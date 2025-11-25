ÂçÃ«æÆÊ¿¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¡×Íè½ÕWBC»²ÀïÉ½ÌÀ¡ªÏ¢ÇÆÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÂç²ñ100ÆüÁ°¤ËÏ¯Êó¡ª
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡Ë¤¬24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÍè½ÕWBC¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÁ°²ó23Ç¯¤ÎWBC»þ¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¤·ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤Ç¡ÖÆüËÜ¤òÂåÉ½¤·¤ÆºÆ¤Ó¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢¼¡²óÂç²ñ¤Î½Ð¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡º£·î13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢MVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµåÃÄ¤òÄÌ¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¸Ä¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢µåÃÄ¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤Þ¤º¤ÏÏ¢Íí¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³§¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÃÊ³¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï19Æü¤ËÍèÆü»þ¡¢WBC¤Ø¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤ÎÇÉ¸¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖæÆÊ¿¡¢»³ËÜ¡ÊÍ³¿¡Ë¡¢¡Êº´¡¹ÌÚ¡ËÏ¯´õ¤Ë¤â¤½¤ì¤¾¤ìÈ½ÃÇ¤¬¤¢¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÄ¹¤¯Àï¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µÙÍÜ¤ÏÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ¤âÂç»ö¤À¡£¤¿¤À¡¢WBC¤¬Èà¤é¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤É¤ì¤À¤±½ÅÍ×¤«¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î·èÃÇ¤òÂº½Å¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢Áª¼êËÜ¿Í¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÁ°²ó23Ç¯¤ÎWBC¤ÏÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÂÇÎ¨¡¦435¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢8ÂÇÅÀ¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï2»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ2¾¡¡£ÊÆ¹ñ¤È¤Î·è¾¡Àï¤Ç¤Ï3¡½2¤Î9²ó¤Ë¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤ÆÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤òÀ¤³¦°ì¤ËÆ³¤MVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡Íè½ÕÂç²ñ¤Þ¤Ç¤³¤ÎÆü¤¬¤Á¤ç¤¦¤É100Æü¡£Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÏ¯Êó¤¬Éñ¤¤¤³¤ó¤À¡£