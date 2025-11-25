¥Ü¥¯¥·¥ó¥°À¤³¦²¦ºÂÊÖ¤êºé¤°æ¾åÂó¿¿¡¡Å·¿´·âÇË¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï4²ó½ªÎ»»þ¤Î¸ø³«ºÎÅÀ¡Ö¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¤¤±¤Ð¡Ä¡×
¡¡¡þWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï12²óÀï¡¡¡üÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡¡È½Äê¡¡°æ¾åÂó¿¿¡û¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡¡¥È¥è¥¿¥¢¥ê¡¼¥ÊÅìµþ¡Ë
¡¡WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿°æ¾åÂó¿¿¡Ê29¡áÂç¶¶¡Ë¤¬25Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Á°Æü24Æü¤Ë¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é7ÀïÁ´¾¡¤À¤Ã¤¿WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé1°Ì¤ÎÆá¿ÜÀîÅ·¿´¡Ê27¡áÄë·ý¡Ë¤Ë3¡½0È½Äê¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¤Î¾¡Éé¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¢¥É¥ì¥Ê¥ê¥ó¤¬½Ð²á¤®¤Æ¡¢°ì¿ç¤â¤Ç¤¤º¤Ë¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Âó¿¿¤Ï¡Ö¡ÊÀ¤³¦²¦ºÂ¤Ë¡ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤âÂç¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤À¤±Âç¤¤Ê»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Å·¿´Áª¼ê¤Ë¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤¬º£¤Ï°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È²þ¤á¤Æ´î¤Ó¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡È¿À¤Îº¸¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¸µWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦»³Ãæ¿µ²ð»á¤«¤é¾¡Éé¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡ÖÂè4¥é¥¦¥ó¥É½ªÎ»»þ¤Ç¤Î¸ø³«ºÎÅÀ¡×¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢Âó¿¿¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï1¡¢2¡Ê²ó¡Ë¤ÏÀäÂÐ¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢3¡Ê²ó¡Ë¤â°¤«¤Ã¤¿¤é¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÁê¼ê¤Ë¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÎÅÀ¤¬¥¤¡¼¥Ö¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¤¤±¤Ð¤É¤ó¤É¤ó¥Ý¥¤¥ó¥È¼è¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡þ°æ¾å¡¡Âó¿¿¡Ê¤¤¤Î¤¦¤¨¡¦¤¿¤¯¤Þ¡Ë1995Ç¯¡ÊÊ¿7¡Ë12·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©ºÂ´Ö»Ô½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£°½À¥À¾¹â1Ç¯»þ¤Ë¹â¹»ÁíÂÎ¥Ô¥óµéÍ¥¾¡¤Ê¤É¥¢¥ÞÄÌ»»57Àï52¾¡5ÇÔ¡£13Ç¯12·î¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£18Ç¯12·î¡¢13ÀïÌÜ¤ÇWBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé»ÃÄê²¦ºÂ³ÍÆÀ¡£19Ç¯11·î¡¢WBCÆ±µéÀµµ¬²¦¼Ô¥¦¥Ð¡¼¥ê¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤Ç´ÙÍî¡£23Ç¯4·î¡¢WBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ç¥½¥ê¥¹¡Ê¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¡Ë¤ËÈ½Äê¾¡¤Á¤Ç²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤â¡¢ºòÇ¯10·î¤ËÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤Ç´ÙÍî¡£¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë64¡¢¥ê¡¼¥Á1¥á¡¼¥È¥ë63¤Î±¦¥Ü¥¯¥µ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡£