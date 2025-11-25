¥ª¥¢¥·¥¹¡¢´ñÀ×¤ÎºÆ·ëÀ®¥Ä¥¢¡¼¤¬½ªËë¨¡¨¡¥®¥ã¥é¥¬¡¼·»Äï¤ÎÊª¸ì¤Ë¡ÖÂ³¤¡×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©
Á´41¸ø±é¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ª¥¢¥·¥¹¤ÎºÆ·ëÀ®¥Ä¥¢¡¼¡ÖLive 25¡×¡¢7·î4Æü¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥Õ¸ø±é¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢10·î25Æü¡¦26Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ò·Ð¤Æ¡¢11·î23Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¸ø±é¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¥Ð¥ó¥É¤ÏÆüËÜ»þ´Ö¤ÎËÜÆü11·î25Æü¡¢SNS¤Ç¡ÖµÙ»ß´ü´Ö¤ËÆþ¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
Á´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡Ê¸ø¼°Instagram¤è¤ê¡Ë
¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤³¤Î»þ¤¬Íè¤¿¡£¡Ø¶áÇ¯¤Î±Ñ¹ñ¤ÇºÇ¤âÇË²õÅª¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÎÏ¡Ù¡Ê¢¨¡Ë¤Ï¡¢¿·À¤Âå¤Î¿´¤Èµ²±¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¡£¥®¥ã¥é¥¬¡¼¡¦¥Ò¥ë¡Ê¢¨¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡Ë¤«¤é¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥È¡Ê¢¨¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹¡Ë¤Ø¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¥ã¥Ê¥ë±è¤¤¤Î¥¯¥í¡¼¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ê¢¨¥À¥Ö¥ê¥ó¡Ë¤«¤é¡ÉÅ·»È¤Î³¹¡É¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¡£¤½¤Î°¦¤â¡¢´î¤Ó¤â¡¢ÎÞ¤â¡¢¤¢¤ÎÆ«¿ì¤â¡¢·è¤·¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Î¤¢¤¤¤À¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¨¡¨¡¥ª¥¢¥·¥¹¡×
¢¨2024Ç¯8·î¡¢¥ª¥¢¥·¥¹ºÆ·ëÀ®¤òÈãÈ½¤·¤¿±Ñ¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó»ï¤Îµ»ö¤«¤é¤Î°úÍÑ
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
Oasis(@oasis)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¢¥à¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤â´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎOasis¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡£¼ã¤¤¿Í¤â¡¢¿¿¤óÃæ¤ÎÀ¤Âå¤â¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥¥óÇ¯¾å¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¡£¿´¤ÎÄì¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¥¨¥Ê¥¸¡¼¤È¥Õ¥¡¥Ã¥¥óºÇ¹â¡ÊBIBLICAL¡§¥ê¥¢¥à¤Î¸ýÊÊ¡Ë¤Ê¥Ð¥¤¥Ö¥¹¤Ë¡¢±Ê±ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¡£²¶¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ªÁ°¤é¤¬¤¤¤Ê¤¤ã ¡É¤¿¤À¤ÎÎÉ¤¤¥Ð¥ó¥É¡É ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡É¥Õ¥¡¥Ã¥¥óÃÏµå¾å¤Ç°ìÈÖ¤Î¥Ð¥ó¥É¡É¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ó¤À¨¡¨¡¥ê¥¢¥à¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¡×
To all OASIS fans around the world young middle aged old as fuck THANKYOU from the bottom of my heart you absolutely LICKED IT UP TO RAS forever grateful for your ENERGY and BIBLICAL vibes without you were just a good band with you were the BEST BAND ON THE FUCKING PLANET LG x
- Liam Gallagher (@liamgallagher) November 24, 2025
Àè½µ¡¢¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤¬¤â¤¦¤¹¤°½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬Èá¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Ö¤«¤ì¤¿¥ê¥¢¥à¤Ï¡¢¡Ö¼Â¤ÏÈá¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡×¤ÈÅê¹Æ¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍèÇ¯¤â¡¢¤½¤Î¼¡¤ÎÇ¯¤â²¶¤Ë¤Ï²ñ¤¨¤ë¤è¡£¤¿¤À¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤È¤·¤Æ¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹ø¤ò¿ø¤¨¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤·Á´Éô¤¬²¶¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡£À¤³¦¤Ç°ìÈÖºÇ¹â¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¥ª¥¢¥·¥¹ºÆ·ëÀ®¤Ï¤Ê¤¼¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¡©¡¡¼ã¤¤À¤Âå¤â´¬¤¹þ¤ó¤À°ìÂçÇ®¶¸¤ÎÇØ·Ê¤òÃµ¤ë
¥ª¥¢¥·¥¹ÈëÂ¢¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡¡ÌµÌ¾¤ÎÂ¸ºß¤«¤éÀ¤³¦ÅªÀ®¸ù¤ò¤Ä¤«¤à¤Þ¤Ç¤Î²áÄø
From Rolling Stone US.
Á´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡Ê¸ø¼°Instagram¤è¤ê¡Ë
¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¤³¤Î»þ¤¬Íè¤¿¡£¡Ø¶áÇ¯¤Î±Ñ¹ñ¤ÇºÇ¤âÇË²õÅª¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÎÏ¡Ù¡Ê¢¨¡Ë¤Ï¡¢¿·À¤Âå¤Î¿´¤Èµ²±¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¡£¥®¥ã¥é¥¬¡¼¡¦¥Ò¥ë¡Ê¢¨¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡Ë¤«¤é¥ê¡¼¥Ù¥ë¡¦¥×¥ì¡¼¥È¡Ê¢¨¥Ö¥¨¥Î¥¹¥¢¥¤¥ì¥¹¡Ë¤Ø¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥¥ã¥Ê¥ë±è¤¤¤Î¥¯¥í¡¼¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ê¢¨¥À¥Ö¥ê¥ó¡Ë¤«¤é¡ÉÅ·»È¤Î³¹¡É¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ø¡£¤½¤Î°¦¤â¡¢´î¤Ó¤â¡¢ÎÞ¤â¡¢¤¢¤ÎÆ«¿ì¤â¡¢·è¤·¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¤·¤Ð¤é¤¯¤Î¤¢¤¤¤À¡¢Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤¹¤ë¨¡¨¡¥ª¥¢¥·¥¹¡×
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
Oasis(@oasis)¤¬¥·¥§¥¢¤·¤¿Åê¹Æ
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥¢¥à¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤â´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤ÎOasis¥Õ¥¡¥ó¤Ø¡£¼ã¤¤¿Í¤â¡¢¿¿¤óÃæ¤ÎÀ¤Âå¤â¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥¥óÇ¯¾å¤Î¤ß¤ó¤Ê¤â¡£¿´¤ÎÄì¤«¤é¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤ß¤ó¤ÊËÜÅö¤Ë¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¥¨¥Ê¥¸¡¼¤È¥Õ¥¡¥Ã¥¥óºÇ¹â¡ÊBIBLICAL¡§¥ê¥¢¥à¤Î¸ýÊÊ¡Ë¤Ê¥Ð¥¤¥Ö¥¹¤Ë¡¢±Ê±ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¡£²¶¤¿¤Á¤Ï¡¢¤ªÁ°¤é¤¬¤¤¤Ê¤¤ã ¡É¤¿¤À¤ÎÎÉ¤¤¥Ð¥ó¥É¡É ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡É¥Õ¥¡¥Ã¥¥óÃÏµå¾å¤Ç°ìÈÖ¤Î¥Ð¥ó¥É¡É¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤ó¤À¨¡¨¡¥ê¥¢¥à¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¡×
To all OASIS fans around the world young middle aged old as fuck THANKYOU from the bottom of my heart you absolutely LICKED IT UP TO RAS forever grateful for your ENERGY and BIBLICAL vibes without you were just a good band with you were the BEST BAND ON THE FUCKING PLANET LG x
- Liam Gallagher (@liamgallagher) November 24, 2025
Àè½µ¡¢¡Ö¥Ä¥¢¡¼¤¬¤â¤¦¤¹¤°½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬Èá¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿Ö¤«¤ì¤¿¥ê¥¢¥à¤Ï¡¢¡Ö¼Â¤ÏÈá¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡×¤ÈÅê¹Æ¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÍèÇ¯¤â¡¢¤½¤Î¼¡¤ÎÇ¯¤â²¶¤Ë¤Ï²ñ¤¨¤ë¤è¡£¤¿¤À¡¢¥ª¥¢¥·¥¹¤È¤·¤Æ¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹ø¤ò¿ø¤¨¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤â¤·Á´Éô¤¬²¶¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç¥Ä¥¢¡¼¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡£À¤³¦¤Ç°ìÈÖºÇ¹â¤Î¤³¤È¤À¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¥ª¥¢¥·¥¹ºÆ·ëÀ®¤Ï¤Ê¤¼¼Ò²ñ¸½¾Ý¤Ë¡©¡¡¼ã¤¤À¤Âå¤â´¬¤¹þ¤ó¤À°ìÂçÇ®¶¸¤ÎÇØ·Ê¤òÃµ¤ë
¥ª¥¢¥·¥¹ÈëÂ¢¼Ì¿¿¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡¡ÌµÌ¾¤ÎÂ¸ºß¤«¤éÀ¤³¦ÅªÀ®¸ù¤ò¤Ä¤«¤à¤Þ¤Ç¤Î²áÄø
From Rolling Stone US.