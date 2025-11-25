µÞÁý¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´µ¼Ô¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¡Ö¥ï¥¯¥Á¥ó¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡×¡á´Ú¹ñ
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬³ØÎð´ü¤Î»ùÆ¸¡¦ÀÄ¾¯Ç¯¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¬¤ê¡¢´µ¼Ô¿ô¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç14ÇÜ¤ËµÞÁý¤·¤¿¡£ÀìÌç²È¤é¤Ïº£Ç¯¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´µ¼Ô¤¬Áá¤¤»þ´ü¤«¤éÁý¤¨¤¿ÇØ·Ê¤Ë¡¢¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÉ¸Åª¤È¼ÂºÝ¤ÎÎ®¹Ô¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÉÔ°ìÃ×¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
24Æü¤Î¼ÀÉÂ´ÉÍýÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶Î®¹Ô¤ÏA·¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶H3N2¤Î¿·¤¿¤Ê²¼°ÌÊÑ°Û¡ÖK¡Êsubclade K¡Ë¡×¤À¡£¼ÀÉÂ´ÉÍýÄ£¤¬11·î1¡Á8Æü´ð½à¤Ç¹ñÆâÎ®¹Ô¥¦¥¤¥ë¥¹¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢KÊÑ°Û¤¬Á´ÂÎ¤Î97¡¥2¡ó¤À¤Ã¤¿¡£½çÅ·¶¿ÂçÉÙÀî¡Ê¥×¥Á¥ç¥ó¡ËÉÂ±¡¤Î¥¥à¡¦¥¿¥¯´¶À÷Æâ²Ê¶µ¼ø¤ÏKÊÑ°Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎºÙÉô·ÏÅý¤Ç¤ä¤äÊÑ°Û¤¬À¸¤¸¤¿¤â¤Î¡×¤È¤·¡Öº£Ç¯¤ÎÎ®¹Ô¤¬Â®¤¯¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Á´À¤³¦Åª¤Ë¤âKÊÑ°Û¤ÏÁ´ÂÎ¤Î72¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£¼ÀÉÂÂÐºö¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊECDC¡Ë¤Ï20Æü¡¢¡ÖKÊÑ°Û¤Ï¥ï¥¯¥Á¥óÉ¸Åª¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÈÁêÅö¤Ê°äÅÁÅªµ÷Î¥¤¬¤¢¤ê¡¢¹³¸¶ÉÔ°ìÃ×¤Î²ÄÇ½À¤¬Äóµ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¡Ö½Å¾É¼À´µ¡¦Æþ±¡¡¦»àË´¥ê¥¹¥¯¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
¥ï¥¯¥Á¥ó¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤¬È¯À¸¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢5·îËö¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿KÊÑ°Û¤¬´Ú¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤áÊÆ¹ñ¡¦ÆüËÜ¡¦±Ñ¹ñ¡¦¥«¥Ê¥À¤Ê¤ÉËÌÈ¾µå¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤Ë³È»¶¤·¤¿¤«¤é¤À¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÏÂç¤¤¯A·¿¡¢B·¿¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢¤½¤Î²¼¤ËÂ¿¤¯¤Î²¼°ÌÊÑ°Û¤¬¤¢¤ë¡£
À¤³¦ÊÝ·òµ¡´Ø¡ÊWHO¡Ë¤ÏËèÇ¯2·î¤Ë¼¡¤ÎÅß¤ËÎ®¹Ô¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¼ïÎà¤òÍ½Â¬¤·¡¢³Æ¹ñ¤Ï¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ï¥¯¥Á¥ó¤òºî¤Ã¤ÆÀÜ¼ï¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÅß¤Î¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÏA·¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î°ì¼ï¤Ç¤¢¤ëH1N1¡¦H3N2 JÊÑ°Û¤ÈB·¿¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¡Ê¥Ó¥¯¥È¥ê¥¢¡Ë¤Î3¤Ä¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬É¸Åª¤À¡£
²ÅÀôÂçµÈÉÂ±¡¤Î¥ª¥à¡¦¥¸¥å¥ó¥·¥¯´¶À÷Æâ²Ê¶µ¼ø¤Ï¡Öº£Ç¯¤ÏA·¿¡¢H3N2¤Þ¤Ç¤Ï¹ç¤¦¤¬¡¢K¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ³°¤ì¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£ÀìÌç²È¤é¤Ï½Å¾ÉÍ½ËÉ¸ú²Ì¤Ï¤¢¤ë¤À¤±¤ËÌ¤ÀÜ¼ï¼Ô¤Ïº£¤«¤é¤Ç¤âÉ¬¤ºÀÜ¼ï¤¹¤ë¤Ù¤¤ÈÏÃ¤¹¡£¥¥à¡¦¥¿¥¯¶µ¼ø¤Ï¡Ö½Å¾ÉÍ½ËÉ¸ú²Ì¤Î¤¿¤á¤Ë¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÉ¬¤ºÀÜ¼ï¤¹¤ë¤Ù¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È¤·¡Ö¥ï¥¯¥Á¥ó¤òÀÜ¼ï¤·¤Æ¤â¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢½Å¾ÉÇÙ±ê¤Ê¤É¹çÊ»¾É¤ò60¡Á70¡óËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È½õ¸À¤·¤¿¡£