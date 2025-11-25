ZB1¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¡¢Ãæ¹ñ¥¢¥Ë¥á¤ÎOST¤Ë»²²Ã¡ª´ÅÈþ¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½
ZEROBASEONE¡ÊZB1¡Ë¤Î¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¤¬¡¢Ãæ¹ñ¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ÎOST¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¡¢½ÂÃ«½ÐË×SHOT¡ÖÈà»á´¶¤¨¤°¤¤¡×
¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ø¸¼³¦Ç·Ìç¡Ù¤ÎOST¡Ø¹È´é°ÙÃ¯³«¡Ù¤ò²Î¾§¤¹¤ë¡£
¡Ø¸¼³¦Ç·Ìç¡Ù¤Ï¡¢Ãæ¹ñÅÁÅý¤ÎÉð¶¢¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼Í×ÁÇ¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ²ò¼á¤·¤¿¿Íµ¤ºîÉÊ¤À¡£¼«¸ÊµßºÑ¤Î¤¿¤á¡ÈÉð¿Í¡É¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¼ç¿Í¸ø¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦Íø³²´Ø·¸¤ÎÃæ¤Ç¶¯¤¯À®Ä¹¤·¡¢·ìÅý¤Ë½É¤Ã¤¿ÎÏ¤ËÌÜ³Ð¤á¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¼«¿È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Î±¿Ì¿¤ÈÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¤¬²Î¤¦¡Ø¹È´é°ÙÃ¯³«¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤ÏÃ¯¤Î¤¿¤á¤Ë²Ö³«¤¯¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢Èà¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´ÅÈþ¤Ê²ÎÀ¼¤ÇÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò´°À®¤µ¤»¡¢ºîÉÊ¤Ø¤ÎË×Æþ´¶¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¡¢TVING¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ø¾è¤ê´¹¤¨Îø°¦3¡Ù¤ÎOST¡ØI WANNA KNOW¡Ù¡¢MBC¥É¥é¥Þ¡Ø·î¤Þ¤Ç¹Ô¤³¤¦¡Ù¤ÎOST¡ØRefresh!¡Ù¤Ë»²²Ã¤·¡¢´Ú¹ñ¤ª¤è¤Ó³¤³°¤Î²»¸»¥Á¥ã¡¼¥È¾å°Ì¤òÀÊ´¬¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î¡Ø¹È´é°ÙÃ¯³«¡Ù¤Ç¤â¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤«ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¤¬OST¤òÃ´Åö¤·¤¿Ãæ¹ñ¥¢¥Ë¥á¡Ø¸¼³¦Ç·Ìç¡Ù¤Ï¡¢26Æü¤ËÃæ¹ñ¤ÎÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Öbilibili¡×¤Ë¤Æ½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡þ¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ï¥ª¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯7·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾Æ±¤¸¡£2023Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿´Ú¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ØBOYS PLANET¡Ù·Ð¤ÆZEROBASEONE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ½Ð¿È¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ»Ë¾å½é¤á¤Æ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³°¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ°ìÌöÍÌ¾¤Ë¡£Ãæ¹ñ¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ¹ñÃÏ¼ÁÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¸å¡¢Êý¸þÀ¤Î°ã¤¤¤ò´¶¤¸¼«¼çÂà³Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢¶µ°éÂç³Ø¤Î²»³Ú¶µ°é²Ê¤Ë¼çÀÊ¤ÇÆþ³Ø¤·¡¢ºß³ØÃæ¤Ë¤Ï¶µ°÷ÌÈµö¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç³Ø±¡¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¡¢SNS¤Ç¸ø³«¤·¤¿¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¤Î¤¤Ã¤«¤±¡£