½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ä¡ÒÇ¯¼ý380Ëü±ß¡Ó¡Ò¾®¸¯¤¤·î3Ëü±ß¡Ó²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë·üÌ¿¤ËÆ¯¤Â³¤±¤¿45Ç¯´Ö¡£63ºÐ²ñ¼Ò°÷¤Î¡Ö¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÏ·¸å¤ÎÌ´¡×¤¬ÄÙ¤¨¤¿Æü
¿É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤â·üÌ¿¤ËÆ¯¤¡¢¾¯¤Ê¤¤¾®¸¯¤¤¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¡£¡Ö¤½¤ì¤â¡¢¤¹¤Ù¤Æ²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¡×¤ÈÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò°÷¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤è¤¤¤è¡Ö¼«Í³¤ÊÏ·¸å¡×¤Þ¤Ç´Ö¶á¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»×¤ï¤ÌÍî¤È¤··ê¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡£¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¹âÂ´¤Ç½¢¿¦¡¢»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤¿45Ç¯´Ö
ÅÔÆâ¤Ç·úÃÛ»ñºà¤ò¼è¤ê°·¤¦²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤ëÎëÌÚ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦63ºÐ¡Ë¤Ï¡¢¹âÂ´¤ÇÃÏÊý¤«¤é¾åµþ¤·¡¢³ØÎò¤Î¥Ï¥ó¥Ç¤òÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Æþ¼Ò¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢Å¾¿¦¤â¤»¤º¡¢°ì¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤Ë40Ç¯´Ö¶Ð¤á¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
29ºÐ¤Î¤È¤¤Ë4ºÐÇ¯¾å¤Î½÷À¤È·ëº§¡£ºÊ¤Ï¥Ñ¡¼¥È¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é²ÈÄí¤ò¼é¤ê¡¢Æó¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ç780Ëü±ß¤Û¤É¡£»Ò°é¤Æ¤È½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î»ÙÊ§¤¤¤Î¤¿¤á¡¢·î3Ëü±ß¤Î¾®¸¯¤¤¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤¿¡£
Ãë¿©¤Ï¼«ºî¤Î¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÆó¤Ä»ý»²¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç°û¤ßÊª¤ä¤ª¤«¤º¤òÂ¤¹¡£ÍÎÉþ¤äÈ±¤òÀÚ¤ë¤Î¤â¡¢³°¿©¤ä°û¤ß²ñ¤âºÇÄã¸Â¡£¤½¤ó¤ÊÀáÌóÀ¸³è¤¬¡¢²¿½½Ç¯¤âÂ³¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¿¦¾ì¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ï·è¤·¤Æ´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ¤Ê¾å»Ê¤Î¸µ¡¢º³ºÙ¤Ê¼ºÇÔ¤Ç¤â¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤ëÆü¡¹¡£»þ¤Ë¤Ï½½±ßÆÅ¤²¤òºî¤ë¤Û¤É¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤òÃù¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤ÈÉ¬»à¤ËËèÆü¤ò¤ä¤ê²á¤´¤¹¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
50ÂåÈ¾¤Ð¤Ç¼ýÆþ¤Ï¸º¾¯¤·»Ï¤á¡¢60ºÐ¤Ç·ÑÂ³¸ÛÍÑ¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤È°ìµ¤¤Ë380Ëü±ß¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¹¤°²òÊü¤µ¤ì¤ë¡×¤È¼«Í³¤ÊÏ·¸å¤ò¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¡¢»Å»ö¤òÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤êÌ²¤ê¡¢µÊÃãÅ¹¤ÇÂç¹¥¤¤ÊÆÉ½ñ¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ºÊ¤È¹ñÆâÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¡£ÊÌ¤ËìÔÂô¤ÊÌ´¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
½»Âð¥í¡¼¥ó¡¢»Ò¤É¤â¤Î¶µ°éÈñ¡¢Ï·¸å¤ÎÀ¸³èÈñ¤ò¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀáÌó¤·¤ÆÃÛ¤¤¤¿À¸³è¡£¤½¤ÎÀè¤ËÂÔ¤Ä¤Î¤Ï¡¢¼«Í³¤È°ÂÄê¤ÎÀ¤³¦¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î´ê¤¤¤Ï¤¢¤ëÈÕ¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ÈÀä¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ëÈÕ¡¢ºÊ¤¬¹ð¤²¤¿¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤»ö¼Â¡×
¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÏÃ¤¬¤¢¤ë¤Î¡Ä¡Ä¡×
¤¢¤ëÈÕ¡¢Í¼¿©¤ò¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ë¡¢¿¼¹ï¤Ê´é¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¿ºÊ¡£¿©Âî¤Ç¸þ¤«¤¤¹ç¤¤¡¢º¹¤·½Ð¤µ¤ì¤¿ÄÌÄ¢¤Ë¤Ï¡¢¤ï¤º¤«350Ëü±ß¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Ç¯Æ¯¤¡¢ÀáÌó¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¼¡©¡¡ºÊ¤Î¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¤â¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Ç¯¼ý¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤Ç1,000Ëü±ß¶á¤¯¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
65ºÐ¤Ç¼õ¤±¼è¤ëÎëÌÚ¤µ¤óËÜ¿Í¤ÎÇ¯¶â¸«¹þ¤ß¤Ï·î15Ëü±ß¡¢ºÊ¤Ïº£¡¢·î8Ëü±ß¼å¤ÎÇ¯¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¡¼¥È¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏÇ¯¾å¤ÎºÊ¤ò¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¡×¤È¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï»Å»ö¤Ç¼ê°ìÇÕ¤Ê¤Î¤â¤¢¤ê¡¢²È·×¤ÎºÙ¤«¤¤ÏÃ¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤»¤º¤Ë¤ªÇ¤¤»¡£¼«Ê¬¤Ï¾®¸¯¤¤Æâ¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ëÆü¡¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂÂÖ¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â2¿Í¤ò»äÎ©Âç³Ø¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Â´¶È¤Þ¤Ç¤ÏÃùÃß¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¤Ê¤¤À¸³è¡£¤½¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿¸å¤Ë¤Ï¡¢ºÊ¤Ï¼«Ê¬¤Î³Ú¤·¤ß¤ä¼ñÌ£¤Ë¤ª¶â¤ò»È¤¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÊ¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÎ¢Â¦¡¢²¿¤âµ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿É×
ºÊ¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿²òÊü´¶¤«¤é¡¢Í§¿Í¤È¤Î¥é¥ó¥Á¤ä¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Î¹ØÆþ¡¢¿ä¤·³è¤Ê¤É¤Ë¤ª¶â¤òÅê¤¸¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»ö¼Â¤ËÈù¿Ð¤âµ¤¤Å¤«¤º¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¡£ºÊ¤Î»ý¤ÁÊª¤ä¼ñÌ£¤Ë´Ø¿´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â°¤«¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡Ä¡Ä¡×¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î¼ýÆþ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢ÃùÃß¤Ï°ìÁØ¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡£Âà¿¦¶â¤Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÊÖºÑ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É»È¤¤²Ì¤¿¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ°¤¤¤³¤È¤Ë¡¢ÃùÃß¤¬¤Ê¤¤»ö¼Â¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¡¢ºÊ¤ÏSNS¾å¤Ç¤ÎÅê»ñÏÃ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤ÏÍø±×¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â»¼º¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤·¤Æ»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÁê¼ê¤«¤é¤ÎÏ¢Íí¤âÅÓÀä¤¨¡¢º¾µ½¤À¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤»¤á¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÁ°¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÉáÃÊ¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤âÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö65ºÐ¤Ç¼¤á¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£²¿Ç¯¤«Æ¯¤¯¤«¡¢²È¤òÇä¤ë¤«¡Ä¡Ä¡×
Ï·¸å¤ÎÌ´¤¬±ó¤Î¤¯¡Ä°ÂÂÙ¤ÎÏ·¸å¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î
ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Î»öÎã¤Ï¡¢ÅØÎÏ¤·¤ÆÃÛ¤¤¤¿¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉÔÂ¤äÇ¤¤»¤¤ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÏ·¸å¤Î°Â¿´¤¬ÍÉ¤é¤°²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤Æ¤¤¿¡×¡ÖÀáÌó¤â¤·¤Æ¤¤¿¡×¡Ä¡Ä°ìÊýÅª¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Íî¤È¤··ê¤Ë¤Ï¤Þ¤ë¤³¤È¤â¡£°ÂÂÙ¤ÎÏ·¸å¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤À¡ÖÀáÌó¡×¤ä¡Ö²Ô¤°¡×¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¡£²ÈÂ²¤È¤Î²ñÏÃ¤È·×²èÅª¤Ê»ñ»º´ÉÍý¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£