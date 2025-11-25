Åìµþ±ß¡¢156±ßÂæ¸åÈ¾
¡¡Ï¢µÙÌÀ¤±25Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î±ßÁê¾ì¤Ï¡¢1¥É¥ë¡á156±ßÂæ¸åÈ¾¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¸áÁ°10»þ¸½ºß¤ÏÁ°½µËöÈæ07Á¬±ß¹â¥É¥ë°Â¤Î1¥É¥ë¡á156±ß66¡Á68Á¬¡£¥æ¡¼¥í¤Ï37Á¬±ß¹â¥æ¡¼¥í°Â¤Î1¥æ¡¼¥í¡á180±ß50¡Á57Á¬¡£
¡¡¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬·Ç¤²¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿ºâÀ¯°²½¤Ø¤Î·üÇ°¤¬º¬¶¯¤¯¡¢±ß¤òÇä¤Ã¤Æ¥É¥ë¤òÇã¤¦Æ°¤¤¬Í¥Àª¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤¬ÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤ò·è¤á¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤«¤é¡¢ÆüÊÆ¶âÍøº¹½Ì¾®¤ò°Õ¼±¤·¤¿±ßÇã¤¤¥É¥ëÇä¤ê¤ÎÆ°¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÏ¢µÙÌÀ¤±¤ÇÌÜÎ©¤Ã¤¿¼è°úºàÎÁ¤ËË³¤·¤¯¡¢Êý¸þ´¶¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê³°°Ù¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¡Ë¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£