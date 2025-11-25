¿¹ÅÄ¹ä¡õ´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯W¼ç±éÉñÂæ¡ÖÂæÉ÷23¹æ¡×WOWOW¤ÇÇÛ¿®·èÄê ÍèÇ¯1⽉17Æü¸ø³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/25¡ÛÇÐÍ¥¤Î¿¹ÅÄ¹ä¤È´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ÉñÂæ¡ØÂæÉ÷23¹æ¡Ù¤¬¡¢WOWOW¤Ë¤Æ2026Ç¯1⽉17Æü¤ËÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹ÅÄ¹ä¡õµÜÂô¤ê¤¨É×ÉØ¡¢¸ªÁÈ¤ß¸ÄÀÇÉ¥ë¥Ã¥¯Ãå¤³¤Ê¤¹
ËÜºî¤Ï¡¢¿Í´Ö¤ÎÈÜÂ¯¤µ¤òÀÖÍç¡¹¤ËË½¤¤Ê¤¬¤é¤âÆÈÆÃ¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¡¢¤¸¤ï¤ê¤È¥Ú¡¼¥½¥¹¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ´Ñ¤ë¼Ô¤Ë¶¯¤¤¶¦´¶¤òÊú¤«¤»¤ë¡¢ÀÖËÙ²í½©»á¤Îºî¡¦±é½Ð¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·ÉñÂæ¡£ÂæÉ÷¤¬Ç÷¤ë¤È¤¢¤ëÄ®¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÀ¸¤¤ë»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤òÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹¡£
W¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢±ÇÁü¡¦ÉñÂæÌä¤ï¤º¿ôÂ¿¤¯¤ÎºîÉÊ¤Ç¹ÅÆð¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¿¹ÅÄ¤È¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤Ï¸«¤Ê¤¤Æü¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Î´ÖµÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤êÀÖËÙºîÉÊ¤Ø¤Î½Ð±é¤òÀÚË¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¢·Ý¿Í¡¦²Î¼ê¡¦ÇÐÍ¥¤È¥Þ¥ë¥Á¤ÊºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÆ£°æÎ´¡¢¶áÇ¯¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë°Ë¸¶Ï»²Ö¡¢ÉñÂæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¶ðÌÚº¬Î´²ð¡¢¿ô¡¹¤Î±é·à¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¿½©»³ºÚÄÅ»Ò¡¢¤½¤·¤Æ¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤Îº´Æ£Bºî¤¬²°Âæ¹ü¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡ÖÂæÉ÷¡×¤Ï·àÃæ¤ÎÄ®¤ä¿Í¤ò½±¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â´íµ¡Åª¾õ¶·¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£±é·à³¦¤Îµ´ºÍ¤È¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤Ë¤è¤ëÏÃÂê¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢£ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Æü¡§2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸á¸å8¡§30¤è¤êWOWOW¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Í½Äê
¢£ºî¡¦±é½Ð¡§ÀÖËÙ²í½©
¢£½Ð±é¡§¿¹ÅÄ¹ä¡¢´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¢Æ£°æÎ´¡¢°Ë¸¶Ï»²Ö¡¢¶ðÌÚº¬Î´²ð¡¢ÀÖËÙ²í½©¡¢½©»³ºÚÄÅ»Ò¡¢º´Æ£Bºî
¢£¼ýÏ¿Æü¡§2025Ç¯10·î
¢£¼ýÏ¿¾ì½ê¡§Åìµþ ÅìµÞ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼THEATER MILANO-Za
10·î¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë°Û¾ï¤Ê½ë¤µ¡£³¤±è¤¤¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¡£ÇÛÃ£°÷¡Ê¿¹ÅÄ¹ä¡Ë¤Ïº£Æü¤â²ÙÊª¤òÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ÎÄ®¤òËÛÁö¤¹¤ë¡£²ÙÊª¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤µÆÃÓ²íÈþ¡Ê½©»³ºÚÄÅ»Ò¡Ë¤ÏÇÛÃ£°÷¤ËÁÊ¤¨¤ë¤¬¡¢¤â¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·Ù´±¡Ê¶ðÌÚº¬Î´²ð¡Ë¤¬»ß¤á¤ËÆþ¤ë¡£°ìÊý¡¢²ð¸î¥Ø¥ë¥Ñ¡¼¤ÎÅÄÊÕ¹À°ì¡Ê´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ë¤Ï¡¢Ë¬ÌäÀè¤ÎÏ·¿Í¡¦¸ÅÀî¾¡¡Êº´Æ£Bºî¡Ë¤òÁÜ¤·¤ËÄ®Ìò¾ì¤Ë¡£¾¡¤ÎÌ¼¡¦°æ¾åÃÒ»Ò¡ÊÌÚÂ¼Â¿¹¾¡Ë¡¢¤½¤ÎÉ×¡¦½¨¼ù¡ÊÆ£°æÎ´¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤«¤¿¤¯¤Ê¤Ë²È¤Ëµ¢¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤¾¡¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤¬»öÂÖ¤Ï°²½¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¡£Êì¤ÎÉÂµ¤¤ÎÊó¤»¤ò¼õ¤±¤Æµ¢¾Ê¤·¤¿²íÈþ¤ÎÌ¼¡¦¹¨Èþ¡Ê°Ë¸¶Ï»²Ö¡Ë¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤ÎÄ®¤Ëíä°×¤¹¤ë¡£Êì¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÌõ¤ÎÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÃË¡¦À±Ìî½ã¡ÊÀÖËÙ²í½©¡Ë¤ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤ä¤¬¤ÆÀï¸åºÇÂçµé¤ÎÂæÉ÷23¹æ¤¬¡¢¤³¤ÎÄ®¤ËÇ÷¤êÍè¤ë¡£
