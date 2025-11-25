Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡¢½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¡Ö1ÇÔ¡×¤ÇÆ©¤±¤¿¿ÍÀ¸´Ñ¡¡ÉÔÇÔ¿ÀÏÃ¤ËÊÑ¤ï¤ê¡Ö¤³¤Ã¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡×¿·¾Ï¤Ø
WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï12²óÀï¤¬24Æü¡¢¹¾Åì¶è¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬Æ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ë0-3¡Ê112-116¡ß2¡¢111-117¡Ë¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ8ÀïÌÜ¡¢³ÊÆ®µ»¥¥ã¥ê¥¢55ÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÇÔÀï¤È¸þ¤¹ç¤¦»Ñ¤Ë¡¢¡È¿ÀÆ¸¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï27ºÐ¤ÎÆá¿ÜÀî¤¬7¾¡¡Ê2KO¡Ë1ÇÔ¡£29ºÐ¤Î°æ¾å¤¬21¾¡¡Ê5KO¡Ë2ÇÔ¡£
¡¡ÉÔÇÔ¿ÀÏÃ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Æá¿ÜÀî¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤Ã¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Ê¡¼¡×¡£²ù¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤ÇÃÑ¤ò¤µ¤é¤¹¤Î¤â³ÊÆ®µ»¡£°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤Æ¤¤¤ëÅÛ¤·¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¾ï¤Ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤¤¿¡£³ÊÆ®µ»¥¥ã¥ê¥¢55ÀïÌÜ¤Ç¤Î½é¹õÀ±¡£½Ð¤Æ¤¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤ò¤µ¤é¤Ë´¶¤¸¤¿¡£¡Ø¤¢¡¢¤³¤³¤ÇÉé¤±¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡£¿ÍÀ¸¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÅ¾¤ó¤Ç¤â°¤¤Êý¸þ¤ËÅ¾¤ó¤Ç¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä©Àï¤·¤Æ·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤·¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬½Ð¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÈ¯¸«¤À¤È»×¤¦¡£¿ÍÀ¸¼Â¸³¤Ê¤ó¤Ç¡¢¼¡¤ÏÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤À¤±¡×
¡¡½é¤ÎÀ¤³¦Àï¡£²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤Îý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¼«Éé¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î2¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ë¤â¡¢3²ó°Ê¹ß¤Ï°æ¾å¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡£¡Öµ÷Î¥´¶¤¬¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤´Ö¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤êµ÷Î¥´¶¤ËÂó¿¿Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÇÔ°ø¤«¤Ê¡×¡£ÄË´¶¤·¤¿·Ð¸³¤Îº¹¡£¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þÌó3Ç¯¤ÎÆá¿ÜÀî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿¤Ó¤·¤í¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤¬Â¿¤¯¡¢¥¢¥ó¥Á¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤Ï³Ð¸ç¤Î¾å¤À¡£¡ÖÉé¤±¤¿¤³¤È¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Þ¤¿¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¿ÍÀ¸¤ÏÂ³¤¯¤·¡¢Æ²¡¹¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È¡×¡£²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀïÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡Ö1ÇÔ¡×¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤¬½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡Ö¥À¥µ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Éé¤±¤Æ¼¤á¤Þ¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡£¼¤á¤Ê¤¤¤è¡£¤ä¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Êý¤À¤È»×¤¦¡£¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¡£¤ä¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£É¬¤º¡×¡£ÇÔËÌ¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤¿Æá¿ÜÀî¡£¡È¿ÀÆ¸¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¤Î¿·¾Ï¤¬¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ËÈµ× ¿¿Âç / Masahiro Muku¡Ë