¡¡´Ú¹ñ¤Î¹ñÌ±ÅªÂç¸æ½êÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤¬£²£µÆü¡¢Ï·¿ê¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡££¹£±ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£°äÂ²¤¬È¯É½¤·¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬°ìÀÆ¤ËÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤ÏÌ¾Ìç¡¦¥½¥¦¥ëÂçÂ´¶È¸å¤Î£±£¹£µ£¶Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿Îò»Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥¤¡¦¥µ¥ó¡×¤Ç¼ç¿Í¸ø¤ÎÁÄÉã²¦¡¦±ÑÁÄ¡Ê¥è¥ó¥¸¥ç¡ËÌò¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Î¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥óÂçÅýÎÎ¤â¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§ÀèÀ¸¤ÎÀÂµî¤Ë¿¼¤¤°¥Åé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤Þ¤¹¡£À¸³¶¤ò±éµ»¤ËÊû¤²¡¢Âç´ÚÌ±¹ñÊ¸²½·Ý½Ñ¤ÎÉÊ³Ê¤ò¹â¤á¤Æ¤³¤é¤ì¤¿ÀèÀ¸¤Ï¡¢±é·à¤È±Ç²è¡¢ÊüÁ÷¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±½ä¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¾Ð¤¤¤È´¶Æ°¡¢°Ö¤á¤ÈÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø±éµ»¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤°¿ÍÀ¸¤ÎÈ¼Î·¡Ù¤È¤¤¤¦¤ª¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÀèÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ±éµ»¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸¤¤ëÊª¸ì¤òÀ¤¤ËÅÁ¤¨¡¢¿Í´Ö¤ÎËÜ¼Á¤òÅÁ¤¨¤ëÄÌÏ©¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÀèÀ¸¤Î±éµ»¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¯³Ø¤ÈÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¡¢¤½¤·¤Æ¿¿¤ÎÂç¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¿ÍÊÁ¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÎÌÏÈÏ¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë»ä¤¿¤ÁÁ´¤Æ¤Ë¿¼¤¤´¶Æ°¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÀ¸¤¬»Ä¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡¢Âç´ÚÌ±¹ñ¤Îµ®½Å¤ÊÊ¸²½°ä»º¤È¤·¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¤Âå¤òÊñ¤ß¹þ¤ß°¦¤µ¤ì¤¿·Ý½Ñ²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±ÅªÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÀèÀ¸¤ò¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âµ²±¤ËÎ±¤á¤Þ¤¹¡£ÀèÀ¸¤ÎÉ½¾ð¤ÈÀ¼¤¬º£¤âÁ¯ÌÀ¤Ë»×¤¤½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÀèÀ¸¡¢¤É¤¦¤«°Â¤é¤«¤Ë¤ªµÙ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÄ¹Ê¸¤òºÜ¤»ÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤Ï£·£°Ç¯Âå¤«¤é£¸£°Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï´Ú¹ñÊüÁ÷±éµ»¼Ô¶¨²ñ²ñÄ¹¤ò£³ÅÙÌ³¤á¡¢£¹£²Ç¯¤Ë¤Ï¹ñ²ñµÄ°÷ÁíÁªµó¤ÇÅö»þ¤ÎÍ¿ÅÞ¡¦Ì±¼ç¼«Í³ÅÞ¡ÊÌ±¼«ÅÞ¡Ë¤Î¸õÊä¤È¤·¤Æ½ÐÇÏ¤·ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£