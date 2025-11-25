¥«¥ó¥Æ¥ì¥¢¥Ê·ëº§À¸Êó¹ð¡¢¶É¼þÊÕ¤ÇÂç´¿À¼¡È¤ªº×¤ê¡ÉÁû¤®¡¡¡Ø¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡ÙÃ«¸µÀ±Æà¥¢¥Ê¡¢Âç¹ç¾§¤ËÎÞ¤òÎ®¤¹
¡¡¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦Ã«¸µÀ±Æà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê30¡Ë¤¬24Æü¡¢Ä«¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡Á°9¡§50¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢·ëº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ß¹»Ö¡õÃ¤Ì¦¤æ¤¦¤ÈÇ®¾§¢ª·ëº§¤ÎÃ«¸µÀ±Æà¥¢¥Ê¤¬ÎÞ
¡¡Âçºå»ÔÆâ¤ÎÆ±¶É¼þÊÕ¤Ç¤Ï¡Ø¥«¥ó¥Æ¥ìº×¤ê¡ª2025¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡õ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¥Õ¥§¥¹¡Ù¡Ê21¡Á24Æü¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç´¿À¼¤È¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤Î½ËÊ¡¤ÎÍò¤Ç¡¢¤ªº×¤êÁû¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã«¸µ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢21Æü¤Ëº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢À²¤ì¤Æ¿ÍºÊ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤Í¡¢¡Ø¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡Ù´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¡ÖÉ´¿ÍÎÏ¡×¤ò±ß¹»Ö¡¢Ã¤Ì¦¤æ¤¦¤È¤¬ÀðÄ®¸ø±à¤ÇÂç¹ç¾§¡£Ã«¸µ¥¢¥Ê¤¬ÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ´¶Æ°¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿21Æü¤ÏÃ«¸µ¥¢¥Ê¤Î30ºÐ¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡È¤¤¤¤É×ÉØ¤ÎÆü¡É22Æü¤ËÆ±¶É¤òÄÌ¤¸¤Æ·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤ÏÂç³Ø»þÂå¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿°ìÈÌÃËÀ¤Ç¡¢¿ÈÄ¹190¥»¥ó¥Á¡£¡ÖÃ«¸µ¥¢¥Ê¤È¤Ï40¥»¥ó¥Áº¹¡×¡£Åìµþ¤ÈÂçºå¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º§Ìó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÂçºå¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»ä¤Î¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÍý²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ã«¸µÀ±Æà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2018Ç¯4·î¡¡Æþ¼Ò
2018Ç¯¡Á¡¡¡ØÃ«¸µÀ±Æà¤Î¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¥·¥§¥ë¡Ù ¡Ø¤ª¤«¤Ù¤í¡Ù ¡Ø½êJAPAN¡Ù¤Ê¤É
2019Ç¯¡Á¡¡¡ØÊóÆ»¥é¥ó¥Ê¡¼À¸Ãæ·Ñ¡Ù¤Ê¤É
2020Ç¯3·î¡¡Âè36²óFNS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Âç¾Þ¡¡¿·¿ÍÉôÌç¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¾Þ¼õ¾Þ
2021Ç¯3·î¡¡Âè37²óFNS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Âç¾Þ¡¡ÈÖÁÈÉôÌç¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¾Þ¼õ¾Þ
2021Ç¯3·î¡Á¡¡¡Ø¤è¡Á¤¤¥É¥ó¡ª¡Ù ¡Ø¥¹¥í¡¼¤Ç¥¤¡¼¥¸¡¼¤Ê¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥ó¤Ç¡Ù
2022Ç¯¡¡ËÉºÒ»Î¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ
2023Ç¯3·î¡Á¡¡¡Ønews¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ù ¡ØLIVE¥³¥Í¥¯¥È¡ª¡Ù
2024Ç¯3·î¡¡Âè40²óFNS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹Âç¾Þ¡¡¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥óÉôÌç¡¡¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¾Þ¼õ¾Þ
2024Ç¯4·î¡Á¡¡¡Ø¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡Ù
