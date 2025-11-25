¡Ö²¿¤³¤Î¥á¥ó¥Ä¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¤µ¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¡×¡ÈÆüËÜÂåÉ½4¥Ð¥Ã¥¯¡É¤ÎÈÕ»Á¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡FCÅìµþ¤ÎÆüËÜÂåÉ½DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤¬24Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX(µì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼/@YutoNagatomo5)¤ò¹¹¿·¤·¡¢¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Î²ñ¿©¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Í§¤Ï¡Ö±¦¤«¤éÆâÅÄ¡¢µÈÅÄ¡¢¿¹½Å¡¢Ä¹Í§ 4¥Ð¥Ã¥¯´°À®¡×¤È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎDF¿¹½Å¿¿¿Í¡¢ÆâÅÄÆÆ¿Í»á¡¢LA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼(¥¢¥á¥ê¥«¡¦MLS)¤ÎDFµÈÅÄËãÌé¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½DF¤¿¤Á¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò°Ï¤ó¤À1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@yutonagatomo55)¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¡ÖÈÕ»Á¡×¡Ö#¥Ö¥é¥¸¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎDF¥é¥¤¥ó¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2014Ç¯¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëWÇÕ¤òÀï¤Ã¤¿4¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²¿¤³¤Î¥á¥ó¥Ä¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö´ãÊ¡!¡×¡Ö¥¶¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¨¥â¤¤!¡×¡Ö¤³¤Îº¢¤ÎÂåÉ½¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¡Ö¤â¤¦11Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°ÂÄê´¶¤¢¤ë4¥Ð¥Ã¥¯¤ä¤ó¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¤µ¤ì¤ëµ¤¤¬Á´¤¯¤·¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¹Í§¤Ï¡Ö±¦¤«¤éÆâÅÄ¡¢µÈÅÄ¡¢¿¹½Å¡¢Ä¹Í§ 4¥Ð¥Ã¥¯´°À®¡×¤È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎDF¿¹½Å¿¿¿Í¡¢ÆâÅÄÆÆ¿Í»á¡¢LA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼(¥¢¥á¥ê¥«¡¦MLS)¤ÎDFµÈÅÄËãÌé¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½DF¤¿¤Á¤È¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò°Ï¤ó¤À1Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@yutonagatomo55)¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¡¢¡ÖÈÕ»Á¡×¡Ö#¥Ö¥é¥¸¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎDF¥é¥¤¥ó¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2014Ç¯¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëWÇÕ¤òÀï¤Ã¤¿4¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²¿¤³¤Î¥á¥ó¥Ä¡×¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö´ãÊ¡!¡×¡Ö¥¶¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¨¥â¤¤!¡×¡Ö¤³¤Îº¢¤ÎÂåÉ½¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¡Ö¤â¤¦11Ç¯¤â·Ð¤Ã¤Æ¤ë¤È¤«¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°ÂÄê´¶¤¢¤ë4¥Ð¥Ã¥¯¤ä¤ó¡×¡Ö¥´¡¼¥ë¤µ¤ì¤ëµ¤¤¬Á´¤¯¤·¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë