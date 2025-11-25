ÆüËÜ¤Î¹ñÏ¢Âç»È¡¢Ãæ¹ñ¤ËÈ¿ÏÀ¡¡¼óÁêÅúÊÛ¤ÎÅ±²óÍ×µá¼õ¤±
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÆüËÜ¤Î»³ºêÏÂÇ·¹ñÏ¢Âç»È¤Ï24Æü¡¢ÂæÏÑÍ»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ÎÅ±²ó¤òµá¤á¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÐüÁï¹ñÏ¢Âç»È¤ËÈ¿ÏÀ¤¹¤ë½ñ´Ê¤ò¥°¥Æ¥ì¥¹¹ñÏ¢»öÌ³ÁíÄ¹¤ËÁ÷¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¹ñÏ¢ÂåÉ½Éô¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½ñ´Ê¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÎËÉ±Ò¤Î´ðËÜÅª¤ÊÊý¿Ë¤Ï¡¢Àì¼éËÉ±Ò¤È¤¤¤¦¼õÆ°Åª¤ÊËÉ±ÒÀïÎ¬¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÉðÎÏ¹¶·â¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÆüËÜ¤¬¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤¹¤ë¤«¤Î¤´¤È¤Ãæ¹ñ¤Î¼çÄ¥¤Ï¸í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂæÏÑ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÎ©¾ì¤Ï1972Ç¯¤ÎÆüÃæ¶¦Æ±À¼ÌÀ¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤¬¡ÖÂÐÏÃ¤Ë¤è¤êÊ¿ÏÂÅª¤Ë²ò·è¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£