¹Åç¡¢º´¡¹ÌÚÂÙ¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¡ª¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿Êý¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹Åç¤Ï25Æü¡¢º´¡¹ÌÚÂÙÁª¼ê¡Ê22¡Ë¤¬ÆþÀÒ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³ØÀ¸»þÂå¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿Êý¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£²ÈÄí¤ò»ý¤Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Á¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¥«¡¼¥×¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Ìîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ °ú¤Â³¤¤´À¼±ç¤Î¤Û¤É¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï¸©´ôÉì¾¦¹â¡¦ÀÄ»³³Ø±¡Âç¤ò·Ð¤Æ2024Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¹Åç¤ËÆþÃÄ¡£1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï54»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.271¡¢6ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£º£·î¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡×ÆüËÜ vs ´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£