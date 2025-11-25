ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡¢¿ì¤Ã¤¿Áó°æÍ¥¤Î¤´µ¡·ù¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤Ë½Ïª¡Ö£µÆü´Ö¤°¤é¤¤¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤È¡Ä¡×
ÇÐÍ¥ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ê53¡Ë¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·ÏÆÃÈÖ¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥¿¥¯¥·¡¼¡×¡Ê¸á¸å9»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥Áó°æÍ¥¡Ê40¡Ë¤Î¿ì¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÌÚÂ¼¤¬±¿Å¾¼ê¤È¤Ê¤ê¡¢¾èµÒ¤ò¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÁ÷¤êÆÏ¤±¤ë¡È¥É¥é¥¤¥Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡É¡£
Áó°æ¤È¾å¸ÍºÌ¤Î¡ÈÆ±µéÀ¸Í§¿Í¥³¥ó¥Ó¡É¤ò¾è¤»¤ÆÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ø¡£3¿Í¤¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¿©»ö¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖÁó°æ¤µ¤ó¤Ï°û¤à¤ÈÌû²÷¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¬Èô¤Ö¤È¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö´ðËÜ¤º¤Ã¤È¾Ð´é¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¾å¸Í¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¿ì¤¤Êý¤Ç¡£°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¤Æ¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤ó°û¤ó¤Ç¤Û¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯¾Ð¤Ã¤¿¡£
Áó°æ¤Ï¡¢¼òÀÊ¤Ç¤ÎÌÚÂ¼¤È¾å¸Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö2¿Í¤È¤â¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö¥Î¥ê¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¡×¤È¼«¿È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö²Î¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¼¤ÏÌÛ¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÁó°æ¤ò¼¨¤·¡ÖËÜµ¤¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£Í¥¤Á¤ã¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤ï¤ë¶Ê¡£¡Ø¥¢¥Ë¡¼¡Ù¤Î¡Ø¥È¥¥¥â¥í¡¼¡Ù¡×¤È¡¢Áó°æ¤¬»ÒÌò»þÂå¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¢¥Ë¡¼¡×¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÇ®¾§¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤¿¤Þ¤é¤ºÁó°æ¤¬¡Ö²¿¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¸å²ù¤·¤¿¤è¤¦¤ËÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¤È¡¢ÌÚÂ¼¤Ï¡Ö5Æü´Ö¤°¤é¤¤¡¢ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤È¡ÄÇ¾Î¢¤Ë¥Ð¥ó¤È¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤Æ¡×¤È¡Ö¥È¥¥¥â¥í¡¼¡×¤¬Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£Áó°æ¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡×¤È¤ª¤ï¤Ó¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£