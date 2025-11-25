NCT WISH¡¢¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö&honey¡×¤È¥³¥é¥Ü¡ª¥Ä¥¢¡¼¥Á¥±¥Ã¥È¤äÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«»Ï
NCT WISH¤¬¡¢¸½ºß³«ºÅÃæ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ÖNCT WISH 1st CONCERT TOUR INTO THE WISH¡§Our WISH in JAPAN¡×¤È¡¢¡Ö¥Ï¥Á¥ß¥Ä¥³¥¹¥á¡×Çä¾åNo.1¢¨¤Î¥Ø¥¢¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Ø&honey¡Ê¥¢¥ó¥É¥Ï¥Ë¡¼¡Ë¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛNCT WISH¡¢ÆüËÜ¤Ç²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó´®Ç½
¤³¤ì¤ÈÊ»¤»¤Æ&honey¸ø¼°¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤Ï¡¢NCT WISH¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÆ°²è¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÃêÁª¤Ç¹ç·×216Ì¾¤Ë¥é¥¤¥Ö¥Á¥±¥Ã¥È¤äÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬¡¢11·î25Æü¡Á2026Ç¯1·î6Æü¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
&honey¥Ö¥é¥ó¥ÉÃ´Åö¼Ô¤Ïº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖNCT WISH¤Î¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ä¡¢¡È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¾å¤Ë¼ÂÎÏÇÉ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÈWISH CORE¡É¤È¤¤¤¦¥È¥ì¥ó¥É¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿ÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¡¢&honey¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤â¶¯¤¤¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¼¤Ò¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢º£²ó¤Ä¤¤¤Ë³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¥¦¥¨¥ë¥·¥¢Ìô¶É¡¦¥µ¥ó¥É¥é¥Ã¥°¤Î°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇNCT WISH¤Î¥³¥á¥ó¥È±ÇÁü¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢³¹Æ¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤ÎÅ¸³«¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢&honey¸ø¼°SNS¤Ç¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤â½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§²ÄÇ½¤À¡£
¢¨ 2024Ç¯¡Ö¥Ï¥Á¥ß¥Ä¥³¥¹¥á¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº2024Ç¯12⽉10⽇¡Á2024Ç¯12⽉28⽇¡ÊÄ´ºº¼Â»Ü´ü´Ö¡Ë¡Ê³ô¡ËÌ¤Íè¥È¥ì¥ó¥É¸¦µæµ¡¹½Ä´¤Ù¡Ê2023Ç¯1⽉¡Á12⽉¤Ë¤ª¤±¤ëÇä¾å¥·¥§¥¢¤Ë´ð¤Å¤¯(&honey¥·¥ê¡¼¥º¡Ë¡Ë