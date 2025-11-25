Æî¤ß¤æ¤«¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖO2¡×Ã¦Âà¡Ö¶¯¤¤°Õ»×¤òÂº½Å¤·¡Ä¡× ¡È¸½ÌòJKºÇ¶¯¥Ü¥Ç¥£¡É¤È¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç¤â³èÌö
¡¡Ì¾¸Å²°¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖO2¡×¤ÎÆî¤ß¤æ¤«¡Ê20¡Ë¤¬¡¢24Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤òÃ¦Âà¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±Æü¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿½¸¥«¥Ã¥È¡Û¤³¤Ü¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ä°µÅÝÅª¤ÊÈþ¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÈäÏª¤·¤¿Æî¤ß¤æ¤«
¡ÖO2±¿±Ä ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡×Ì¾µÁ¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê¸½ñ¤Ï¡¢¡ÚÆî¤ß¤æ¤« Ã¦Âà¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Æî¤ß¤æ¤«¤Ï11·î24Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤ÆO2¤òÃ¦Âà¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿]¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖËÜ¿Í¤È±¿±Ä¤Ë¤Æ²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢º£¸å¤Ï¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤Ø¿Ê¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»×¤òÂº½Å¤·¡¢º£²ó¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÉµá¤ä¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¡Öº£¸å¤â02¤Ï³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤ò»ò¤ì¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¡¡Æî¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢2021Ç¯11·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¡È¸½ÌòJKºÇ¶¯¥Ü¥Ç¥£¡É¡ÈÅì³¤¤¬À¸¤ó¤À´ñÀ×¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢Èô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥·¡¼¥ó¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Êó¹ðÁ´Ê¸
¡ÚÆî¤ß¤æ¤«Ã¦Âà¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û
Æüº¢¤è¤ê02¤ò±þ±ç¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Æî¤ß¤æ¤«¤Ï11·î24Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ02¤òÃ¦Âà¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤È±¿±Ä¤Ë¤Æ²¿ÅÙ¤âÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢º£¸å¤Ï¿·¤¿¤ÊÌÜÉ¸¤Ø¿Ê¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»×¤òÂº½Å¤·¡¢º£²ó¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢9·î28Æü(Æü)COMTECPORTBASE¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡ÖH,CHEMISTRY The 4th Sea LIVE¡×¤Î¥ª¥Õ²ñÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Í½ÄêÄÌ¤ê»²²Ã¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æî¤ß¤æ¤«À¸ÃÂº×¤ÎÆÃÅµ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢12·îËö¤Þ¤Ç¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´Êó¹ð¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¢¨ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÄÉµá¤ä¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â02¤Ï³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¤´À¼±ç¤ò»ò¤ì¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯11·î24Æü O2±¿±Ä ³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ã¥¯¥¹¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
