¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï12²óÀï¤¬24Æü¡¢¹¾Åì¶è¤ÎTOYOTA ARENA TOKYO¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Æ±µé1°Ì¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤¬Æ±µé2°Ì¡¦°æ¾åÂó¿¿¡ÊÂç¶¶¡Ë¤Ë0-3¡Ê112-116¡ß2¡¢111-117¡Ë¤ÇÈ½ÄêÉé¤±¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ8ÀïÌÜ¡¢³ÊÆ®µ»¥­¥ã¥ê¥¢55ÀïÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤ÇÇÔÀï¤È¸þ¤­¹ç¤¦»Ñ¤Ë¡¢¡È¿ÀÆ¸¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï27ºÐ¤ÎÆá¿ÜÀî¤¬7¾¡¡Ê2KO¡Ë1ÇÔ¡£29ºÐ¤Î°æ¾å¤¬21¾¡¡Ê5KO¡Ë2ÇÔ¡£

¡¡ÉÔÇÔ¿ÀÏÃ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Æá¿ÜÀî¤ÏÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£¡Ö¤³¤Ã¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Ê¡¼¡×¡£²ù¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁ°¤ÇÃÑ¤ò¤µ¤é¤¹¤Î¤â³ÊÆ®µ»¡£°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤­¤Æ¤¤¤ëÅÛ¤·¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È¾ï¤Ë³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆÄ©¤ó¤Ç¤­¤¿¡£³ÊÆ®µ»¥­¥ã¥ê¥¢55ÀïÌÜ¤Ç¤Î½é¹õÀ±¡£½Ð¤Æ¤­¤¿´¶ÁÛ¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ê¡×¤À¤Ã¤¿¡£

¡Ö¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À­¤ò¤µ¤é¤Ë´¶¤¸¤¿¡£¡Ø¤¢¡¢¤³¤³¤ÇÉé¤±¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡£¿ÍÀ¸¡¢¤¤¤¤Êý¸þ¤ËÅ¾¤ó¤Ç¤â°­¤¤Êý¸þ¤ËÅ¾¤ó¤Ç¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ä©Àï¤·¤Æ·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤·¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£¤¤¤Þ¤Þ¤Ç»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬½Ð¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÈ¯¸«¤À¤È»×¤¦¡£¿ÍÀ¸¼Â¸³¤Ê¤ó¤Ç¡¢¼¡¤ÏÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤À¤±¡×

¡¡½é¤ÎÀ¤³¦Àï¡£²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤Îý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤­¤¿¼«Éé¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£ºÇ½é¤Î2¥é¥¦¥ó¥É¤ÏÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤ë¤â¡¢3²ó°Ê¹ß¤Ï°æ¾å¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡£¡Öµ÷Î¥´¶¤¬¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¬Îý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬½Ð¤»¤Ê¤¤´Ö¹ç¤¤¤À¤Ã¤¿¤êµ÷Î¥´¶¤ËÂó¿¿Áª¼ê¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÇÔ°ø¤«¤Ê¡×¡£ÄË´¶¤·¤¿·Ð¸³¤Îº¹¡£¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þÌó3Ç¯¤ÎÆá¿ÜÀî¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿­¤Ó¤·¤í¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£

¡¡¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤¬Â¿¤¯¡¢¥¢¥ó¥Á¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£ÈãÈ½Åª¤ÊÀ¼¤¬ÆÏ¤¯¤Î¤Ï³Ð¸ç¤Î¾å¤À¡£¡ÖÉé¤±¤¿¤³¤È¤ÇÀ¤¤ÎÃæ¤Î¿Í¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¸À¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ç¡£²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Þ¤¿¹¥¤­¤Ë¤Ê¤ë°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¿ÍÀ¸¤ÏÂ³¤¯¤·¡¢Æ²¡¹¤ÈÀ¸¤­¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È¡×¡£²ù¤·¤µ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤ÏÀ²¤ì¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡ÀïÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡Ö1ÇÔ¡×¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¥­¥ã¥ê¥¢¤¬½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡Ö¥À¥µ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Éé¤±¤Æ¼­¤á¤Þ¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡£¼­¤á¤Ê¤¤¤è¡£¤ä¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤­Êý¤À¤È»×¤¦¡£¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ã¤¹¤è¡£¤ä¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£É¬¤º¡×¡£ÇÔËÌ¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤­¹ç¤Ã¤¿Æá¿ÜÀî¡£¡È¿ÀÆ¸¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¤Î¿·¾Ï¤¬¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£

¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡¦ËÈµ× ¿¿Âç / Masahiro Muku¡Ë