¹Åç¡¦º´¡¹ÌÚ¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿Êý¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¹Åç¤Ï25Æü¡¢º´¡¹ÌÚÂÙÆâÌî¼ê¡Ê22¡Ë¤¬·ëº§¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö»ä»ö¤ÇÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³ØÀ¸»þÂå¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿Êý¤ÈÆþÀÒ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£²ÈÄí¤ò»ý¤Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØÀÕÇ¤´¶¤ò»ý¤Á¡¢²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¡¢¤½¤·¤Æ¥«¡¼¥×¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦Ìîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡1Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï54»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨¡¦271¡¢6ÂÇÅÀ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢º£·î15¡¢16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤Ç¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£