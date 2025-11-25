ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬ÂåÉ½Àï¤«¤é2»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë! ¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ò2Ï¢¾¡¤ËÆ³¤¯
[11.24 ¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¥Âè15Àá ¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹ 2-0 ¥â¥ó¥Ú¥ê¥¨]
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ÎÆüËÜÂåÉ½FWÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬24Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¥(¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô)Âè15Àá¤Î¥â¥ó¥Ú¥ê¥¨Àï(¡û2-0)¤Çº£µ¨6¥´¡¼¥ëÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿ÃæÂ¼¤Ï1-0¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à6Ê¬¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¡¢ÀÚ¤êÊÖ¤·¤«¤é±¦Â¤ò°ìÁ®¡£¥Ë¥¢¤Î¥³¡¼¥¹¤Ë·è¤á¡¢¾¡Éé¤ò·èÄê¤Å¤±¤ëº£µ¨6ÆÀÅÀÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡ÀèÆü¤Þ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿18Æü¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½Àï(¡û3-0)¤«¤é2ÀïÏ¢È¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï2Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢6°Ì¤«¤é4°Ì¤ËÉâ¾å¡£DF´Øº¬Âçµ±¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Î¤Þ¤Þ½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
