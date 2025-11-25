¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥Î¥Í¥³º¬Àä¤Ø¡¡À¸ÊªÂ¿ÍÍÀÊÝ¸îÌÜ»Ø¤¹
¡ÊCNN¡Ë¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÏÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ò¼é¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥Î¥Í¥³¤Îº¬Àä¤òÌÜ»Ø¤¹·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥¿¥Þ¡¦¥Ý¥¿¥«¼«Á³ÊÝÁ´Áê¤Ï20Æü¡¢¥é¥¸¥ª¡¦¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Î¥Í¥³¤ò¡ÖÎäÅ°¤Ê»¦¤·²°¡×¤È·ÁÍÆ¡£Ä»Îà¤ä¥³¥¦¥â¥ê¡¢¥È¥«¥²¡¢º«Ãî¤Ê¤É¤Î¼ï¤ò¶¼¤«¤¹Êá¿©Æ°Êª¤Îº¬Àä¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¥×¥ì¥Ç¥¿¡¼¥Õ¥ê¡¼2050¡×¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¥Î¥Í¥³¤ò²Ã¤¨¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
º¬ÀäÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¥ª¥³¥¸¥ç¡¢¥Õ¥§¥ì¥Ã¥È¡¢¥¤¥¿¥Á¡¢¥Í¥º¥ß¡¢¥Ý¥Ã¥µ¥à¤Ê¤É¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Í¥³¤Ï½ü³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¥Ý¥¿¥«»á¤Ïº£²ó¡¢¤½¤ÎÊý¿Ë¤ÎÅ¾´¹¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¥Î¥Í¥³¤ò¡Ö¿Í¤ËÍê¤é¤ºÀ¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ëÌîÀ¸Æ°Êª¡×¤ÈÄêµÁ¡£¡ÖÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë»¦¤¹¡×Æ°Êª¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¡£
¥Î¥Í¥³º¬Àä¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÇ¤ò»Å¹þ¤ó¤À¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤Ç¤ª¤Ó¤´ó¤»¤ëÊýË¡¤ä¡¢¥Î¥Í¥³¤¬Êâ¤¯¼ùÌÚ¤ËÆÇ¤ò»¶ÉÛ¤¹¤ëÊýË¡¤Ê¤É¤òÁªÂò»è¤È¤·¤Æµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
21Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ç¤â¡Ö¥Î¥Í¥³¤ÏÇÀ¾ì¤«¤é¿¹ÎÓ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥ÉÁ´ÅÚ¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ºßÍè¼ï¤ÎÄ»Îà¤ä¥³¥¦¥â¥ê¡¢¥È¥«¥²¡¢º«Ãî¤ò¶¼¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
Æ±¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ËÌÅç¤ÎÄ®¥ª¥Ï¥¯¥Í¤Î¶á¹Ù¤Ç¤Ï1½µ´Ö¤Ç100É¤°Ê¾å¤Î¥Ä¥®¥Û¥³¥¦¥â¥ê¤¬¥Î¥Í¥³¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥Á¥å¥¢¡¼¥ÈÅç¤Î¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¥Á¥É¥ê¤¬ÀäÌÇÀ£Á°¤Î¾õÂÖ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤â¥Î¥Í¥³¤¬°ì°ø¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Î¥Í¥³¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ë¥«¤ò³²¤·¤Æ¿Í´Ö¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢ÇÀ¾ì¤Ë²ÈÃÜÂ»¼º¤ÎÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤ë¥È¥¥½¥×¥é¥º¥Þ¤ò³È»¶¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÆ±¾Ê¤Ï»ØÅ¦¡£°ìÈÌ¤«¤é°Õ¸«¤òÊç¤Ã¤¿·ë²Ì¤Ç¤â¡¢´ó¤»¤é¤ì¤¿Ìó3400·ï¤Î°Õ¸«¤Î¤¦¤Á90¡ó°Ê¾å¤¬¥Î¥Í¥³¤Î´ÉÍý²þÁ±¤ò»Ù»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²ÈÄí¤Ç»ô°é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ú¥Ã¥È¤Ï¤³¤Î·×²è¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¥Ý¥¿¥«»á¤Ï½Ò¤Ù¡¢¡Ö²ò·è¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï°ú¤Â³¤¡¢ÀÕÇ¤¤¢¤ë»ô°é¡¢ÈòÇ¥µîÀª¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥Ã¥×ÁõÃå¡¢Ç¤òÌîÀ¸À¸Êª¤«¤é±ó¤¶¤±¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£