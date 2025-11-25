¡Ú£Ê¥ê¡¼¥°Ï¢ºÜ¡Ûº£µ¨¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¤·¤¿Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹¤Î11Ç¯Á°¤Î¶ì¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¼ÂÂÖ
¡Á¥×¥í¤ÇÀï¤¨¤ëÁª¼ê¤¬°é¤Ä¤ï¤±¡ÊÏ¢ºÜ¢¡Âè18²ó¡Ë
£Ê¥ê¡¼¥°È¯Â°ÊÁ°¤«¤é¡¢¥×¥í¤Ç³èÌö¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¼¡¡¹¤ËÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Î°éÀ®ÁÈ¿¥¡£ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°éÀ®¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
º£µ¨¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹â±ßµÜÇÕ£Õ¡Ý18¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°EAST¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹¡¡photo by Sano Miki
Âè17²ó¢¡Åìµþ£Ö¤Î¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç°é¤Ã¤¿¡ÖÈó¥¨¥ê¡¼¥È¡×²£»³¶ÇÇ·¤Îº£¡ä¡ä
¡¡º£Ç¯¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹¤Ï11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹â±ßµÜÇÕ£Õ¡Ý18¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°EAST¡Ê°Ê²¼¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¡Ë¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Öº£¤Þ¤Ç¡ÊÀ¤ÂåÊÌ¤Î¡ËÂåÉ½¤È¤«¤Ç°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿Áª¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢°ì½ï¤ËÀï¤¨¤Æ³Ú¤·¤¤¤Ã¤ÆÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Éé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Ç¯ÂåÊÌÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄMFº£°æ·ò¿Í¡Ê¹â¹»£³Ç¯¡Ë¤¬¤½¤¦¸ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Î¹â¹»Ç¯ÂåºÇ¹âÊö¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¶»¤ò¼Ú¤ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤ÏÌÓÆ¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¡Ê¥Ñ¥¹¤ò¡Ë¤Ä¤Ê¤°¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Êº£°æ¡Ë¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Âè19Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡¢Á´12¥Á¡¼¥àÃæ£¶°Ì¡£Âè£µÀá¤Ç¤Ï¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¥æ¡¼¥¹¤ò£³¡Ý£°¤Ç²¼¤¹¤Ê¤É¡¢¾å°ÌÀª¤ËÎô¤é¤Ê¤¤ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÃæ°Ì¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤â¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡ÖºòÇ¯¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡¢¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹Áª¼ê¸¢¡Ê£Õ¡Ý18¡Ë¡¢£Ê¥æ¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°»²Æþ¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤È·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤³¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³ÃÍ¤¬º£¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ê½é¤á¤Æ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¡Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¡ÊDFÃæÂ¼½¡»ÎÏ¯¡¿¹â¹»£³Ç¯¡Ë
¡Ö½é¤á¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤â¡Ê¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡Ë¤Ç¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ê»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ë¸«¤¨Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¤É¤ó¤É¤ó¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ê±þ¤¨¤Ï¤¢¤ë¡×¡ÊMF²¼µÈÞ«Ê¿¡¿¹â¹»£²Ç¯¡Ë
¡¡Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤â¡¢¸½¾õ¤ËËþÂ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ï¤¦¤«¤¬¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹¤¬10Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ò»×¤¨¤Ð¡¢ÅÁÅý¤ÎÎÐ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤³¤ÎÉñÂæ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¤¬¡¢Ì¾ÌçÉü³è¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È11Ç¯Á°¡½¡½¡£¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹¤Ï¡¢¤è¤â¤ä¤Î¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2011Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢2014Ç¯¤¬£´¥·¡¼¥º¥óÌÜ¡£Ä¹¤¯¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹¤Î´é¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹¤Ï¡¢ÁÏÀß»þ¤«¤é»²Àï¤·Â³¤±¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡ÊEAST¡Ë¤Ï¡¢£²°Ì¡¢Í¥¾¡¡¢£´°Ì¤È¡¢½ç°Ì¤ò£µ°Ì°Ê²¼¤ËÍî¤È¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÊÅö»þ¤ÏÁ´10¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¡Ë¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±2012Ç¯¤Ï¡¢ÃæÅçæÆºÈ¡Ê¸½±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡Ë¡¢Á°ÅÄÄ¾µ±¡Ê¸½¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë¤é¤òÍÊ¤·¡¢14¾¡£´Ê¬¤±¤ÎÌµÇÔ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°EAST¤òÀ©ÇÆ¡£¤½¤Î´Ö¡¢£·Ï¢¾¡¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°µ´¬¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡Íâ2013Ç¯¤³¤½£´°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢·Þ¤¨¤¿2014Ç¯¡¢ÌÜ»Ø¤¹¤ÏÇÆ¸¢Ã¥´Ô¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Î£·»î¹ç¤ò£³¾¡£³ÇÔ£±Ê¬¤±¤Î¾¡¤ÁÅÀ10¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Àª¤¤¤Ë¾è¤ì¤º¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢Âè£¸Àá¤«¤é¤Þ¤µ¤«¤Î£¸Ï¢ÇÔ¡£°¤¤Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢Å¥¾Â¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤É¤³¤í¤«¡¢¥×¥ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥°´ØÅì¤Ø¤Î¹ß³Ê¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö£¸Ï¢ÇÔ¤Î¤È¤¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥ä¥Ð¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶õµ¤¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Æ......¡×
¡¡11Ç¯Á°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤ÏÅö»þ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¥æ¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÃæÌî²í¿Ã¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÃæÌî¤Ï¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¸þ¤¤ÎÀ³Ê¤À¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂå¤¬¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥à¤ÎºÇ¾åµéÀ¸¤Ë¤Ê¤ë¤ËºÝ¤·¡¢¡Ö¤¿¤Ö¤óÅö»þ¤Î´ÆÆÄ¤¬¤½¤³¤ÎÉôÊ¬¡Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¡Ë¤Ç¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Í¿¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎÌò³ä¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤â¤Ï¤ä¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö·ë²Ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢·ë¹½¥±¥¬¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°¤¤¾õ¶·¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ï²¿¤È¤«ÂÑ¤¨¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥º¥ë¥º¥ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡£²Ç¯Á°¤Î¥×¥ì¥ß¥¢²¦¼Ô¤Ï¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡¿¤Ä¤Å¤¯¡Ë