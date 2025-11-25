¡Öµö¤»¤Ê¤¤¡×¡ÖÌµÇ°¤Ç¤à¤´¤¤»ö·ï¡×¡Ä£±£±¿Í¡Ö»à½ý¡×¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¡Ä¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×Ã«¸¶¾Ï²ð¤ÈÉðÅÄÅ´Ìð¤¬ÅÜ¤ê
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£¸»þ£±£´Ê¬¡Ë¤Ï£²£µÆü¡¢Åìµþ¡¦ÂÎ©¶è¤Ç£²£´Æü¤Ë£±£±¿Í¤¬»à½ý¤¹¤ë¤Ò¤Æ¨¤²»ö·ï¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡»ö·ï¤Ï¡¢£²£´Æü¸á¸å£°»þÈ¾¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔÂÎ©¶èÇßÅç£²ÃúÌÜ¤Ç¾èÍÑ¼Ö¤¬ÊâÆ»¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤ÉË½Áö¤·¤ÆÊâ¹Ô¼Ô¤é¤ò¤Ï¤Í¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Ï¤Í¤é¤ì¤¿£¸£°ÂåÃËÀ¤¬»àË´¡£Â¾¤ËÃË½÷£±£°¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¼Ö¤ÏÅðÆñ¼Ö¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤ÏÈÎÇäÅ¹¤«¤éÅð¤ó¤À¤È¤·¤ÆÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤ÇÆ±¶è¤Î¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤ÎÃË¡Ê£³£·¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ëÇÐÍ¥¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤Ï¡Öµö¤»¤Ê¤¤»ö·ï¤Ç¤¹¡×¤ÈÊ°¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·²ÐÍË¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ç²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÉðÅÄÅ´Ìð¤Ïº£²ó¤Î»ö·ï¤ò¡ÖÊâÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤Æ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡Ä¤Ê¤ó¤È¤â¤Ï¤äÌµÇ°¤Ç¤à¤´¤¤»ö·ï¤À¤Ê¡¢¤È¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ°³´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£