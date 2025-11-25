¡ÚÆÃ½¸¡Û½©ÅÄ»Ô½Ð¿È¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸Ê¤ÌÌ¥×¥í¥ì¥¹¥éー¡¡½é¤á¤Æ¤Î½©ÅÄÂç²ñ¤ÇÍ¦»Ñ¤òÈäÏª¡¡¡ÈÃÏ¸µ³®Àû¡É¤ÇÎÞ¡¡½©ÅÄ
½©ÅÄ»Ô½Ð¿È¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸Ê¤ÌÌ¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤ÎÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯7·î¤Î¥Ç¥Ó¥åー°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë½©ÅÄ¤Ç¤ÎÂç²ñ¤¬16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÈÃÏ¸µ³®Àû¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Áª¼ê¤Î³èÌö¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤¿Âç²ñ¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡
¥¸¥å¥¨¥ë¡¦¥Ðー¥ÉÁª¼ê
¡Ö¥Ç¥Ó¥åー4¤«·î¤ÇÃÏ¸µ½©ÅÄ¡¢³®Àû¤Ç¤¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤ò½é¤á¤Æ¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡¢½©ÅÄ»Ô½Ð¿È¤Î¥Þ¥¹¥¯¥Þ¥ó¡¢¥¸¥å¥¨¥ë¡¦¥Ðー¥ÉÁª¼ê¡£
Æ±µéÀ¸±þ±çÃÄ
¡Ö¥¸¥å¥¨¥ë¡¦¥Ðー¥É¡Ä¤¬¤ó¤Ð¤ì¤§～¡ª¡×
²ñ¾ìÃæ¤¬¡¢±þ±çÃÄ¡£
¤·¤«¤·ËÜ¿Í¤Ï¤Þ¤À¡¢À®Ä¹ÅÓÃæ¤Î¿·¿Í¥ì¥¹¥éー¡£
ÀèÇÚ¤¿¤Á¤È¤Î¼ÂÎÏ¤Îº¹¤Ï¡¢¤½¤¦´ÊÃ±¤ËËä¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
±þ±ç¤¹¤ë»Ò¤É¤â
¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¥¸¥å¥¨¥ë―¡ª¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±É¬»à¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¿·¿Í¤Ï¡¢18ºÐ¤Î¸½Ìò¹â¹»À¸¡£
´ÑµÒ
¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤³®Àû¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤Ê¤È¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÍ¦µ¤¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÞÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
4ºÐ¤Îº¢¤«¤éÆ´¤ì¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¥ê¥ó¥°¤ÇÀï¤¦Ì´¤â¡¢¤«¤Ê¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥å¥¨¥ë¡¦¥Ðー¥ÉÁª¼ê
¡Ö³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬¤È¤Æ¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¸¥å¥¨¥ë¡¦¥Ðー¥É¡ªJTO¡ª³§¤µ¤ó¡Ä±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
18ºÐ¤È¤·¤Æ¡¢¥ì¥¹¥éー¤È¤·¤Æ¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤1Æü¤ËÌ©Ãå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡¢¡
²ñ¾ì¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹
¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¦¥´ー¡Ê¥«¥ó¡ª¡Ë¡×
¥×¥í¥ì¥¹¤Î²ñ¾ì¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Î±ã²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿¡¢½©ÅÄ»ÔÆâ¤Î¥Ó¥ë¤Î3³¬¡£
¤½¤ó¤Ê°Û¿§¤Î²ñ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿200¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëËþ°÷¤Î´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©¤ËµòÅÀ¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡¢JTO¡£
ÃË½÷¹ç¤ï¤»¤Æ30¿Í°Ê¾å¤¬½êÂ°¤¹¤ëJTO¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½©ÅÄÂç²ñ¤Ï2019Ç¯¤ÎÃÄÂÎ´úÍÈ¤²°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
ÃÄÂÎ¤ÎÂåÉ½¤Ï¡¢ÅìËÌ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤òº¬¤Å¤«¤»¤¿Î©Ìò¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¤³¤Î¿Í¡£
¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°JTO¡¦TAKA¤ß¤Á¤Î¤¯ÂåÉ½
¡ÖÌ¾Á°¤¬»ä¡¢TAKA¤ß¤Á¤Î¤¯¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ß¤Á¤Î¤¯¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤¤¤Æ¡¢ÅìËÌ6¸©¤¯¤Þ¤Ê¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¿¤È¤¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×
¥³ー¥ë
¡ÖTAKA¤¡¡ª¤ß¤Á～¤Î¤¯～¡ª¡×
TAKA¤ß¤Á¤Î¤¯ÂåÉ½
¡ÖJTOÎ©¤Á¾å¤²¤ÆÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤È´ä¼ê¤Ï±ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢´ä¼ê¤ÈÀÄ¿¹¤ò¤ä¤Ã¤¿¤êÀçÂæ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡Ä½©ÅÄ¤â¤¤¤Ä¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡ª¥¸¥å¥¨¥ë¡¦¥Ðー¥É¤¬¤¦¤Á¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡×
Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤¬ÂÔ¤ÁÎ×¤ó¤ÀÃÏ¸µ½Ð¿È¥¸¥å¥¨¥ë¡¦¥Ðー¥ÉÁª¼ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¡ÈÂç¥È¥ê¡É¤òÌ³¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹
¡ÖËÜÆü¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È6¿Í¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¡¢30Ê¬1ËÜ¾¡Éé¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡×
ÀÄ¿¹¡¢´ä¼ê¡¢½©ÅÄ¤È¡¢ÃÄÂÎ¤¬3ÆüÏ¢Â³¤ÇÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤ï¤Ð¡ÈÅìËÌ¥Ä¥¢ー¡É¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÂçÌò¤âÃ´¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹
¡Ö¥¸¥å¥¨¥ë¡¦¥Ðー¥É¡ª¡ª¡ª¡×
À²¤ì¤ÎÉñÂæ¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¡¢¿ÆÂ²¤äÍ§¿Í¡¢²¸»Õ¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ò¤è¤¯ÃÎ¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢18Ç¯´Ö¤ÎÀ®Ä¹¤Î¾Ú¤ò¸«¤»¤ëµ¡²ñ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥å¥¨¥ë¡¦¥Ðー¥ÉÁª¼ê
¡Ö¹Ô¤¯¤¾½©ÅÄ～¡ª¡ª¡×
¸½Ìò¹â¹»À¸¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢²Æ¤äÅß¤ÎµÙ¤ß¤Î»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤ÆÃÄÂÎ¤ÎÆ»¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Î´ðÁÃ¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ïー¤ä¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀèÇÚ¤¿¤Á¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢´ï³£ÂÎÁà¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¡¢¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¹¡£
»î¹ç³«»Ï¤«¤éÌó2Ê¬¡£Ì£Êý¤Ç¤¢¤ëÀèÇÚ¥Þ¥¹¥¯¥Þ¥ó¤È¸ÆµÛ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¦¡¦¡¦
¥ê¥ó¥°²¼¤ÎÁê¼ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢2¿ÍÆ±»þ¤Ë¡¢²ÚÎï¤Ê¥À¥¤¥Ö¡£
»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¡¢¸«¤»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢Àª¤¤¤Ë¾è¤í¤¦¤È²Ì´º¤Ë¹¶¤á¹þ¤à¡¢¥¸¥å¥¨¥ë¡¦¥Ðー¥ÉÁª¼ê¡£
Áê¼ê¤ò»ý¤Á¾å¤²¡¢ÎÏ¶¯¤¯¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¤¢¤È¡¢ºÆ¤Ó¡¢¸«¤»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡£
Á´¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤Ò¤ë¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡£
ÀèÇÚ¥ì¥¹¥éー¤Î½õ¤±¤â¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ì£Êý¤Ë¤Ä¤¯ÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ï¡¢µîÇ¯¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ª¤ß¤Êµ»¤Ç´ÑµÒ¤òÊ¨¤«¤»¡¢¥¸¥å¥¨¥ëÁª¼ê¤È¤È¤â¤ËÃÄÂÎ½é¤Î½©ÅÄÂç²ñ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ÖºÇ¸å¤Ï¤ªÁ°¤¬¾¡Éé¤ò·è¤á¤í¡×
¥¸¥å¥¨¥ë¡¦¥Ðー¥É¤Ë¸å¤òÂ÷¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÄÂÎ¤Î¥È¥Ã¥×¤ËÁÀ¤¤¤òÄê¤á¤¿¡¢¥¸¥å¥¨¥ëÁª¼ê¡£
ÍÄ¤¤º¢¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¹¥¯¥Þ¥ó¤¿¤Á¤Îµ»¤ò¡¢¼¡¡¹¤ËÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç³«»Ï¤«¤é13Ê¬¤¬·Ð²á¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤½¤Î»þ¡£
¥¸¥å¥¨¥ëÁª¼ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÆüºÇÂç¤Î¸«¤»¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1¥áー¥È¥ë°Ê¾å¤Î¹â¤µ¤Ë¤¢¤ëºÇ¾åÃÊ¤Î¥íー¥×¤òÈô¤Ó±Û¤¨¡¢¥ê¥ó¥°²¼¤Ë¤¤¤ëÁê¼ê¤ËÁ´ÂÎ½Å¤òÍá¤Ó¤»¤ëÂçµ»¤òÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤âºÇ¹âÄ¬¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·Áê¼ê¤Ï¥¥ã¥ê¥¢30Ç¯°Ê¾å¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£
´ÊÃ±¤Ë¤Ï¶þ¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤³°ìÈÖ¤Ç¤·¤«¸«¤»¤Ê¤¤Âçµ»¤Ç¡¢¤È¤É¤á¤ò»É¤·¤Ë¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê¥´¥ó¥°¡Ë¡×
»î¹ç¤ËÇÔ¤ì¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿´ÑµÒ¤ò¿´¤ÎÄì¤«¤é³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤È¤·¤Æ¤ÎÌòÌÜ¤Ï½½Ê¬¤Ë²Ì¤¿¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¸¥å¥¨¥ë¡ª¥¸¥å¥¨¥ë¡ª¡×
TAKA¤ß¤Á¤Î¤¯ÂåÉ½
¡Ö¥¸¥å¥¨¥ë¡¦¥Ðー¥É¡ª²ù¤·¤¤¤À¤í¡©¤Ê¤¡¡©¤½¤Î²ù¤·¤µ¤ÎÊ¬¡¢¿Í¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡¢¤Ê¤¡¡©¤É¤ó¤Ê¤Ë¤·¤ó¤É¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¶ì¤·¤¯¤Æ¤â¤Ê¤¡¡¢¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥¿ー¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë°§»¢¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Í¤§¤ó¤À¡£¥¸¥å¥¨¥ë¡¦¥Ðー¥É¡¢ºÇ¸å¤Ï¤ªÁ°¤¬¤·¤á¤í¡Ä¡×
¥¸¥å¥¨¥ë¡¦¥Ðー¥ÉÁª¼ê
¡Ö½©ÅÄ¤Î¡Ä½©ÅÄ¤Ë¡Ä¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Æ¡Äµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¿É¤¤¡¢ÄË¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡Ä³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥ê¥ó¥°¥Íー¥à¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¸¥å¥¨¥ë¡×¤Ï¡¢ÊõÀÐ¤Î°ÕÌ£¡£
¥×¥í¥ì¥¹¥éー¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ëµ±¤Â³¤±¤¿¤¤¤È´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥å¥¨¥ë¡¦¥Ðー¥ÉÁª¼ê
¡Ö½©ÅÄ¤Î³§¤µ¤ó¡Ä¤¤¤¯¤¾¤©ー¡ª¥ì¥Ã¥Ä¡ª¥·¥ã¥¤ーー¥ó¡ª¡×
¥¸¥å¥¨¥ë¡¦¥Ðー¥ÉÁª¼ê
¡ÖÂåÉ½¡ÄTAKA¤ß¤Á¤Î¤¯ÂåÉ½¡¢¤½¤·¤Æº£Æü¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ß¤ó¤Ê¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤³¤ì¤«¤éÎý½¬¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼«Ê¬¤Î¼þ¤ê¤Ë¼«Ê¬¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òº£Æü¤ÎÂç²ñ¤Ç²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¡£¤â¤¦Æ¬¤¬¿¿¤ÃÇò¤Ç¡£²¿¤â¡Êµ»¤ò¡ËÊÖ¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡Ä¼¡¤Ï¤â¤Ã¤È¡Ä¤Í¡©¼ÁÌä²¿¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×
µ¼Ô
¡ÖÃÏ¸µ¤Î±þ±ç¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤¿¤«¡Ä¡×
¥¸¥å¥¨¥ë¡¦¥Ðー¥ÉÁª¼ê
¡Ö¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡ÄÃÏ¸µ¤Î¡Ä½©ÅÄ¤Î±þ±ç¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë¥Ñ¥ïー¤¬½Ð¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÍèÇ¯½Õ¤Ë¤Ï¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¡¢¥×¥í¥ì¥¹°ì¶Ú¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÌÀ¤ë¤¯¡¢Ã¯¤«¤é¤â°¦¤µ¤ì¤ë¥ì¥¹¥éー¤È¤·¤Æµ±¤¤òÊü¤Á¡¢¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«½©ÅÄ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤ËÉñ¤¤Ìá¤ê¤Þ¤¹¡£