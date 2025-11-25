Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Îº£½µ¤ÎÍ½ÁÛ¥ì¥ó¥¸¤Ï4Ëü8000±ß-5Ëü±ß
Âç¼ê´ë¶È¤ÎÃæ´ÖÇÛÅö»ÙÊ§¤¤½µ¡¢ÇÛÅö¤ÎºÆÅê»ñ¤Ç·øÄ´¤ÊÁê¾ì¤«
AI¥Ð¥Ö¥ë·üÇ°¤Ï´°Á´¤Ë¤ÏÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢AI´ØÏ¢³ô¤Î·ã¤·¤¤Çä¤é¤ìÊý¤Ï°ìÉþ¤·¤½¤¦¤À¡£º£½µ¤Ï27Æü¤ËÊÆ¹ñ¤Î´¶¼Õº×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½µ¤ÎÈ¾¤Ð¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ï»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤¬¸º¾¯¤·¤Û¤Ü³«Å¹µÙ¶È¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆüËÜ¤â»°Ï¢µÙÌÀ¤±¤Çº£½µ¤Ï4±Ä¶ÈÆü¤Î¼è°ú¤À¡£¼Â¼ÁÅª¤Ë½µ¤òÄÌ¤¸¤ÆÆ°°ÕÇö¤ÎÅ¸³«¤À¤í¤¦¡£
»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÈÄ¤¬Çö¤¯ÃÍ¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢µÕ¤Ë¡Ö´×»¶¤ËÇä¤ê¤Ê¤·¡×¤Î³Ê¸À¤â¤¢¤ë¡£°Æ³°¡¢³Ê¸ÀÄÌ¤ê¡¢¤³¤¸¤Ã¤«¤ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢º£¤Î»þ´ü¤Ï3·î´ü·è»»´ë¶È¤ÎÃæ´ÖÇÛÅö¤¬11·î²¼½Ü¤«¤é12·î½é½Ü¤Ë¤«¤±¤ÆÅê»ñ²È¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë»þ´ü¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
26Æü¤Ï¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ê7203¡Ë¡¢28Æü¤ÏNTT¡Ê9432¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Âç´ë¶È¤ÎÇÛÅö»ÙÊ§³«»ÏÍ½ÄêÆü¤¬Â³¤¯¡£
¼õ¤±¤È¤Ã¤¿ÇÛÅö¤ÎºÆÅê»ñ¤Ç¡¢º£½µ¤Ï·øÄ´¤ÊÁê¾ì¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
12·îFOMC¤Ë¸þ¤±¤¿´ü´Ö¤¬º£Ç¯ºÇ¸å¤ÎÀµÇ°¾ì
AI´ØÏ¢³ô¤Î·ã¤·¤¤Çä¤é¤ìÊý¤Ï°ìÉþ¤·¤½¤¦¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢AI´ØÏ¢¤ÎÂåÉ½ÅªÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×¡Ê9984¡Ë¤ÎÃÍÆ°¤¤ò¸«¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎµÞÆ·à¤Îµ¯ÅÀ¤È¤â¸À¤¨¤ë9·î¾å½Ü¤Î¿å½à¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ã¤Æ¤³¤¤¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÄ´À°¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢9·î10Æü-11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¶õ¤±¤¿Áë¤òËä¤áÌá¤»¤Ð¡¢Ä´À°´°Î»´¶¤Ï¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï12·î9-10Æü¤ËFOMC¡ÊÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î´ü´Ö¤¬º£Ç¯ºÇ¸å¤ÎÀµÇ°¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£11·î¤ÎºÇ½ª½µ¤ËÅö¤¿¤ëº£½µ¤Ï´¶¼Õº×¤Î½µ¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹µ¤¨¡¢¤½¤ÎÄ¾Á°¤ÎµÙÂ©¤Î»þ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Í½ÁÛ¥ì¥ó¥¸¤Ï4Ëü8000±ß-5Ëü±ß¤È¤¹¤ë¡£
¹ÌÚ Î´ ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Áー¥Õ¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È