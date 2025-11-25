»°¼ïÄ®¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·âÁê¼¡¤°¡¡Ãó¼Ö¾ì¤ä¹ñÆ»7¹æ¤Ç¤â¡¡·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡23Æü¡¡½©ÅÄ
23Æü¸áÁ°¡¢»°¼ïÄ®¤ÎÃæ¿´Éô¤Ç¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤¬Ãí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç½Âå·Ù»¡½ð¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸áÁ°9»þ10Ê¬¤´¤í¡¢»°¼ïÄ®±Àî»úÀ¾ËÜÅÄ¤ÎÈ¬ÎµÃæ³Ø¹»¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¥¯¥Þ1Æ¬¤¬¤¤¤ë¤Î¤ò¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬ÌÜ·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÌó5Ê¬¸å¤Ë¤Ï±Àî»úÀ¾²È¤Î²¼¤ÎÄ®Æ»¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¥¯¥Þ1Æ¬¤ò¡¢¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬ÌÜ·â¡£
¸áÁ°9»þ35Ê¬¤´¤í¤Ë¤Ï±Àî»úÀ¾ËÜÅÄ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¸áÁ°9»þ50Ê¬¤´¤í¤Ë¤Ï±Àî»úÂç¶Ê¤Î¹ñÆ»7¹æ¤Ç¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢ÌÜ·â¤Î»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤Ê¤É¤Î¾õ¶·¤«¤éÆ±¤¸¥¯¥Þ¤À¤È¤ß¤Æ½»Ì±¤ËÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£