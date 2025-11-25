¥¢¥¤¥Ä¤µ¤¨¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¶¯Å¨¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤â°ìµ¤¤Ë·ÁÀ®µÕÅ¾¤¹¤ë¡Ö¥¹¥´¥¤»×¹ÍË¡¡×
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Å¨¤ÎÂ¸ºß¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤À¡£¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤µ¤¨¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡Ä¡×¤Î»×¤¤¤¬¹â¤¸¤Æ¤Ä¤¤¤Ë¤ÏÁ´ÌÌÀïÁè¤ËÆÍÆþ¤¹¤ëÅ¸³«¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐÎ©¤¹¤ë¤è¤ê¤â¸¤¤Î©¤Á²ó¤ê¤ò¡¢É®¼Ô¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥È¥ë¥É¡¦¥¬¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ø¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡ÊFLIP thinking¡Ë¿ÍÀ¸¤â»Å»ö¤â¹¥Å¾¤¹¤ë¡ÖÈ¿Å¾¡×»×¹Í½Ñ¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥¹¥«¥ô¥¡¡¼¡¦¥È¥¥¥¨¥ó¥Æ¥£¥ï¥ó¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ª¥é¥ó¥ÀºâÌ³¾Ê¤ÈÊüÁ÷¶É¤È¤Î¹¶ËÉÀï
¾¡Íø¤¹¤ë¤Î¤Ï¡©
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¼¡¹ñ²ÈÍ½»»°Æ¤¬¡¢9·î¤ÎÂè3²ÐÍËÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¹ñ²¦¤¬»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤ò¹Ô¤¦¥×¥ê¥ó¥·¥§¥¹¥À¥°¤È¤¤¤¦¹ñ²È¹Ô»ö¤ÎÆü¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥ª¥é¥ó¥ÀºâÌ³¾Ê¤¬Í½»»°Æ¤òÊóÆ»µ¡´Ø¤ËÈ¯É½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤ÎÄ¾Á°¤Ç¤¢¤ê¡¢¸·½Å¤ÊÊóÆ»´ÉÀ©¤¬Éß¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·2004Ç¯¡¢Âç¼êÊüÁ÷¶É¤ÎRTL¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¡¢¥ê¡¼¥¯¤Ë¤è¤ê1½µ´Ö¤Û¤ÉÁá¤¯Í½»»¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£ÍâÇ¯¡¢ºâÌ³¾Ê¤Ï¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò¤È¤ê¤ï¤±¸·½Å¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢RTL¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¤Þ¤¿¤â¤ä¥¹¥¯¡¼¥×¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤³¤ÇÆ±¾Ê¤ÏÊý¿Ë¤òÅ¾´¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¥Ô¡¼¥Æ¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¤òÆ±¾Ê¤Î¿·¤·¤¤ºÇ¹â¾ðÊóÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¤É¤³¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡Ä¡Ä¤½¤Î¤È¤ª¤ê¡£RTL¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÀ¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÏÀµ²ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Èà¤¬¥ê¡¼¥¯¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¿´ÆÀ¤Æ¤¤¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÏÍ½»»¤¬¥ê¡¼¥¯¤µ¤ì¤º¡¢·è¤Þ¤ê¤É¤ª¤ê¹ñ²¦±éÀâ¤ÎÆü¤Ë¹â¤é¤«¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë