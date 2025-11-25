ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬£×£Â£Ã½Ð¾ì¤òÅÅ·âÉ½ÌÀ¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡³«Ëë¤Þ¤Ç£±£°£°Æü¡¡£Ó£Î£Ó¤ÇÈ¯É½
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£µÆü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÍèÇ¯£³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£¶²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¼«¿È¤Î½é½Ð¾ì¤ÇÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿£²£³Ç¯£³·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè£µ²óÂç²ñ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·ÆüËÜ¸ì¤Ç¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡¢±Ñ¸ì¤Ç¡Ö£Ô£è£á£î£ë¡¡£ù£ï£õ¡¡£ô£ï¡¡£á£ì£ì¡¡£ô£è£å¡¡£æ£á£î£ó¡¡£æ£ï£ò¡¡£á£î£ï£ô£è£å£ò¡¡£ç£ò£å£á£ô¡¡£ó£å£á£ó£ï£î¡¥¡¡£É釻£ì£ì¡¡£ô£ò£á£é£î¡¡£è£á£ò£ä¡¡£á£î£ä¡¡£ì£ï£ï£ë¡¡£æ£ï£ò£÷£á£ò£ä¡¡£ô£ï¡¡£ó£å£å£é£î£ç¡¡£ù£ï£õ¡¡£á£ì£ì¡¡£î£å£ø£ô¡¡£ù£å£á£ò¡¥¡×¡Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤£±Ç¯¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÍèÇ¯¤â³§ÍÍ¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï£×£Â£Ã½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó½Ð¾ì¤ØÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢£±£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£´Æü¡Ë¤Ë£Í£Ö£Ð¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ä¾¸å¤ÎÅÅÏÃ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¤Þ¤À¸Ä¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤ä¤ê¤È¤ê¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µåÃÄ¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤òÏ¢Íí¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¡£¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤éÀè·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤â£±£¹Æü¤Ë¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ëÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¤Î¡Ö£Ã£ÍÂè£²ÃÆÀ©ºîÈ¯É½²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿ºÝ¤ËÂçÃ«¤é¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎWBC½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖæÆÊ¿¡¢»³ËÜ¡¢Ï¯´õ¡Ê¤Î½Ð¾ì¡Ë¤Ï¡¢»ä¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Èà¤é¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¡£º£µ¨¤Ï¤¹¤´¤¯Ä¹¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤Ã¤¿¡£¤â¤·Èà¤é¤¬£×£Â£Ã¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤È·è¤á¤¿¤é¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£Åê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂÎ¤äÏÓ¤Ë¤È¤Æ¤âÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇµÙ¤à¤³¤È¤âÍèµ¨¤Ø¤ÏÂç»ö¤Ê¤³¤È¤À¤±¤É¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï£×£Â£Ã¤¬³ÆÁª¼ê¤äÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤À¤±½ÅÍ×¤«¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤òÂº½Å¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£²£³Ç¯¤ÎÂè£µ²óÂç²ñ¤Ç¤ÏÅêÂÇ¤Ç¥Õ¥ë²óÅ¾¤·¤ÆÂç²ñ£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¡¢¥Á¡¼¥à¤ò£°£¹Ç¯°ÊÍè£³Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿ÂçÃ«¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï£±¼¡¥ê¡¼¥°½éÀï¤ÎÃæ¹ñÀï¡¢½à¡¹·è¾¡¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¡Ê¤È¤â¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢·è¾¡¤ÎÊÆ¹ñÀï¡ÊÊÆ¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¹²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏÅö»þÆ±Î½¤À¤Ã¤¿¥È¥é¥¦¥È¡Ê¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££³ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¡¢½à·è¾¡¤Î¥á¥¥·¥³Àï¡ÊÊÆ¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë¤Ç¤Ï¡¢£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¹²óÀèÆ¬¤ÇÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢Î¾¼ê¤òµó¤²¤Æ¡Ö¥«¥â¡¼¥ó¡ª¡×¤ÈÀä¶«¤·¡¢Â¼¾å¡Ê¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ê¤É¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Î²¸»Õ¤Ç¤â¤¢¤ë·ª»³´ÆÆÄ¤È¤Î»ÕÄïÊª¸ì¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè£¶²óÂç²ñ¤òÎ¨¤¤¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ï£±£·Æü¤Ë¡¢£×£Â£Ã¤ò¼çºÅ¤¹¤ë£×£Â£Ã£É¤ËÂÐ¤·¤ÆÍèÇ¯£³·î¤Î£×£Â£Ã¤Ø¤Î¾·½¸¤ò´õË¾¤¹¤ë£Í£Ì£Â½êÂ°¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤Î¥ê¥¹¥È¤ò£¹·î¤ËÄó½ÐºÑ¤ß¤Ç¡¢½Ð¾ì²ÄÈÝ¤Ê¤É¤ÎÊÖÅú¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¡Ê¼çºÅ¼Ô¤¬Áª¼ê¤«¤é¡ËÊ¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤ÀÃ¯¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤À¤È»×¤¦¡££Í£Ì£Â¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¡£ËÜ¿Í¤é¤â²¿¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤éÈ¯Å¸¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯ÊÖ»ö¤Ï¤Û¤·¤¤¡×¤È¶»¤ÎÆâ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÍèÇ¯£³·î£µÆü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë£×£Â£Ã¤Þ¤Ç¤Á¤ç¤¦¤É£±£°£°Æü¡£³«ËëÁ°¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ëÃæ¤Ç¤ÎÅÅ·âÉ½ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£