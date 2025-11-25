¥¹¥º¥¿·¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¤¡×¸ø³«¡ª Àº×û¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯»ÅÎ©¤Æ¡×¡õ¡ÈÀìÍÑ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡É¤¬¥¤¥¤¡ª ¡Ö²è´üÅª¤Ê¹¡¹¼ÖÆâ¡×¤ÇÂç¿Í2¿Í¥è¥æ¡¼¤Ç¿²¤ì¤ë¡ª ¡È¥¿¥Õ»ÅÍÍ¡É¤Ê¡ÖJ¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡×¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¥¨¥¥¹¥Ý2025¤ËÅÐ¾ì¡ª
¿Íµ¤¤Î½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ç¥¥ã¥ó¥×»ÅÍÍ¤Ø
¡¡¥¹¥º¥¤Ï¡¢2025Ç¯11·î15Æü¤«¤é16Æü¤Ë¤«¤±¤Æ°¦ÃÎ¸©¾ï³ê»Ô¤ÎAichi Sky Expo¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖFIELDSTYLE EXPO 2025¡Ê¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¥¨¥¥¹¥Ý2025¡Ë¡×¤Ë¥Ö¡¼¥¹¤ò½ÐÅ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¤¡×¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤ò¼Â¼Ö¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡È¥Ö¥é¥Ã¥¯»ÅÎ©¤Æ¡É¤Î¿·¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¤¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥¨¥Ö¥ê¥¤¤Ï¡¢¥¹¥º¥¤¬1960Ç¯Âå¤«¤éÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÍÑ¸þ¤±¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤¹¡£1982Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥¥ã¥ê¥¤¥Ð¥ó¡¦¥¨¥Ö¥ê¥¤¡×¤ò½éÂå¤È¤·¡¢1993Ç¯¤Î3ÂåÌÜ²þÎÉ»þ¤Ë¼ÖÌ¾¤ò¥¨¥Ö¥ê¥¤¤ËÅý°ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â²þÎÉ¤ò½Å¤Í¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ï6ÂåÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÅ¸¼¨¤µ¤ì¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¤ J¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡J¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Ï¡¢¥¨¥Ö¥ê¥¤¤Î¿Íµ¤¥°¥ì¡¼¥É¡ÖJOIN¥¿¡¼¥Ü¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë²þÎÉ¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹3395mm¡ßÁ´Éý1475mm¡ßÁ´¹â1895mm¤Ç¡¢¼ÖÆâ¤Ë¤Ï¹¤¤²Ù¼¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°´Ñ¤Ë¤ÏÀìÍÑ¥Ç¥«¡¼¥ë¤ò»Ü¤·¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¤Ï¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¬¥ó¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤äÁ°¸å¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡¢¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯»Å¾å¤²¤È¤·¡¢Àº×û¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Å¸¼¨¼ÖÎ¾¤Ï¡¢¤³¤Î¥¨¥Ö¥ê¥¤ J¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Ë¡¢¥¥ã¥ó¥×¤ä¼ÖÃæÇñ¤Ç¿Íµ¤¤Î½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÁõÃå¤·¡¢¡Ö¤è¤êµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡×»ÅÍÍ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³°Áõ¤Ë¤Ï¥ë¡¼¥Õ¥¨¥ó¥É¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥ê¥¢¥Þ¥Ã¥É¥Õ¥é¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÁõÈ÷¤·¤Æ¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥Æ¥¤¥¹¥È¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÇÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬2ÃÊ¥Ù¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£ÂÑ²Ù½Å¤Ï160kg¤Ç¡¢Âç¿Í2¿Í¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê½¢¿²¤Ç¤¤ëÀß·×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¬²ò¤â´ÊÃ±¤Ê¤¿¤á¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸åÉô¥É¥¢²¼Éô¤Ë¤Ï³°ÉôÅÅ¸»¥½¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤ËÅÅ¸»¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¼ÖÆâ¤ÎÅÅ²½À½ÉÊ¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¢¨ ¢¨
¡¡²ñ¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥¨¥Ö¥ê¥¤ J¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤Î¶ÛµÞÈòÆñ¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤«¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤¬¥Ö¡¼¥¹¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£