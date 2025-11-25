Å·¿´·âÇË¸å¡¢°æ¾åÂó¿¿¤ÎÎÙ¤Ç´¿´î¤·¤¿¿ÍÊª¤Ë´¶Æ°»¦Åþ¡Ö´¶ÎÞ¤¹¤ë¡×¡¡Æ¬¤òÉï¤Ç¡Ä¡Öµã¤±¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¡×
WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï
¡¡¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï12²óÀï¤¬24Æü¡¢¹¾Åì¶è¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤Ë3-0¡Ê116-112¡ß2¡¢117-111¡Ë¤ÎÈ½Äê¾¡¤Á¡£Ìó13¤«·î¤Ö¤ê¤ÎºÆµ¯Àï¤Ç²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢Âó¿¿¤ÎÎÙ¤ÇÉã¡¦¿¿¸ã¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬´¿´î¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬´¶Æ°¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡12²ó½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Âó¿¿¤Ï¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Íº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¡£³ÊÆ®µ»¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÌµÇÔ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æá¿ÜÀî¤ò·âÇË¤·¡¢À¤³¦¤ÎÄº¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¾å¤Ç¤Ï·»¤Î¾°Ìï¡¢Éã¤Î¿¿¸ã»á¡¢¤½¤·¤ÆÂó¿¿¤Î3¿Í¤¬¥Ù¥ë¥È¤ò»ý¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¿¿¸ã»á¤Ï´¿´î¤ÎÉ½¾ð¤Ç¼ê¤ò¿¶¤ë¤È¡¢Âó¿¿¤ÎÆ¬¤òÉï¤Ç¤ÆÏ«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊÆ¶½¹ÔÂç¼ê¡¦¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥¯¼Ò¤¬¸ø¼°X¤Ç¼ÂºÝ¤Î¥·¡¼¥ó¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤«¤é´¶Æ°¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÂó¿¿¤¯¤ó¤òË«¤á¤Æ¤ë¤Î¤ò¸«¤ë¤Èµã¤±¤Æ¤¤Á¤ã¤¦¤Í¤§¡×
¡Ö¤ªÉãÍÍ¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Æ´¶ÎÞ¤¹¤ë¡×
¡ÖËÜ¿Í¤è¤ê¤â·»µ®¤è¤ê¤â¥Ñ¥Ñ¤¬1ÈÖ¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¤Ê¾Ð¡×
¡Ö°æ¾å¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ß¤ó¤Ê´ò¤·¤½¤¦¡ª¡×
¡Ö¥Þ¥¸ºÇ¹â¡ª¡ª¡ª¡×
¡¡ÀïÀÓ¤Ï29ºÐ¤ÎÂó¿¿¤¬21¾¡¡Ê5KO¡Ë2ÇÔ¡£ÇÔ¤ì¤¿Æá¿ÜÀî¤Ï¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ¸å8Àï7¾¡¡Ê2KO¡Ë1ÇÔ¡£¤³¤Î»î¹ç¤¬½é¹õÀ±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë