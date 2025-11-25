¼«Æ°¼Ö»ö¸Î¤Î¡Ö¿Í¿È½ý³²ÊÝ¸±¶â¡×¤ÎÀÁµá¸¢¤ÏÁêÂ³ºâ»º¡ÄºÇ¹âºÛÈ½ÃÇ¡¢º£¸å¤ÎÁêÂ³¼ÂÌ³¤Ë±Æ¶Á¤«
¼«Æ°¼Ö»ö¸Î¤Ç»àË´¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¿Í¿È½ý³²ÊÝ¸±¶â¤¬¡¢º£¸å¤ÎÁêÂ³¼ÂÌ³¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼«Æ°¼Ö¤Î»àË´»ö¸Î¤ÎÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¸¢Íø¤¬ÁêÂ³ºâ»º¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤«¤¬Áè¤ï¤ì¤¿ÁÊ¾Ù¤Î¾å¹ð¿³È½·è¤Ç¡¢ºÇ¹âºÛÂè1¾®Ë¡Äî¡ÊºæÅ°ºÛÈ½Ä¹¡Ë¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¼«Æ°¼Ö»ö¸Î¤Ç»àË´¤·¤¿ÈïÊÝ¸±¼Ô¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í¿È½ý³²ÊÝ¸±¶â¤ÎÀÁµá¸¢¤ÏÁêÂ³ºâ»º¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¼¨¤·¤¿¤«¤é¤À¡£ºÛÈ½´±5¿ÍÁ´°÷°ìÃ×¤Î·ëÏÀ¤Ç¡¢ÈïÊÝ¸±¼Ô¤Î·»¤é¤ËÌó2,200Ëü±ß¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤¿°ì¡¢Æó¿³È½·è¤ò»Ù»ý¤·¡¢È½·è¤¬³ÎÄê¤·¤¿¡£¢¨ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢THE GOLD ONLINEÊÔ½¸Éô¥Ë¥å¡¼¥¹¼èºàÈÉ¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
»ö°Æ¤Î·Ð°Þ
ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Áí¹ç¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤Î¿Í¿È½ý³²¾ò¹à¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö°Æ¤À¡£
ÊÝ¸±·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¼ÖÎ¾»ö¸Î¤Ç»àË´¤·¤¿ºÝ¡¢ÃËÀ¤Î»Ò¤É¤â¤ÏË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬ÁêÂ³¤òÊü´þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½ç°Ì2°Ì¤ÎÊì¿Æ¤¬ÊÝ¸±¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢Êì¿Æ¤â»àË´¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÁÊ¾Ù¤Ï·»¤é¤Ë°ú¤·Ñ¤¬¤ì¤¿¡£
Â»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±¤Ï¡¢ÊÝ¸±Ìó´¾¤Ë´ð¤Å¤¡ÖÊÝ¸±¶â¤ÏÂè1½ç°Ì¤ÎË¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤ë»Ò¤Î¤ß¤¬¼õ¤±¼è¤ì¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·ºÇ¹âºÛ¤Ï¡¢»àË´¤·¤¿ÈïÊÝ¸±¼Ô¤ËÀ¸¤¸¤¿Â»³²¤òÊäÅ¶¤¹¤ëÊÝ¸±¶âÀÁµá¸¢¤ÏÈïÊÝ¸±¼Ô¼«¿È¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÁêÂ³ºâ»º¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Âè1½ç°Ì¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ë¸Â¤é¤º¡¢°ä»º¤ò¾µ·Ñ¤·¤¿ÁêÂ³¿Í¤âÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¸¢Íø¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
È½·è¤ÎÆâÍÆ¤ÈÊÝ¸±¼ÂÌ³¤Ø¤Î±Æ¶Á
ºÇ¹âºÛ¤Ï¡¢ÊÝ¸±¶â¤Ï»àË´¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤¿Â»³²¤òÊä¤¦ÌÜÅª¤Ç»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢ÈïÊÝ¸±¼Ô¤ÎÁêÂ³ºâ»º¤ËÂ°¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Âè1½ç°Ì¤ÎÁêÂ³¿Í¤¬ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë°ä»º¤ò¾µ·Ñ¤·¤¿ÁêÂ³¿Í¤ÏÊÝ¸±¶â¤ò¼õ¤±¼è¤ë¸¢Íø¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
Â»³²ÊÝ¸±²ñ¼Ò³Æ¼Ò¤Ï¡¢ÊÝ¸±¶â¤Î¼õ¼è¿Í¤ò¡Ö»àË´¤·¤¿ÈïÊÝ¸±¼Ô¤ÎË¡ÄêÁêÂ³¿Í¡×¤ÈÄê¤á¤¿Ìó´¾¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢º£²ó¤ÎÈ½·è¤ÏÊÝ¸±¼ÂÌ³¤Ë¹¤¯±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
ÊÝ¸±¶â¤Î»»Äê
ÊÝ¸±¶â¤Î»»ÄêÊýË¡¤äÌÜ°Â¶â³Û¤â¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
Áòµ·ÈñÍÑ¤ÏÄÌ¾ï60Ëü±ß¤Ç¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç120Ëü±ß¤Þ¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡£°ï¼ºÍø±×¤Ï¼ýÆþ³Û¤«¤éÀ¸³èÈñ¤ò¹µ½ü¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢½¢Ï«²ÄÇ½Ç¯¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ»»Äê¤µ¤ì¤ë¡£Àº¿ÀÅªÂ»³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÈïÊÝ¸±¼Ô¤¬°ì²È¤Î»ÙÃì¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï2,000Ëü±ß¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î¾ì¹ç¤Ï1,500Ëü±ß¤«¤é1,600Ëü±ßÄøÅÙ¤¬ÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢»ö¸Î¤È¤ÎÁêÅö°ø²Ì´Ø·¸¤Î¤¢¤ëÂ»³²¤Ï¼ÂÈñ¤Ç»»Äê¤µ¤ì¤ë¡£
Áòµ·ÈñÍÑ¡§¸¶Â§60Ëü±ß¡¢É¬Í×¤«¤ÄÂÅÅö¤Ê¾ì¹ç¤ÏºÇÂç120Ëü±ß¤Þ¤Ç
Àº¿ÀÅªÂ»³²¡§ÈïÊÝ¸±¼Ô¤¬°ì²È¤Î»ÙÃì¤Î¾ì¹ç¡§2,000Ëü±ß
»ÙÃì¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢65ºÐÌ¤Ëþ¡§1,600Ëü±ßÄøÅÙ
»ÙÃì¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢65ºÐ°Ê¾å¡§1,500Ëü±ßÄøÅÙ
°ï¼ºÍø±×¡§¼ýÆþ³Û¤«¤éÀ¸³èÈñ¤ò¹µ½ü¤·¡¢½¢Ï«²ÄÇ½Ç¯¿ô¤È¥é¥¤¥×¥Ë¥Ã¥Ä·¸¿ô¤Ë´ð¤Å¤»»Äê
¤½¤ÎÂ¾Â»³²¡§»ö¸Î¤È¤ÎÁêÅö°ø²Ì´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¼ÂÈñ
ÊäÂ¡§¼ÂºÝ¤Î»»Äê¤Ï¡¢ÈïÊÝ¸±¼Ô¤Î¼ýÆþ¡¦½¢Ï«²ÄÇ½Ç¯¿ô¡¦À¸³èÈñ¡¦¥é¥¤¥×¥Ë¥Ã¥Ä·¸¿ô¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤¿¤á¡¢È½·è¤Ç¤Ï¡ÖÌÜ°Â¡×¤È¤·¤Æ¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÇÌ³¾å¤Î¼è¤ê°·¤¤
È½·è¤ò¼õ¤±¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤òÈïÊÝ¸±¼ÔËÜ¿Í¤¬ÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÊÝ¸±¶â¤ÏÁêÂ³ºâ»º¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¼õ¼è¿Í¤¬Ë¡ÄêÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÀÇÌ³¾å¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
º£²ó¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è¤Ï¡¢¿Í¿È½ý³²ÊÝ¸±¶â¤ÎÀÁµá¸¢¤¬ÁêÂ³ºâ»º¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤òÀÇÌ³¾å¤âÌÀ³Î²½¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£
º£¸å¤Î±Æ¶Á
¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Í¿È½ý³²¾ò¹à¤Ë´ð¤Å¤¯ÊÝ¸±¶â¤Ï¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤·¤Æ¤âÆÃÄê¤ÎÁêÂ³¿Í¤Ëµ¢Â°¤¹¤ë¤È²ò¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤ÎºÇ¹âºÛÈ½·è¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÝ¸±¶â¤ÏÁêÂ³ºâ»º¤È¤·¤ÆÌÀ³Î¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢º£¸å¤ÏÁêÂ³Êü´þ¤ÎÈ½ÃÇ¤äÊÝ¸±¶âÀÁµá¼êÂ³¤¤ÎÀ°Íý¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
»°°æ½»Í§³¤¾å²ÐºÒÊÝ¸±¤ÏÈ½·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÊÝ¸±¶â»ÙÊ§¤¤¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
THE GOLD ONLINEÊÔ½¸Éô¥Ë¥å¡¼¥¹¼èºàÈÉ