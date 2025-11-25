¡ÚMLB¡ÛÂ¼¾å½¡Î´¤ÎÉ¾²ÁÆóÊ¬¡Ö40ËÜÎÝÂÇ¤«¡×¡ÖºÇÂç¤Î¼ºÇÔºî¤«¡× º£°æÃ£Ìé¤Î²ÝÂê¤â¡áÊÆESPN
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É£Å£Ó£Ð£Î¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤Ï£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÁª¼ê£´¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢À¾Éð¤Îº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤Ï¡Ö¥Ù¥¹¥È£Æ£Á¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¾Þ¡×¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤ÎÂ¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤Ï¡Ö£´£°ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤òÂÇ¤Ä¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºÇÂç¤Î¼ºÇÔºî¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÎÁª¼ê¡×¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡Æ±ÅÅ»ÒÈÇ¤Ïº£°æ¤¬£Æ£Á»Ô¾ì¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬¡Ö¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç±ÑÍºÅª¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤¿Ä¾¸å¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦Àä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òµó¤²¡¢¡Öº£°æ¤Î·ÀÌó¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÍ½ÁÛ¡£
¡¡°ìÊý¡¢Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£¶Ç¯Áí³Û£±²¯£³£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£²£±£²²¯±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤ä¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡£ºÍÇ½¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢£²£µÇ¯°ÊÁ°¤ÏÀ©µå¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ç¡¢£²£´Ç¯¤Ï£¹²ó¤¢¤¿¤ê£³¡¦£¶»Íµå¡¢£²£³Ç¯¤Ï£´¡¦£±£±¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï»³ËÜ¤è¤ê¾¯¤·Îô¤ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡×¤È¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡Â¼¾å¤Ï»°¿¶Î¨¤Î¹â¤µ¤òÌäÂê»ë¡££Í£Ì£Â¤ÎÊ¿¶Ñ»°¿¶Î¨£²£°¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¼å¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Â¼¾å¤Ï²áµî£³¥·¡¼¥º¥ó¤Ç£³£°¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö£¹£³¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó£±£µ£°¥¥í¡Ë°Ê¾å¤ÎÂ®µå¤ËÂÐ¤·¡¢£²£µÇ¯¤ÏÂÇÎ¨£¹Ê¬£µÎÒ¡¢£²£±Ç¯°Ê¹ß¤Î¶õ¿¶¤êÎ¨¤Ï£³£·¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò³Î¼Â¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò·üÇ°ºàÎÁ¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÌÀ¤ë¤¤ºàÎÁ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼£±Ç¯ÌÜ¤ò£²£¶ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤À¡£¡ÖºÇÇ¯¾¯¤Î£Æ£Á¤Ë³ÆµåÃÄ¤Ï¶½Ì£¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Å¬±þ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¡¢¤½¤Î¡Ê£´£°ËÜÎÝÂÇ¡Ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£