ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¡ÖÊÆ¹ñ¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤Î¤â¤ÈÃæ¹ñ¤ËÀÕÇ¤²Ì¤¿¤¹¤è¤¦Æ¯¤­¤«¤±¤ë¡×¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ­»öÈ¯¸À¤á¤°¤êÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤âÍý²ò¡×ÊóÆ»¤Ë

ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±¤Ï25Æü¡¢Á°Æü¤ÎÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÎºÝ¤Ë¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¤ò½ä¤ê¥¢¥á¥ê¥«Â¦¤¬¡ÖÂæÏÑÌäÂê¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÃæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃæ¹ñÂ¦¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃà°ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢º¹¤·¹µ¤¨¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÊÆ¹ñ¤È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢Ê¿ÁÇ¤è¤êÃæ¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Éý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥ì¥Ù¥ë¤Ç°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ú¤Â³¤Å¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢²æ¤¬¹ñ¤È¤·¤Æ¤Ï°ú¤Â³¤¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤¿¤ëÊÆ¹ñ¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¿®Íê´Ø·¸¤Î¤â¤ÈÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤½¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦Æ¯¤¤«¤±¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï24Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÈÅÅÏÃ¤Ç²ñÃÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤Î¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ï¡¢²ñÃÌ¤Ç½¬¼çÀÊ¤¬¡ÖÂæÏÑ¤ÎÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÉüµ¢¤¬Àï¸å¹ñºÝÃá½ø¤Î½ÅÍ×¤Ê¹½À®Í×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÏÂæÏÑÌäÂê¤¬Ãæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏSNS¤Ë½¬¼çÀÊ¤È¡ÖÍ°ÕµÁ¤Ê¡×ÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¤¬¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£