Ä¥ËÜÈþÏÂ¤¬6°Ì¡¢°ËÆ£ÈþÀ¿¤¬8°Ì¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¤¬10°Ì¤Ç¾å°ÌÊÑ¤ï¤é¤º¡¡º£µ¨½éV¤ÎÌÚ¸¶ÈþÍª¤¬16°Ì¤Ë¾å¾º¡ÃÂîµå½÷»ÒÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê2025Ç¯Âè48½µ¡Ë
¹ñºÝÂîµåÏ¢ÌÁ¡ÊITTF¡Ë¤Ï25Æü¡¢2025Ç¯Âè48½µ¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£¥È¥Ã¥×30¤ËÆüËÜÀª8Áª¼ê¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç¤Ï¡¢¾å°Ì¿Ø¤Î´é¤Ö¤ì¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬6°Ì¤ÇÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤ò°Ý»ý¡£°ËÆ£ÈþÀ¿¡Ê¥¹¥¿ー¥Ä¡Ë¤¬8°Ì¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤¬10°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢3Áª¼ê¤¬¥È¥Ã¥×10¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢¶¶ËÜÈÁÇµ¹á¡Ê¥Ç¥ó¥½ー¥Ý¥é¥ê¥¹¡Ë¤¬11°Ì¡¢ÂçÆ£º»·î¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤¬14°Ì¡¢Ä¹粼ÈþÍ®¡ÊÌÚ²¼¥¢¥Ó¥¨¥ë¿ÀÆàÀî¡Ë¤¬15°Ì¤ËÂ³¤¡¢¡ÖWTT¥¹¥¿ー¥³¥ó¥Æ¥ó¥Àー¡¦¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡×¤Çº£µ¨½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÌÚ¸¶ÈþÍª¡Ê¸Ä¿Í¡Ë¤¬7¤Ä½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ16°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º´Æ£Æ·¡ÊÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï2¤Ä¾å¤²¤Æ29°Ì¡¢²£°æºéºù¡Ê¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ï3¤Ä¾å¤²¤Æ34°Ì¡¢¼ÇÅÄº»µ¨¡ÊÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï48°Ì¡¢ÀÖ¹¾²ÆÀ±¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤Ï49°Ì¤È¡¢¥È¥Ã¥×50¤ò°Ý»ý¡£Ê¿ÌîÈþ±§¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï61°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¤òÍî¤È¤·¡¢½Ðß·°É²Â¡Ê¥ì¥¾¥Ê¥Ã¥¯¡Ë¤Ï69°Ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜÀª¤Ï·×13Áª¼ê¤¬¥È¥Ã¥×100¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¿ä°Ü¡Ê2025Ç¯11·î25Æü¹¹¿·¡Ë
¢£¥È¥Ã¥×100°ÊÆâ¤ÎÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¥é¥ó¥¥ó¥°
6°Ì ¡Ê-¡Ë¡§Ä¥ËÜÈþÏÂ
8°Ì ¡Ê-¡Ë¡§°ËÆ£ÈþÀ¿
10°Ì¡Ê-¡Ë¡§ÁáÅÄ¤Ò¤Ê
11°Ì¡Ê-¡Ë¡§¶¶ËÜÈÁÇµ¹á
14°Ì¡Ê-¡Ë¡§ÂçÆ£º»·î
15°Ì¡Ê-¡Ë¡§Ä¹粼ÈþÍ®
16°Ì¡Ê¢¬ 23°Ì¡Ë¡§ÌÚ¸¶ÈþÍª
29°Ì¡Ê¢¬ 31°Ì¡Ë¡§º´Æ£Æ·
34°Ì¡Ê¢¬ 37°Ì¡Ë¡§²£°æºéºù
48°Ì¡Ê-¡Ë¡§¼ÇÅÄº»µ¨
49°Ì¡Ê-¡Ë¡§ÀÖ¹¾²ÆÀ±
61°Ì¡Ê¢ 41°Ì¡Ë¡§Ê¿ÌîÈþ±§
62°Ì¡Ê-¡Ë¡§½Ðß·°É²Â