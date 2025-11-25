¡ÚÂ®Êó¡ÛÁ°ÊýÂçÇË¤·¤¿Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¡¡¥ï¥´¥ó¼Ö¤È½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¡¡ÃË½÷£³¿ÍÈÂÁ÷¡¡ËÌ³¤Æ»±ó·ÚÄ®¤Î¹ñÆ»
ËÌ³¤Æ»¡¦±ó·ÚÄ®¤Î¹ñÆ»¤Ç£±£±·î£²£µÆü¡¢Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤È¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË½÷¤¢¤ï¤»¤Æ3¿Í¤¬ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¬¸µ¤«¤éÀÞ¤ì¡¢·¹¤¤¤¿¿®¹æµ¡¡£Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÁ°Êý¤Ï·ã¤·¤¯Â»½ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢±ó·ÚÄ®ÂçÄÌËÌ1ÃúÌÜ¤Î¹ñÆ»242¹æ¤Ç¤¹¡£
¸áÁ°8»þ¤¹¤®¡¢¸òº¹ÅÀÆâ¤ÇÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤È¥ï¥´¥ó¼Ö¤¬½Ð¹ç¤¤Æ¬¤Ë¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃË½÷3¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤êÌ¿¤ËÊÌ¾ò¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿®¹æµ¡¤¬¤Ê¤®ÅÝ¤µ¤ì¤¿±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï·Ù»¡´±¤Ë¤è¤ë¸òÄÌÀ°Íý¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£