ÆüËÜ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¡Ö´Ú¹ñ¤Ç°äÂÎ37ÂÎÈ¯¸«¡×¼çÄ¥¤Î96Ëü¿Í¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡Ä·Ù»¡¤ÎÄ´ºº¤ÇÍÆµ¿ÈÝÇ§
ÆüËÜ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¡Ö´Ú¹ñ¤ÇÂ»²õ¤µ¤ì¤¿°äÂÎ¤¬Â¿¿ôÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤·¤Æµõµ¶¾ðÊó¤ò¹¤á¤¿¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤¬´Ú¹ñ·Ù»¡¤ÎÄ´ºº¤ò¼õ¤±¤¿¡£
24Æü¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥¦¥ë·Ù»¡Ä£¥µ¥¤¥Ð¡¼ÁÜººÂâ¤Ï21Æü¡¢30Âå¤Î¥Á¥ç»á¤òÅÅµ¤ÄÌ¿®´ðËÜË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤ÎÈïµ¿¼Ô¤È¤·¤Æ¸Æ¤Ó½Ð¤·¡¢»ö¾ðÄ°¼è¤·¤¿¡£
¥Á¥ç»á¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô96Ëü¿Í¤òÊú¤¨¤ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡Ö¥Ç¥Ü¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¼ç¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±»á¤Ï¡¢Àè·î22Æü¤Ë¡ÖºÇ¶á¥Ó¥¶¤Ê¤·¤Ç´Ú¹ñ¤ËÆþ¹ñ¤·¤¿ÈÈºá¼ÔÃæ¹ñ¿ÍÃ£¤Î»¦¿Í¤ÈÂ¡´ïÇäÇãÌäÂê¤¬¤ä¤Ð¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤òYouTube¤ËÅê¹Æ¤·¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Ç²¼È¾¿È¤À¤±¤Î°äÂÎ37ÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢Èó¸ø³«¤ÇÁÜººÃæ¤Î»ö·ï¤À¤±¤Ç¤â150·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡×¤Èµõµ¶¤Î¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¤·¤¿ÍÆµ¿¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ç»á¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤ÎÈÈºá¤¬¼ÂºÝ¤ËÁý¤¨¤Æ´í¸±¤À¤È»×¤Ã¤¿¡£·Ù²ü¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦
·Ù»¡¤Ï¡¢¥Á¥ç»á¤¬µõµ¶¤Î»ö¼Â¤òÎ®ÉÛ¤·¤ÆÉÔ°Â¤ò½õÄ¹¤·¡¢¹ñ²È¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂ»¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£