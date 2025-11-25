¥Ä¥¢¡¼ºÇÂ¿¤Î114¥é¥¦¥ó¥É¡¡ÃÝÅÄÎï±û¤¬ÊÆ1Ç¯ÌÜ¤òÁí³ç¡Ö¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¤¬ÄÌÍÑ¤¹¤ë¡×
¡ãCME¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢¡¡ºÇ½ªÆü¡þ22Æü¡þ¥Æ¥£¥Ö¥í¥óGC¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¡þ6734¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÃÝÅÄÎï±û¤Ï¥·¡¼¥º¥óºÇ¸å¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ò½ª¤¨¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡¢ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦3¥Ü¥®¡¼¡¦1¥À¥Ö¥ë¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö71¡×¤È¿¤Ð¤·¤¤ì¤º¡¢¥È¡¼¥¿¥ë12¥¢¥ó¥À¡¼¡¦13°Ì¥¿¥¤¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±³°¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é´ÊÃ±¤Ë¥Ü¥®¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¤Î½ÅÍ×À¤òÄË´¶¤·¤¿¡£
¡Ò¼Ì¿¿¡Ó¥«¥Ã¥Èµ°Æ»¤Ç´°àú¥Õ¥§¡¼¥ÉÏ¢È¯¡ª¡¡À¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ëÃÝÅÄÎï±û¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¹¥¤¥ó¥°
¥Ñ¡¼¥ª¥óÎ¨¤Ï77.02¡ó¤Ç2°Ì¡£¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¹×¸¥ÅÙ¤ò¼¨¤¹¡Ø¥¹¥È¥í¡¼¥¯¥²¥¤¥ó¥É¡¦¥Æ¥£¡¦¥È¥¥¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¡Ù¤â1.84¤Ç2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡¢¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Ï²¼°Ì¤ËÄÀ¤ß¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¡£ÅÚ¼ê¤ËÅö¤Æ¤ÆÀª¤¤¤ò»¦¤¹¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤è¤ê¤â°ú¤½Ð¤·¤ÏÁý¤¨¤¿¤È¶»¤òÄ¥¤ë¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤Ç¤¤ë³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤¿¤¤¡£ºòÇ¯¤ÏÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò´Þ¤à8¾¡¤òµó¤²¡¢Ç¯´Ö½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÆüÊÆ¶¦ºÅ¡ÖTOTO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤òÀ©¤·¡¢º£µ¨¤«¤éÊÆ¥Ä¥¢¡¼¤¬¼çÀï¾ì¡£5»î¹çÌÜ¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥¤LPGA¡×¤ÇÆÈÁöÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢²Ú¡¹¤·¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤é2¾¡ÌÜ¤Ïµó¤²¤é¤ì¤º¡£¡Ö³Í¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¥ë¡¼¥¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡Ê¿·¿Í¾Þ¡Ë¤Ï»³²¼ÈþÌ´Í¤Ë¾ù¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ´ÊÆ½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×2°Ì¤ò´Þ¤à¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê8²ó¤Î³èÌö¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¤Èµ±¤«¤·¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤É¤«¤·¤µ¤âÊç¤é¤»¤ë¡£¡ÖµîÇ¯¤ÏÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Ç¤¿¤¯¤µ¤óÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤Ã¤Á¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤ËÍ¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤â²¿»î¹ç¤«¤·¤«Íí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ï¤¹¤´¤¯º¹¤ò´¶¤¸¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤³¤Ã¤Á¤Ç¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¾å¼ê¤À¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤¿¤éÄÌÍÑ¤¹¤ë¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤ÎÈ¯¸«¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¥Û¥¹¥Æ¥¹¥×¥í¤È¤·¤Æ³®Àû½Ð¾ì¤¹¤ë¤¿¤á¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ò²óÈò¤·¤¿1»î¹ç¤ò½ü¤¡¢¥Ä¥¢¡¼ºÇÂ¿¤Î31Âç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥é¥¦¥ó¥É¿ô¤â¥Ä¥¢¡¼ºÇÂ¿¤Î114¡£¡Ö°ÜÆ°¤Ï±ó¤¤¤Î¤ÇÈè¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤¢¤Ç¤â¡¢¿²¤¿¤éÂç¾æÉ×¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£¤É¤³¤Ç¤â¿²¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡ÈÄ¹½ê¡É¤Ë¤â½õ¤±¤é¤ì¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¿¥Õ¤Ê8Ï¢Àï¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¡£ÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤«¤éºÇ½é¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡© ¤½¤¦Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢5ÉÃ°Ê¾å¤â½Ï¹Í¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¡£1Æü¤À¤±¡¢¥Õ¥í¥ê¥À¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Ç±©¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤«¤é¡¢Âç¹¥¤¤Ê²È·Ï¥é¡¼¥á¥ó²°¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¡ÊÊ¸¡¦³Þ°æ¤¢¤«¤ê¡Ë
