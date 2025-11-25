100ºÐ¤Î¥Ê¥Á¥¹¸µ´Ç¼é¤òÁÜºº¡¡¥É¥¤¥Ä¸¡»¡¡¢½è·º¤Ë´ØÍ¿¤«
¡¡¡Ú¥Ù¥ë¥ê¥ó¶¦Æ±¡Û²¤½£¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï24Æü¡¢¥É¥¤¥ÄÀ¾Éô¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Î¸¡»¡¤¬¥Ê¥Á¥¹¤Î¥Ø¡¼¥Þ¡¼ÊáÎº¼ýÍÆ½ê¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿½è·º¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸µ´Ç¼é¤ÎÃË¡Ê100¡Ë¤ÎÁÜºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£Æ±¼ýÍÆ½ê¤Ç¤Ïµì¥½Ï¢¤ÎÊ¼»Î¤é¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10Ëü¿Í¤¬´Æ¶Ø¤µ¤ì¡¢¤¦¤Á¿ôÀé¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡1943Ç¯12·î¡Á44Ç¯9·î¤ËÊáÎº¤Î½è·º¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¥Ê¥Á¥¹»þÂå¤ÎÈÈºá¤ÎÀÕÇ¤ÄÉµÚ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï101ºÐ¤À¤Ã¤¿¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤Î¸µ´Ç¼é¤ÎÃË¤ËÂÐ¤·¶Øîþ5Ç¯¤ÎÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¡£