¥à¥Í¤Ï¥à¥Í¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¡£Æ±¤¸·Á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡É¤Ã¤Æ¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¿»÷¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼«Ê¬¤Î·Á¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤ÈÂ¼¾åËÜ¿Í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â¼¾å¤âÀÄÌÚ»á¤Î½õ¸À¤ò¼õ¤±¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤¬Àµ²ò¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤Ç´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆ¬¤Ç¤Ã¤«¤Á¤Ë¤³¤Î¿Í¤¬¤³¤¦¸À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤¦¤¹¤ë¤è¤ê¤«¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Ê¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤¢¤¢ÎÉ¤¤´¶³Ð¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿Êý¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤ëÎÏ¤âÉÕ¤¯¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¹Í¤¨Êý¤¬½ÀÆð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£