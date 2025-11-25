ºÊÉ×ÌÚÁï¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×Âè£·ÏÃ10¡¦£µ¡ó¡¡ÌÜ¹õÏ¡¤¬¡È·Ñ¾µ¡É¡¢ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤â²ó¼ý
TBS·ÏÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡¢ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¡Ê¸á¸å9»þ¡ËÂè7²ó¤¬23ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢À¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤¬10¡¦5¡ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬25Æü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨¤Ï6¡¦3¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
Âè7ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢¹ÌÂ¤¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤Ï¹Ì°ì¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë¤«¤é´Ø·¸¤òµñÀä¤µ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤â¤É¤«¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤¹¡£¤½¤·¤Æ·ª¿Ü¡ÊºÊÉ×ÌÚÁï¡Ë¤ÏÆó¿Í¤Î´Ø·¸¤ò²¿¤È¤«¤·¤è¤¦¤È»×°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°úÂà¤·¤¿¥í¥¤¥ä¥ë¥Û¡¼¥×¤Ï·ìÅý¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¡¢²ÃÆà»Ò¡Ê¾¾ËÜ¼ãºÚ¡Ë¤ÎÌîºê¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢¹Ì°ì¤«¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¹ÌÂ¤¤Ë²ñ¤ï¤»¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÍê¤Þ¤ì¤ë¡£¤·¤«¤··ª¿Ü¤¬Ãç²ð¤ò¤·¡¢¹ÌÂ¤¤ÈÂÐÌÌ¤µ¤»¤ë¤â2¿Í¤Ï¤¹¤°¤Ë¸ýÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¹Ì°ì¤Î¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤º¤¸¤Þ¤¤¡£
¹Ì°ì¤ÎËÜ¿´¤òÊ¹¤±¤ºÇº¤ó¤À·ª¿Ü¤Ï¡¢²ÃÆà»Ò¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢¹Ì°ì¤Ï¹ÌÂ¤¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¡Ä¡£
·ª¿Ü¤¬ºÆ¤ÓÂÐÌÌ¤Îµ¡²ñ¤òºî¤ê¤¢¤ëÄó°Æ¤ò¤¹¤ë¤â¡¢¹Ì°ì¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤·ª¿Ü¤Ï¡¢¹Ì°ì¤ò³°¤Ø¸Æ¤Ó½Ð¤·ËÜ¿´¤òÊ¹¤¤À¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¤è¤¦¤ä¤¯¹Ì°ì¤Î¸ý¤¬³«¤¯¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡¢Ä´¶µ»Õ¤Î¹Ãæ¡Ê°ÂÆ£À¯¿®¡Ë¤âÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤Û¤É°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¹Ì°ì¤«¤é¤Î»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤Äó°Æ¤Ë¡¢·ª¿Ü¤È¹ÌÂ¤¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¦¡£
¡È·Ñ¾µ¡É¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÌÀ¼¨¤µ¤ì¡¢ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤¬¡È²ó¼ý¡É¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ì¡¼¥¹¥·¡¼¥ó¤Ë¤ÏJRA¤Î¥È¥Ã¥×¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡¢ºä°æÎÜÀ±µ³¼ê¡Ê28¡Ë¤¬½Ð±é¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¸ý¼è¤ê¼°¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇºÊÉ×ÌÚÁï±é¤¸¤ë·ª¿Ü±É¼£¤éÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬´¶¶Ë¤Þ¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£