¡ÖÈéÉæ¤¬ÆÍÁ³¤¿¤À¤ì¤ë¡Ä¡×¡ÉÅ·á×áì¡É¤È¤¤¤¦ÉÂµ¤¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡© ¸«Æ¨¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤½é´ü¾É¾õ¤ËÃí°Õ¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
´Æ½¤°å»Õ¡§
¹âÆ£ ±ß¹á¡Ê°å»Õ¡Ë
ËÉ±Ò°å²ÊÂç³Ø¹»Â´¶È / ¸½ºß¤Ï¼«±ÒÂâºå¿ÀÉÂ±¡¶ÐÌ³ / ÀìÌç¤ÏÈéÉæ²Ê
Å·á×áì¤Î³µÍ×
Å·á×áì¡Ê¤Æ¤ó¤Ý¤¦¤½¤¦¡Ë¤Ï¡¢¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌÈ±Ö·Ï¤¬¼«¿È¤Î¾åÈéºÙË¦¤òÀÜÃå¤µ¤»¤ëÊ¬»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¶·â¤·¡¢Ç´Ëì¤äÈéÉæ¤Ë¿åá×¤ä¤Ó¤é¤ó¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¼À´µ¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Ë40～60Âå¤ËÈ¯¾É¤·¡¢½÷À¤Ë¤ä¤äÂ¿¤¤·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÎáÏÂ3Ç¯ÅÙ¤ÎÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢Å·á×áì¤Ç»ØÄêÆñÉÂ¼õµë¾Ú¤ò¸òÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÆüËÜ¤ÇÌó3,200¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê½ÐÅµ¡§ÆñÉÂ¾ðÊó¥»¥ó¥¿ー¡ÖÅ·á×áì¡Ê»ØÄêÆñÉÂ35¡Ë¡×¡Ë¡£
Å·á×áì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹ÌÈ±Ö·Ï¤Ï¡¢¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó¡ÊÉ½Èé¤äÇ´Ëì¾åÈé¤òÀÜÃå¤µ¤»¤ë¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¸Ê¹³ÂÎ¤Ç¤¹¡£¼«¸Ê¹³ÂÎ¤¬¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÙË¦´Ö¤ÎÀÜÃå¤¬ÁË³²¤µ¤ì¡¢¿åá×¤ä¤Ó¤é¤ó¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Å·á×áì¤Ï¿Ò¾ïÀÅ·á×áì¡Ê¤¸¤ó¤¸¤ç¤¦¤»¤¤¤Æ¤ó¤Ý¤¦¤½¤¦¡Ë¤ÈÍîÍÕ¾õÅ·á×áì¡Ê¤é¤¯¤è¤¦¤¸¤ç¤¦¤Æ¤ó¤Ý¤¦¤½¤¦¡Ë¤Î¼ç¤Ê2¤Ä¤È¡¢¤Þ¤ì¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¼ðáç¿ïÈ¼ÀÅ·á×áì¡Ê¤·¤å¤è¤¦¤º¤¤¤Ï¤ó¤»¤¤¤Æ¤ó¤Ý¤¦¤½¤¦¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¬ÀÚ¤Ê¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¾É¾õ¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢´°¼£¤¬Æñ¤·¤¤ÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£
Áá´ü¿ÇÃÇ¤ÈÄ¹´üÅª¤Ê´ÉÍý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¸³è¤Î¼Á¤ò°Ý»ý¡¦¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Ò¾ïÀÅ·á×áì
¿Ò¾ïÀÅ·á×áì¤ÏÅ·á×áì¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤âÉÑÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢¸ý¹Ð¤ä¸ý¿°¡¢°öÆ¬¡¢¹¢Æ¬¡¢¿©Æ»¡¢·ëËì¡¢ç´¤Ê¤É¤ÎÇ´Ëì¤ËÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¿åá×¤ä¤Ó¤é¤ó¡¢ÄÙáç¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¸ý¹Ð¤Î¿åá×¤ä¤Ó¤é¤ó¤ÏÆÃ¤Ë¶¯¤¤ÄË¤ß¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¡¢ÀÝ¿©ÉÔÎÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¿åá×¤ä¤Ó¤é¤ó¤ÏÆ¬Éô¤äæþãÝ¡¢ÁÍ·ÂÉô¡¢ç½Éô¤Ê¤É¤ÎÈéÉæ¤Ë¤â¸½¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢ÈéÉæÉ½ÌÌ¤«¤é¿åÊ¬¤¬¼º¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢´¶À÷¾É¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍîÍÕ¾õÅ·á×áì
ÍîÍÕ¾õÅ·á×áì¤Ç¤Ï¡¢Æ¬¤ä´é¡¢¶»¡¢ÇØÃæ¤Ê¤É¤ÎÈéÉæ¤ËÀõ¤¤¿åá×¤ä¤Ó¤é¤ó¡¢ÀÖ¤¤È¯¿¾¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡£
¿åá×¤ä¤Ó¤é¤ó¡¢È¯¿¾¤ÏÄÞ¤Û¤É¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ì¤Ë¹¤¤ÈÏ°Ï¤Çµ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈéÉæ¤¬¥Õ¥±¤Î¤è¤¦¤ËÇí¤¬¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Ç´Ëì¾É¾õ¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼ðáç¿ïÈ¼ÀÅ·á×áì
¼ðáç¿ïÈ¼ÀÅ·á×áì¤Ï°À¤Þ¤¿¤ÏÎÉÀ¤Î¼ðáç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¸ý¹Ð¤Î¤Ó¤é¤ó¤È¡¢¸ý¿°¤Ë·ì¤Î²ô¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÈéÉæ¤Ë¤Ï¿åá×¤äÀÖ¤¤È¯¿¾¡¢»ç¿§¤Î¤¢¤¶¤Ê¤É¤¬À¸¤¸¡¢ÊÄºÉÀºÙµ¤´É»Ù±ê¤ò¹çÊ»¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Å·á×áì¤Î¸¶°ø
Å·á×áì¤ÏÆñÉÂ»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÉÂµ¤¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢È¯¾É¤¹¤ë¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¸Ê¹³ÂÎ¤¬ÉÂµ¤¤òµ¯¤³¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¸Ê¹³ÂÎ¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¸¶°ø¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¡£
Å·á×áì¤ÎÁ°Ãû¤ä½é´ü¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Å·á×áì¤Î½é´ü¾É¾õ¤Ï¡¢¼ç¤ËÇ´Ëì¤äÈéÉæ¤Ë¸½¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Ò¾ïÀÅ·á×áì¤Ç¤Ï¡¢¸ý¹Ð¤ËÄË¤ß¤òÈ¼¤¦¿åá×¤¬À¸¤¸¡¢¿©»ö¤¬ÀÝ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÍîÍÕ¾õÅ·á×áì¤Ç¤Ï¡¢Æ¬¤äÇØÃæ¤Ê¤É¤ËÀõ¤¤¤Ó¤é¤ó¤äÀÖ¤¤È¯¿¾¤¬À¸¤¸¡¢ÈéÉæ¤¬¥Õ¥±¤Î¤è¤¦¤ËÇí¤¬¤ì¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤Î¾ì¹ç¤â¾É¾õ¤¬½ù¡¹¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Ë¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¼£ÎÅ¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Å·á×áì¤Î¸¡ºº¡¦¿ÇÃÇ
Å·á×áì¤ÏÇ´Ëì¤äÈéÉæ¤ËÀ¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¾É¾õ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¸å¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤äÀ¸¸¡¸¡ºº¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
Î×¾²Åª¤Ê¾É¾õ°Ê³°¤Ë¡¢¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¸Ê¹³ÂÎ¤ä¡¢ÁÈ¿¥Æâ¤ËÆÃ°ÛÅª¤ÊÉÂÊÑ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÅ·á×áì¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
·ì±Õ¸¡ºº
·ì±Õ¸¡ºº¤Ç¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¸Ê¹³ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£
¿Ò¾ïÀÅ·á×áì¤Ç¤Ï¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó3¡ÊDsg3¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëIgG¼«¸Ê¹³ÂÎ¡¢ÍîÍÕ¾õÅ·á×áì¤Ç¤Ï¥Ç¥¹¥â¥°¥ì¥¤¥ó1¡ÊDsg1¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ëIgG¼«¸Ê¹³ÂÎ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
À¸¸¡¸¡ºº
À¸¸¡¸¡ºº¤Ç¤ÏÉÂÊÑ¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ëÇ´Ëì¤äÈéÉæ¤«¤é¡¢¾®¤µ¤ÊÁÈ¿¥¤òºÎ¼è¤·¤Æ¾õÂÖ¤òÄ´¤Ù¤Þ¤¹¡£
ºÎ¼è¤·¤¿ÁÈ¿¥¤Ï¸²Èù¶À¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢É½ÈéÆâ¤Î¿åá×¤ÎÍÌµ¤ò³Î¤«¤á¤Þ¤¹¡£
Å·á×áì¤Ç¤ÏÇ´Ëì¾åÈé¤äÉ½Èé¤Î¤Ê¤«¤ÇºÙË¦´Ö¤Ç¤ÎÀÜÃå¤¬ÊÝ¤Æ¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢É½ÈéÆâ¤Ë¿åá×¤¬µ¯¤³¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÄ¾ÀÜ·Ö¸÷¹³ÂÎË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢É½ÈéºÙË¦¤ÎÉ½ÌÌ¤ËIgG¼«¸Ê¹³ÂÎ¤ÎÄÀÃå¤¬¤Ê¤¤¤«³Î¤«¤á¤Þ¤¹¡£
Å·á×áì¤Î¼£ÎÅ
Å·á×áì¤Î¼£ÎÅ¤Ï¡¢¼ç¤Ë¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÎÅË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¸Ê¹³ÂÎ¤Î»ºÀ¸¤ä¤Ï¤¿¤é¤¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢Ç´Ëì¤äÈéÉæ¤Î¾É¾õ¤Î²þÁ±¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÎÅË¡¤Ç¸ú²Ì¤¬½½Ê¬¤Ë¸½¤ï¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢ÉûºîÍÑ¤¬¶¯¤¯Æü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¾ì¹ç¤Ï¡¢ÌÈ±Ö¥°¥í¥Ö¥ê¥óÀ½ºÞ¤ÎÅêÍ¿¤ä·ìÞù¸ò´¹ÎÅË¡¡¢¹³CD20¹³ÂÎÎÅË¡¤Ê¤É¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÈ±Ö¥°¥í¥Ö¥ê¥óÀ½ºÞ¤È·ìÞù¸ò´¹ÎÅË¡¤ÏÂ¨¸úÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ú²Ì¤¬°ì»þÅª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÎÅË¡¤ÈÊ»ÍÑ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¼£ÎÅÆâÍÆ¤Ï¾É¾õ¤Î½Å¾ÉÅÙ¤ä´µ¼Ô¤ÎÁ´¿È¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊý¿Ë¤¬·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÎÅË¡
Å·á×áì¤Î¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉºÞ¤òÅêÍ¿¤·¡¢¼«¸Ê¹³ÂÎ¤Î»ºÀ¸¤òÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃæÅù¾É¤ä½Å¾É¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼£ÎÅ½é´ü¤ËÆþ±¡¤·¤ÆÂçÎÌ¤Î¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉºÞ¤òÅÀÅ©¤ÇÅêÍ¿¤·¡¢¿åá×¤Î·ÁÀ®¤Ë²þÁ±¤¬¤ß¤é¤ì¤¿¤é¡¢½ù¡¹¤ËÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉÂ¾õ¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤¿º¢¤ËÄÌ±¡¼£ÎÅ¤Ë°Ü¹Ô¤·¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¼«Âð¤Ç¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉºÞ¤òÆâÉþ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉºÞ¤Ï¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤ÇÆâÉþ¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¾õÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¤ê¡¢¿åá×¤¬ºÆÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢É¬¤º»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿ÎÌ¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
°×´¶À÷¾É¡Ê¤¤¤«¤ó¤»¤ó¤·¤ç¤¦¡Ë¤äÅüÇ¢ÉÂ¡¢¹üÁÆò¢¾É¡¢°ßÄÙáç¡¢¹â·ì°µ¤Ê¤É¤ÎÉûºîÍÑ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢È¯Ç®¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤éÁá¤á¤Ë¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÌÈ±Ö¥°¥í¥Ö¥ê¥óÀ½ºÞ
ÌÈ±Ö¥°¥í¥Ö¥ê¥óÀ½ºÞ¤Ï·ò¹¯¤Ê¿Í¤Î·ì±Õ¤«¤éÃê½Ð¤µ¤ì¤¿¹³ÂÎ¤ò´Þ¤àÀ½ºÞ¤Ç¡¢¼«¸Ê¹³ÂÎ¤ÎºîÍÑ¤òÃæÏÂ¤·¡¢ÌÈ±Ö·Ï¤Î°Û¾ï¤ÊÈ¿±þ¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾É¾õ¤Î²þÁ±¤Ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Ç¤Ï¹âÍÑÎÌ¤ÎÌÈ±Ö¥°¥í¥Ö¥ê¥ó¤ò¿ôÆü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅÀÅ©ÅêÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
½Å¾ÉÎã¤Ç¤â¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤ì¤Ë¥¢¥Ê¥Õ¥£¥é¥¥·ー¥·¥ç¥Ã¥¯¤ä¿´ÉÔÁ´¤Ê¤É¤ÎÉûºîÍÑ¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤ËÅ¬±þ¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ìÞù¸ò´¹ÎÅË¡
·ìÞù¸ò´¹ÎÅË¡¤Ï´µ¼Ô¤Î·ì±Õ¤«¤é¼«¸Ê¹³ÂÎ¤ò´Þ¤à·ìÞù¤ò½üµî¤·¡¢·ò¹¯¤Ê·ìÞù¤ä·ìÞùÂåÂØ±Õ¤ÈÃÖ´¹¤¹¤ë¼£ÎÅË¡¤Ç¤¹¡£
½Û´Ä·ì±ÕÃæ¤ÎÉÂ°ø¤È¤Ê¤ë¼«¸Ê¹³ÂÎ¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾É¾õ¤Î²þÁ±¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼£ÎÅ¤ÎÉÑÅÙ¤Ï½Å¾ÉÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1²ó¤Î¼£ÎÅ¤Ç´µ¼Ô¤Î·ìÞùÎÌ¤ÎÌó1～1.5ÇÜ¤ò¸ò´¹¤·¤Þ¤¹¡£
ÉûºîÍÑ¤È¤·¤Æ·ì°µ¤ÎÄã²¼¤ä´¶À÷¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤Ê´ÉÍý¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¹³CD20¹³ÂÎÎÅË¡
¹³CD20¹³ÂÎÎÅË¡¤Ï¡¢BºÙË¦¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¸½¤ï¤ì¤ëCD20¹³¸¶¤ËÆÃ°ÛÅª¤Ë·ë¹ç¤·¡¢¹³ÂÎ»ºÀ¸¤Ë´Ø¤ï¤ëBºÙË¦¤òÁªÂòÅª¤Ë½üµî¤¹¤ë¼£ÎÅË¡¤Ç¤¹¡£
¥ê¥Ä¥¥·¥Þ¥Ö¤Ê¤É¤Î¹³CD20¥â¥Î¥¯¥íー¥Ê¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅ·á×áì¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ëBºÙË¦¤ò½üµî¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«¸Ê¹³ÂÎ¤Î»ºÀ¸¤òÍÞÀ©¤·¡¢¾É¾õ¤Î²þÁ±¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¹³CD20¹³ÂÎÎÅË¡¤Ï2021Ç¯12·î¤«¤éÆñ¼£À¤ÎÅ·á×áì¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝ¸±¿ÇÎÅ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÎÅË¡¤Ç¸ú²Ì¤¬ÉÔ½½Ê¬¤Ê¤È¤¤ÎÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·á×áì¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¡¦Í½ËÉ¤ÎÊýË¡
Å·á×áì¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤äÍ½ËÉ¤ÎÊýË¡¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Å·á×áì¤Ï¾É¾õ¤Î°²½¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢Áá¤á¤ËÈ¯¸«¤·¤ÆÈéÉæ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
È¯¾É¤·¤¿¸å¤ÏÈéÉæ¤Î¿åá×¤ä¤Ó¤é¤ó¤ò°²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ÃåÃ¦¤·¤ä¤¹¤¯ÌÊ¤Ê¤É¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤¤ÁÇºà¤Ç¤Ç¤¤¿°áÎà¤òÃåÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
Ç´Ëì¤Î¿åá×¤¬¶¯¤¤¤È¤¤Ï¹Å¤¤¿©¤ÙÊª¤òÈò¤±¡¢»õËá¤¤Ç¸ý¹ÐÆâ¤Î¿åá×¤ä¤Ó¤é¤ó¤ò»É·ã¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ØÏ¢¤¹¤ëÉÂµ¤
¿Ò¾ïÀÅ·á×áì
ÍîÍÕ¾õÅ·á×áì
¼ðáç¿ïÈ¼ÀÅ·á×áì
Áý¿£ÀÅ·á×áì¡Ê¤¾¤¦¤·¤ç¤¯¤»¤¤¤Æ¤ó¤Ý¤¦¤½¤¦¡Ë
¹ÈÈÃÀÅ·á×áì¡Ê¤³¤¦¤Ï¤ó¤»¤¤¤Æ¤ó¤Ý¤¦¤½¤¦¡Ë
á×¿¾¾õÅ·á×áì¡Ê¤Û¤¦¤·¤ó¤¸¤ç¤¦¤Æ¤ó¤Ý¤¦¤½¤¦¡Ë
ÌôºÞÍ¶È¯ÀÅ·á×áì
´ãÅ·á×áì
IgAÅ·á×áì
»²¹ÍÊ¸¸¥
ÆñÉÂ¾ðÊó¥»¥ó¥¿ーÅ·á×áì¡Ê»ØÄêÆñÉÂ35¡Ë
¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÈéÉæ²Ê³Ø²ñÈéÉæ²ÊQ&AÅ·á×áì
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ·ì±ÕÀ½ºÞ¶¨²ñ·ì±ÕÀ½ºÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê35Å·á×áì
ÆüËÜÈéÉæ²Ê³Ø²ñ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥óÅ·á×áì¿ÇÎÅ¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó