¥Ð¥í¡¼HD¡¦¥É¥ß¡¼ ¿··Ð±ÄÂÎÀ©¤Ë°Ü¹Ô ¿·¼ÒÄ¹¤ÏÃÝÇ·Æâ»á
¡¡¥Ð¥í¡¼¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊHD¡Ë¤Ï11·î19Æü¡¢Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Î¥É¥ß¡¼¤Î³ô¼°¸ø³«ÇãÉÕ¤±¤Ë´ð¤Å¤¯°ìÏ¢¤Î¼êÂ³¤¤¬´°Î»¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¼¤¤Î×»þ¤Î³ô¼çÁí²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¿·¤·¤¤·Ð±ÄÂÎÀ©¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò·èÄê¤·¤¿¡£Æ±ÆüÉÕ¤Ç¿·¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï¥Ð¥í¡¼¤ÎÃÝÇ·Æâ±ÉÀ¸¡Ê¤¨¤¤¤¡Ë¼èÄùÌò¤¬½¢Ç¤¤·¡¢³áÀîÍ¦¼¡Á°¼ÒÄ¹¤Ï¼èÄùÌò²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥í¡¼HD¤Ç¤Ï¡Ö¥É¥ß¡¼¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æ±¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ÃÏ°èÌ©Ãå¤Î¶¯¤ß¤ä´ë¶ÈÊ¸²½¤òÂº½Å¤·¤¿·Ð±ÄÂÎÀ©¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Î¶¯¤ß¤ä»ö¶È±¿±Ä¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö¼Ò¤«¤é¤â¿Íºà¤òÊä´°Åª¤ËÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÐÊý¤Î¶¯¤ß¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÂÎÀ©¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¡¢´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿··Ð±Ä¿Ø¤Î¼èÄùÌò¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥í¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¼ÒÄ¹¡¢ÃæÉô¥¢¥°¥ê¼ÒÄ¹¡¢¥Ð¥í¡¼¥Þ¥Ã¥¯¥¹¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¼Ä²ÖÌÀ»á¡¢¥Ð¥í¡¼HD¥°¥ë¡¼¥×¾¦ÉÊÄ´Ã£ÀïÎ¬¼¼Ä¹¤ÎÀ¸ÅÄ»ÖÏº»á¤Î2¿Í¤â¿·Ç¤¤·¤¿¡£