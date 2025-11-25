¡Ö¤É¤¦¤«°Â¤é¤«¤Ë¤ªµÙ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¸½ÌòºÇ¹âÎð¤Î´Ú¹ñÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¡¢ÀÂµî
¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ê¡¢¸µ¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤¬11·î25ÆüÌ¤ÌÀ¤ËÀÂµî¤·¤¿¤È°äÂ²Â¦¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£µýÇ¯91ºÐ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñºÇ¹âÎð¤ÎÇÐÍ¥¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¡¢·ò¹¯°²½Àâ
¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤ÏÊüÁ÷¡¢±Ç²è¡¢±é·à¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¸ø±é¤òÆÍÁ³¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¡¢¼ø¾Þ¼°¤Ë¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤È¶¦¤Ë¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ±Î½ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢·ò¹¯°²½Àâ¤Ë½Å¤ß¤¬²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥¯¥Ë¥ç¥ó¤Ïº£Ç¯8·î¡¢±é·à¡Ø¡È¥´¥É¡¼¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡É¤òÂÔ¤Á¤Ê¤¬¤é¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Îº©ÃÌ²ñ¤Ç¡Ö¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§ÀèÀ¸¤Ë²¿ÅÙ¤«¤ª²ñ¤¤¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢±óÎ¸¤µ¤ì¤Æ²ñ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤Û¤«¤ÎÊý¤òÄÌ¤¸¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÎÉ¤¤¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¸åÇÚ¤Î¥Á¥ç¥ó¡¦¥É¥ó¥Õ¥¡¥ó¤Ï10·î¡¢¡Ö2025Âç´ÚÌ±¹ñÂç½°Ê¸²½·Ý½Ñ¾Þ¡×¼ø¾Þ¼°¤ÇÊõ´§Ê¸²½·®¾Ï¼õ¾Ï¤Î´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤ëÅÓÃæ¡¢¡Ö¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§ÀèÀ¸¤Î¤´·ò¹¯¤¬»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£·ò¹¯¤¬²óÉü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÀÚ¤Ëµ§¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤Ï1934Ç¯¡¢Òù¶ÀËÌÆ»¡¦²ñÇ«¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢4ºÐ¤Î¤È¤ÁÄÉãÊì¤ËÈ¼¤ï¤ì¤Æ¥½¥¦¥ë¤Ø°Ü¤Ã¤¿¡£¸ÍÀÒ¾å¤Ç¤Ï1935Ç¯À¸¤Þ¤ì¤À¡£Èà¤Ï¥½¥¦¥ëÂç³ØÅ¯³Ø²Ê¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥¤¥®¥ê¥¹ÇÐÍ¥¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡¦¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¤¬½Ð±é¤·¤¿±Ç²è¡Ø¥Ï¥à¥ì¥Ã¥È¡Ù¤ò´Ñ¤ÆÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤ò»Ö¤·¤¿¡£
1956Ç¯¤Î±é·à¡ØÃÏÊ¿Àþ¤ò±Û¤¨¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢1965Ç¯¤Ë¤ÏTBC¤ÎÂè1´üÀìÂ°ÇÐÍ¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤¬±ÊÌ²¤·¤¿¤Ê¤«¡¢´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤ÇÄÉÅé¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
ÇÐÍ¥¥Ú¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ê¥à¤ÏÆ±Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§ÀèÀ¸¡¢¶à¤ó¤Ç¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿´¤«¤éÂº·É¤¹¤ëÀèÀ¸¤È¥É¥é¥Þ¤Ç¤´°ì½ï¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î±É¸÷¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤¦¤«°Â¤é¤«¤Ë¤ªµÙ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡¢ÀèÀ¸¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¾Ï¤È¶¦¤Ë¡¢¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
³ºÅö¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë2000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¿¤Á¤â¡ÖÀèÀ¸¤Î»þÂå¤Ë¶¦¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¶à¤ó¤Ç¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¹¤ë¡×¡Ö¤¢¤Á¤é¤Ç¤â°Â¤é¤«¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö°Â¤é¤®¤Ë»ê¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò´ê¤¦¡×¤Ê¤É¤È¸Î¿Í¤Ø¤ÎÄ¤°Õ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Â³¤¤¤¿¡£
ÇÐÍ¥¥Ï¥ó¡¦¥¸¥¤¥ë¤â¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö¶à¤ó¤Ç¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¹¤ë¡×¤È¤·¡¢¡ÖÂç´ÚÌ±¹ñ¤Î±Ç²è¡¢ÊüÁ÷¡¢±é·à¤ÎÂçÀèÇÚ¡£KBS¥É¥é¥Þ¡Ø¥¯¥à¥Ê¥à¤Î²È¡Ù¡Ø·º»ö25»þ¡Ù¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¡¢ÀèÇÚ¤ÏÊüÁ÷¶É¤Î¥í¥Ó¡¼¤ä¥á¥¤¥¯¼¼¤Ç²ñ¤¦¤È¤¤¤Ä¤â¡Ø±Ç²è¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤ò¤ä¤ëµ¤Ê¬¤Ï¤É¤¦¤À¡Ù¤È¿Ò¤Í¡¢¡Ø¥Ï¥ó¡¦¥½¥ê¥ç¥ó¡Ê80Ç¯Âå½é¤á¤Î·ÝÌ¾¡Ë¤È°ì½ï¤Ë¥É¥é¥Þ¤ò¤¹¤ì¤Ð±éµ»»ØÆ³¤ò¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ´Ø¿´¤È°¦¾ð¤òÃí¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢À¸Á°¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÈà¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë±é·à¤Ë¿¼¤¤°¦¾ð¤ò¤ª»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§ÂçÀèÇÚ¤Ï¡¢À¸³è±é·à¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë¤ÏÉ¬¤º½ÐÀÊ¤µ¤ì¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤ò·ãÎå¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢70¡Á80¿Íµ¬ÌÏ¤Î²ñ¿©¤Ë¤â¶¦¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢Á´°÷Ê¬¤Î¿©»öÂå¤ò¼«¤é»ÙÊ§¤¦¾ìÌÌ¤òÄ¾ÀÜÌÜ¤Ë¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¾ð¤Ë¸ü¤¯¸åÇÚ¤Ø¤Î°¦¾ð¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÀèÇÚ¡¢¥¤¡¦¥¹¥ó¥¸¥§·»¤µ¤ó¡¢Å·¹ñ¤Ç°Â¤é¤«¤Ë¤ªµÙ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£