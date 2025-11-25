¶¿¤Ò¤í¤ß¡Ø¤ª¤¸¤ã¤ë´Ý¡Ù¤Ë½Ð±é·èÄê¡ª¡Ö¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×
¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬¡¢E¥Æ¥ì¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤¸¤ã¤ë´Ý¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¶¿¤Ò¤í¤ß¤Ï±§Ãè¿Í¡¦GO163¡Ê¥´ー¥¤¥Á¥í¥¯¥µ¥ó¡Ë¤ò±é¤¸¤ë
¡Ø¤ª¤¸¤ã¤ë´Ý¡ÙÂè28¥·¥êー¥º¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¶¿¤Ò¤í¤ß¡£
º£²óÈà¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢2²¯4ÀéËü¸÷Ç¯¤ÎÀ±¤Î³¤¤ò±Û¤¨¤Æ·î¸÷Ä®¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿±§Ãè¿Í¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡¢GO163¡Ê¥´ー¥¤¥Á¥í¥¯¥µ¥ó¡Ë¡£
Êª¸ì¤Î¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤Î·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¢£12·î3ÆüÊüÁ÷ ¡Ø¥¦¥Á¥å¥¦¤Î²¦ GO163 ·î¸÷Ä®¤òÀ¬Éþ¤¹¤ë¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
¥Á¥¥å¥¦À¬Éþ¡Ê¤»¤¤¤Õ¤¯¡Ë¤ò¥æ¥á¸«¤ë¤ª¤¸¤ã¥á¥ó¥º¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖ¡Ê¤¤ó¤¸¤å¤¦¤¸¤¿¤¤¡Ë¤Ï¤Ã¤»¤¤¡£¥¦¥Á¥å¥¦¤ÎÀ±¤¹¤Ù¤Æ¤òÀ¬Éþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¦¥Á¥å¥¦¿Í¡ÈGO163¡Ê¥´ー¥¤¥Á¥í¥¯¥µ¥ó¡Ë¡É¤¬¡¢¥Á¥¥å¥¦À¬Éþ¤Ë¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤ª¤½¤ì¤ë¤ª¤¸¤ã¥á¥ó¥º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö2¤ª¤¯4¤»¤ó¤Þ¤ó¤³¤¦¤Í¤ó¤ò¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ GO163¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¡£¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥Á¥¥å¥¦¤òÀ¬Éþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯·î¸÷Ä®¤Ø GO¡×¡£
¢£¶¿¤Ò¤í¤ß ¥³¥á¥ó¥È
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
NHK E¥Æ¥ì¡Ø¤ª¤¸¤ã¤ë´Ý¡Ù
12/03¡Ê¿å¡Ë8:25～8:35
