¡ÈÃË¡É¹áÀî¾ÈÇ·¤¬ÉÔ²º¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤ï¤»¤ë¡½¡½¡ØºÒ ·à¾ìÈÇ¡Ù¥Ý¥¹¥¿¡¼¡õ¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð²ò¶Ø
¡¡±Ç²è¡ØºÒ ·à¾ìÈÇ¡Ù¤è¤ê¡¢¼ç±é¤Î¹áÀî¾ÈÇ·¤Õ¤ó¤¹¤ë¡ÖÃË¡×¤¬ÉÔ²º¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´Ñ¤ë¼Ô¤Î¿®¤¸¤ë¶²ÉÝ¤òÊ¤¤¹¥µ¥¤¥³¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ØºÒ ·à¾ìÈÇ¡Ù¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð
¡¡»Â¿·¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤¬¹ñÆâ³°¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë´ÆÆÄ½¸ÃÄ¡Ö5·î¡×¤Î´ØÍ§ÂÀÏº¤ÈÊ¿À¥¸¬ÂÀÏ¯¤¬´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¤òÌ³¤á¤ëËÜºî¡£Ä¹ÊÔ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ØµÜ¾¾¤È»³²¼¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì·÷ºÇÂç¤ÎÎò»Ë¤¢¤ëËÜÇ¯ÅÙ¤Î¥µ¥ó¡¦¥»¥Ð¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç2ºîÏ¢Â³¤«¤Ä¡¢¥¢¥ë¥Î¡¼¡¦¥Ç¥×¥ì¥·¥ã¥ó¡¢¥¨¥É¥ï¡¼¥É¡¦¥Ù¥ë¥¬¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¾¢¤¿¤Á¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥óÉôÌç¤Ç¤ÎÀµ¼°¾·ÂÔ¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡Á°ºî¤«¤é¤ÎºÆ¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¹áÀî¾ÈÇ·¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÃæÂ¼¥¢¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼çÌòµé¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¡£WOWOW¤Î¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ºÒ¡Ù¤òºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¡Ö¶²ÉÝ¡×¤òÉÁ¤¯±Ç²è¤È¤·¤Æ¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î¿®¤¸¤ë¶²ÉÝ¤òÊ¤¤¹¥µ¥¤¥³¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¹áÀî¾ÈÇ·¤Õ¤ó¤¹¤ë¡ÖÃË¡×¤¬¥¿¥Ð¥³¤ò¤Õ¤«¤¹»Ñ¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÂç¡£±ì¤Çº¸È¾Ê¬¤¬¾Ã¤¨¤«¤«¤Ã¤Æ¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤É½¾ð¤È¡¢¡ÖÃ¯¤â¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¹ß¤ê¤«¤«¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦ºÒ¤¤¤ÎÉÔ²º¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð¤Ï´ÆÆÄ¼«¤é¤¬¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡£¡ÖÃ¯¤â¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥¥¹¥È¤È¶¦¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷»Ò¹âÀ¸¤ä¡¢±¿Á÷¶È¼Ô¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ÎÀ¶ÁÝ°÷¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤òÁ÷¤ë¿Í¡¹¡£°ìÊý¡¢·º»ö¤¿¤Á¤ÏÊ£»¨¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¡¢ÃæÂ¼¥¢¥ó¤Õ¤ó¤¹¤ëÆ²ËÜ¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉþÁõ¡¢È±·¿¡¢Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤¿ÃË¡Ê¹áÀî¾ÈÇ·¡Ë¤¬¼¡¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÃË¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¼Ô¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤É¤³¤ÇÃ¯¤¬ºÒÆñ¤Ë¹ç¤¦¤«¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡×¡Ö¿Í¤ÏÍýÍ³¤â¤Ê¤¯»à¤Ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¿¼¤Ê¤»¤ê¤Õ¡¢¼Ö¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â¸µ¤ä³¤¤ËÉâ¤«¤ÖÈ±¤ÎÌÓ¤Ê¤ÉÉÔ°Â¤ò¤¢¤ª¤ë¥«¥Ã¥È¤¬Â³¤¡¢ºÇ¸å¤Î¼ã¤¤ÃË¤Îµã¤¶«¤Ö»Ñ¤¬Êª¸ì¤Îº®ÆÙ¡Ê¤³¤ó¤È¤ó¡Ë¤µ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¡£
¡¡Í½¹ð¤Ë¤Ï¡¢ÃË¤ò±é¤¸¤¿¹áÀî¡¢Æ²ËÜ·º»öÌò¤ÎÃæÂ¼¤Î¤Û¤«¡¢ºÒ¤¤¤¬¹ß¤ê¤«¤«¤ë¿Í¡¹¤ò±é¤¸¤ëÃæÅç¥»¥Ê¡¢¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡¢ÆâÅÄ»ü¡¢Æ£¸¶µ¨Àá¡¢¤¸¤í¤¦¡Ê¥·¥½¥ó¥Ì¡Ë¡¢ºä°æ¿¿µª¡¢Æ²ËÜ¤ÎÆ±Î½·º»öÌò¤ËÃÝ¸¶¥Ô¥¹¥È¥ë¡¢µÜ¶á³¤ÅÍ¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÌòµé¤ÎÌÌ¡¹¤âÅÐ¾ì¡£Í½¹ðÃæÈ×¤Ë¼¡¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖÃË¡×¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Í¡¹¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖºÒ¡×¤È¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©Ææ¤¬Ææ¤ò¸Æ¤Ö¥Æ¥£¥¶¡¼Í½¹ð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡ØºÒ ·à¾ìÈÇ¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î20Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
