Á±ÎÉ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ò¡Ö²ñ¼Ò¼¤á¤¿¤¤¡×¥ë¡¼¥×¤Ë¥Ï¥á¤¿¡Ö°Ëâ¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤Î¸å²ù
¡ÖÅ¾¿¦¤¹¤ì¤Ð¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡×¤½¤ó¤Ê´õË¾¤ò»Ù¤¨¤ë¤Ï¤º¤ÎÅ¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬¡¢¤È¤¤Ëµá¿¦¼Ô¤òÉÔ¹¬¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¼«¿È¤â¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÃø¼Ô¡¦º´ÌîÁÏÂÀ»á¤Ï¡¢¡È¿Í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÇä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡É¸½¼Â¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¶È³¦¤ÎÆâÂ¦¤ËÀø¤à¡ÈÅ·»È¤È°Ëâ¤Î´é¡É¡¢¤½¤·¤Æ¿®Íê¤Ç¤¤ë¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ò¸«È´¤¯¤¿¤á¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤»ÅÁÈ¤ß¤ËÇ÷¤ë¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢º´ÌîÁÏÂÀ¡ØÃ¦ ²ñ¼Ò¼¤á¤¿¤¤¥ë¡¼¥×¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤³¤½¤¬
¡ÖºÇ¹â¤Î¿¦¶È¡×¤ÈÆ«¿ì¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡Å¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈºÇÂç¼ê¤Î¥ê¥¯¥ë¡¼¥È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤ÏÌó143Ëü3000Ì¾¡Ê2023Ç¯ÅÙ¼ÂÀÓ¡Ë¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹ÅÐÏ¿¼Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤ä¡ÖÅ¾¿¦¤ÎÉáÄÌ¤Î¼êÃÊ¡×¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤éÅ¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¼ÂÂÖ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Å¾¿¦¸å¡Ö¤â¡×¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÉð´ï¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¤½¤ó¤ÊÅ¾¿¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Î¡ÖÁÇ´é¡×¤È¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¡¢ÃÑ¤òÇ¦¤ó¤Ç¹ðÇò¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤Ïµá¿¦¼Ô¤ÎÅ¾¿¦¡Ö¤À¤±¡×¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¡Ö²ñ¼Ò¼¤á¤¿¤¤¡×¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ï¤á¤¿¡Ö°Ëâ¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡»þ´Ö¤ò»ä¤¬¿·Æþ¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿2012Ç¯¤ËÌá¤·¤Þ¤¹¡£Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿IT´ë¶ÈC¼Ò¤ÎÆâÄê¤òÆÀ¤¿±Ä¶È¿¦¤ÎD¤µ¤ó¡ÊÃËÀ¡¦ 30ÂåÁ°È¾¡Ë¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤âÆâÄê¤ò¼õÂú¤µ¤»¤¿¤«¤Ã¤¿»ä¤Ï¤³¤¦ÃÇ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡C¼Ò¤Ï¿¤Ó¤Þ¤¹¤è¡£²ñ¼Ò¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ì¤Ð¡Ö»Ô¾ì²ÁÃÍ¡×¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£D¤µ¤ó¡¢¾¡Éé¤Î¤È¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡Öº´Ìî¤µ¤ó¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¡×¤ÈD¤µ¤ó¤ÏÅ¾¿¦¤ò·è°Õ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê·è°Õ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë