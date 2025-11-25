¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤â¡Ä¹â»Ô¼óÁê¤Î¡È¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤ì¤ëÉþ¡ÉÈ¯¸À¤Ë¡È°ú¤¶â¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿»²À¯µÄ°÷¤¬È¿±þ
21Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡Ê64¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£¡ÔÆî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëG20¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥°¡¦¥µ¥ß¥Ã¥È¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¤Ç¤¹¡£¡Õ¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¡¢ÊÒÆ»21»þ´Ö¤ÎÄ¹Î¹¤Ç¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ï2Æü´Ö¡¢Â³Ý¤±4Æü´Ö¤Î½ÐÄ¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£½ÐÈ¯Á°Æü¤Î¸áÁ°¤Ë¥Ñ¥Ã¥¥ó¥°¤ò¤·¤¿ºÝ¡¢ÍÎÉþÁª¤Ó¤ËÇº¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢11·î14Æü¤Î»²µÄ±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¼Áµ¿¤ËÎ©¤Ã¤¿¡¢»²À¯ÅÞ¡¦°ÂÆ£Íµ´´»öÄ¹¡Ê60¡Ë¤«¤é¤Î¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ô¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ï¤¸¤á³Æ³ÕÎ½¤Î³§¤µ¤ó¤â¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¤È¸ò¾Ä¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤È¤¤Ë¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐÆüËÜºÇ¹â¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜºÇ¹â¤Î¿¦¿Í¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿Éþ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È³°¸ò¸ò¾Ä¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ÂÊª¤ÎÉþ¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¤Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Õ
¤·¤«¤·¡¢¤¢¤ëÁ´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤Ï¡Ö¹â»ÔÆâ³Õ¤Î³ÕÎ½¤¬¹ñ²ñµÄ°÷ºÐÈñ¤«¤é¤Î¾å¾è¤»Ê¬¤ÎµëÍ¿¤ò¼õ¤±¼è¤é¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢°ÂÆ£»á¤¬¡È¼õ¤±¼è¤ë¤Ù¤¤À¡É¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Îº¬µò¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë½Ð¤·¤¿ÏÃ¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖµÄ°÷ºÐÈñ¤Ï·î³Û129Ëü4000±ß¤Ç¡¢³ÕÎ½¤Ë¤Ï¾ÊÄ£¤«¤é¤Î»ÙµëÊ¬¤¬¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ÂÆ£»á¤Ï¡¢¡È¤¤¤¤Éþ¤òÃå¤Æ¡¢¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÀÑ¶ËºâÀ¯¤ÈÄÂ¾å¤²¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¹â»ÔÆâ³Õ¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Êý¿Ë¤À¡É¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡È¤Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Éþ¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÎã¤¨ÏÃ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Á´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉþ¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡£Åê¹Æ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ô»ä¤ÏÆüËÜºÇ¹â¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»È¤Ã¤¿Éþ¤äÆüËÜºÇ¹â¤Î¿¦¿Í¤µ¤ó¤¬ºî¤Ã¤¿Éþ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ÂÆ£µÄ°÷¤Î¸æ»ØÅ¦¤Ï°ìÍý¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Éþ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö°ÂÊª¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Éþ¡×¡Ö¤Ê¤á¤é¤ì¤Ê¤¤Éþ¡×¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ë¿ô»þ´Ö¤òÈñ¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Õ
·ë¶É¡¢¼ê»ý¤Á¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢³§ÍÍ¤¬¸«´·¤ì¤¿¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç²Ùºî¤ê¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡£
³°¸ò¸ò¾Ä¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤ì¤ëÉþ¡¢ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤Ç¤âÇã¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤«¤ó¤«¤â¤Ê¤¡¡£¡Õ
¡È¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤ì¤ëÉþ¡É¤È¤¤¤¦¡¢º£»þ¤ÎÉ½¸½¤ò»È¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¹â»Ô¼óÁê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¤ÆÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¡£¶¦»ºÅÞ¡¦¾®ÃÓ¹¸½ñµ¶ÉÄ¹¡Ê65¡Ë¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ô¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â·ÚÎ¨¤ÇÉÔ¸«¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Õ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦¾®Âô°ìÏº»á¡Ê83¡Ë¤â¡Ô³°´Ñ¤Ë²á¾ê¤Ë¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢ÁíÍý¤È¤·¤Æ¡¢¤Þ¤º¸ÀÍÕÁª¤Ó¤Ë¤³¤½¿µ½Å¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Õ¤È½ÅÄÃµÄ°÷¤é¤¬¼¡¡¹¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤¹»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢ÁûÆ°¤Î¡È°ú¤¶â¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿»²À¯ÅÞ¡¦°ÂÆ£»á¤âX¤ò¹¹¿·¡£¹â»Ô»á¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡ÔµëÎÁ°ú¤²¼¤²¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÊó½·¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆÆüËÜ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÉþ¤ò¼«Ê¬¤ÎµëÎÁ¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¿¦¿Í¤µ¤ó¤âË¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ»½Ñ¤âÅÁÅý¤äÊ¸²½¤â¼é¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·ÐºÑ¤Î¹¥½Û´Ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¿È¤òÀÚ¤ë²þ³×¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬Íî¤Á¹þ¤ßÆüËÜ¤ÎÅÁÅý¤äÊ¸²½¤ò¼é¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡Õ
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô°ÂÆ£¤µ¤ó¤Î»ØÅ¦¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÉþÁª¤Ó¤ËÇº¤ó¤À¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Õ¡Ô¹â»Ô¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¥º¥ì¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¤Ê¤¡Á°¸þ¤¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¡¢¡Õ
¡Ô¹â»Ô¤µ¤ó¡¢°ÂÆ£¤µ¤ó¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿°ÕÌ£¤ò¤Þ¤ë¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç»ÄÇ°¡¡¥Þ¥¦¥ó¥È¼è¤ì¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡Õ
¡Ô°ÂÆ£¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦°Õ¿Þ¤ÇÉþ¤Î¤ªÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë°ã¤¦°ÕÌ£¤ÇÂª¤¨¤Æ¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Õ
¡Ö°ÂÆ£»á¤Î»ØÅ¦¤ËÂÐ¤·¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¾¯¤·°ã¤Ã¤¿°Õ¿Þ¤ÇÂª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¬¡È¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ì¤ëÉþ¡É¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Á´¹ñ»æÀ¯¼£Éôµ¼Ô¡Ë