¡È¥Ô¥¿¥êÆ±É¼¡É¤Î°ñ¾ë¡¦¿ÀÀ´»ÔÄ¹Áª¡¢26Æü¤Ë³«É¼¤ä¤êÄ¾¤·¡¡¡ÖÌµ¸úÉ¼ÅÀ¸¡¤Ç¡ÈÊ¶µê¡ÉÉÔ²ÄÈò¡×»ØÅ¦¤â¡Ä¤Ê¤¼ÆüËÜ¤ÎÁªµó¤Ï¡ÖµÌ¾¼°¡×¡©¡ÚÊÛ¸î»Î²òÀâ¡Û
9Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢ÆÀÉ¼¤¬Á´¤¯Æ±¿ô¤Ç¤¯¤¸°ú¤·èÃå¡Ê¸ø¿¦ÁªµóË¡95¾ò2¹à¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¿·¿Í¤Î¸µ»ÔµÄ²ñµÄÄ¹¡¦ÌÚÆâÉÒÇ·»á¤¬½éÅöÁª¤·¤¿°ñ¾ë¸©¿ÀÀ´»ÔÄ¹Áª¡£ÇÔ¤ì¤¿¸½¿¦¡¦ÀÐÅÄ¿Ê»á¤Î°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¼õ¤±¡¢Á´É¼¤ÎºÆÅÀ¸¡¤¬26Æü¡¢°ñ¾ë¡¦¿ÀÀ´»ÔÌ±ÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Áªµó»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀìÌç²È¤Ï¡¢¡Ö·ë²Ì¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â½½Ê¬¤¢¤ê¤¦¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¹âºÛ¡¦ºÇ¹âºÛ¤Þ¤Ç¤ÎÁè¤¤¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÅ¸Ë¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹¤¤Àï¤¤¤Î½ø¾Ï¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
ºÆÅÀ¸¡¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ÎÅê³«É¼Æ±ÍÍ¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡69¾ò¤Î¡ÖÁªµó¿Í¤Ï¡¢¤½¤Î³«É¼½ê¤Ë¤Ä¤¡¢³«É¼¤Î»²´Ñ¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤Ë¤è¤ê¡¢°ìÈÌ¤Ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÐ¾Ý¤ÏÅêÉ¼Áí¿ô3Ëü3667É¼¤ÎÁ´¤Æ¡£¤Þ¤º¤ÏÍ¸úÅêÉ¼Áí¿ô3Ëü3448É¼¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Ìµ¸úÅêÉ¼¤Î219É¼¤òÀººº¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¸·Ì©¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÜÈÖ¤Î³«É¼ºî¶È¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥¤¥áー¥¸¤À¡£ÁªµóÄÌ¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖÊ¶µê¤ÏÉÔ²ÄÈò¡×
¤¿¤À¤·¡¢ºÆÅÀ¸¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ìµ¸úÉ¼¤ÎÅÀ¸¡»þ¤ËÊ¶µê¤ÏÉÔ²ÄÈò¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌµ¸úÉ¼¤Î´ð½à¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ì±þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÈÏáÆ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊµºÜ¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢·É¾Î¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¡û¡û¤Á¤ã¤ó¡Ù¤È¤¤¤¦É½µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤¬¼ã¼ê¤Ê¤éµö¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢Âç¥Ù¥Æ¥é¥ó¸õÊä¼Ô¤Ê¤é²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï·É¾Î¤«¡¢¤à¤·¤í¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤âÂª¤¨¤é¤ì¡¢Í¸ú¤«È½ÃÇ¤¬Ê¬¤«¤ì¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤¿³Æ¿Ø±Ä¤Î»×¤¤¤ä¼çÄ¥¤òÁ´¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¡¢À°Íý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤âº£²ó¤Ï¸õÊä¼Ô¤¬2¿Í¤À¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤Á¤é¤â´ÊÃ±¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¤ÈÁÛÁü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦Å¸Ë¾¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µÅìµþÅÔ¹ñÊ¬»û»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤Ç¸ø¿¦ÁªµóË¡¤Ë¾Ü¤·¤¤»°³ë¡Ê¤ß¤«¤Ä¤é¡ËÆØ»ÖÊÛ¸î»Î¤À¡£
Æ±»ÔÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢9Æü¤Î³«É¼»þ¤ÏÌó2»þ´ÖÈ¾¤òÍ×¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ºÆÅÀ¸¡¤Ï¤½¤ì¤è¤ê¤â¡Ö»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
¸½¼ÂÅª¤Ë¤Ï³«É¼ºî¶È»þ¤Ë¤¹¤Ç¤Ë°ìÅÙ¡¢¤«¤Ê¤ê¸·³Ê¤Ëºî¶È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢‟°ã¤¤¡É¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢»°³ëÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¤â¤··ë²Ì¤¬Ê¤¤¨¤ì¤Ð¡ÖÂçÌäÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÁ³¡¢9Æü¤ËÅöÁª¤·¤¿ÌÚÆâ»áÂ¦¤ÏÂ¨ºÂ¤Ë°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤·¡¢¹âºÛ¡¦ºÇ¹âºÛ¡Ê¢¨¡Ë¤Þ¤ÇÁè¤¦²ÄÇ½À¤âÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£
¢¨»ÔÄ®Â¼¤ÎÄ¹¤äµÄ°÷¤ÎÁªµó¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤Î»ÔÄ®Â¼Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î·èÄê¤ËÉÔÉþ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ë¿³ºº¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤·¡¢¤½¤Î¿³ºº·ë²Ì¤ËÉÔÉþ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¹âÅùºÛÈ½½ê¤ËÁÊ¾Ù¤òÄóµ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ê¸ø¿¦ÁªµóË¡203¾ò¡Ëº£²ó¤ÎÁªµóµ¬ÌÏ¤Ç¤ÎÈ¯À¸³ÎÎ¨¤Ï0.43¡ó
¡Ö¿Í¸ý¤¬¾¯¤Ê¤¤¾®¤µ¤ÊÄ®¤Ê¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¤³¤Îµ¬ÌÏ¤Ç¤Ïµ²±¤Ë¤Ê¤¤¡×¡Ê»°³ëÊÛ¸î»Î¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¿ÀÀ´»ÔÄ¹Áª¤ÎÆ±ÆÀÉ¼·èÃå¡£¿ô³ØÅª¤Ë¤Ï0.436¡ó¤Î³ÎÎ¨¡Ê¢¨¡Ë¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢1Ëü²óÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ì¤Ð¡¢43²óÄøÅÙµ¯¤³¤êÆÀ¤ë·×»»¤À¡£ÅêÉ¼Áí¿ô¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢ÈæÎã¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë³ÎÎ¨¤ÏÄã¤¯¤Ê¤ë¡£
¢¨Æó¹àÊ¬ÉÛ¤ÈÏ¢Â³À¤ÎÊäÀµ¤òÍÑ¤¤¤Æ·×»»
ÆüËÜ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÁªµó¤Ï¡¢ÃÏÊýÁªµó¤â´Þ¤á¤ë¤ÈÇ¯´Ö¿ô½½～¿ôÉ´²ó¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÆ±ÆÀÉ¼·èÃå¤Ï¡¢Ã±½ã·×»»¤ÇÍ¸¢¼Ô¤¬°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ·Ð¸³¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤³ÎÎ¨¤È¤¤¤¨¤ë¡£
°ìÃÏÊýÁªµó¤Ê¤¬¤é¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬µÞ¾å¾º¤·¤¿¤Î¤âÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±Áªµó¤ÎÅ¸³«¤òÊó¤¸¤¿µ»ö¤ËÂÐ¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤¿¡£
ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤È¤¤¤¦¥æー¥¶ー¤Ï¡ÖÁªµó¤ÎÅÙ¡¢ÅêÉ¼»öÌ³¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢»áÌ¾¤ò½ñ¤«¤»¤ëÅêÉ¼ÊýË¡¤òÊÑ¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Û£Ëæ¤Ê½ñ¤Êý¤ÇÉ¼¤Î³ÎÇ§ºî¶È¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤·¡¢³ÎÄê¸å¤Î°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢µÌ¾¼°¤ÎÌäÂêÅÀ¤ò»ØÅ¦¡£
ÊÌ¤Î¥æー¥¶ー¤Ï¡Ö¤¯¤¸°ú¤¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©µ¬Äê¤òÍý²ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤¯¤¸¤ò°ú¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Æ±É¼¤È¤¤¤¦»ö¤Ï¡¢Áª´É¤Î³§ÍÍ¡¢¿¦°÷¤Î³§ÍÍ¤âÁêÅö¤Ê²ó¿ô¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£³«É¼¸½¾ì¤ò¤ß¤¿»ö¤¢¤ë¤Ê¤é¤ÐÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤·¤¿¸õÊä¼Ô¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¤³¤ì¡Ê°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¡Ë¤ÏÅöÁ³¤Î»ö¤«¤Ê¡£ °ì·å¤ÎÉ¼º¹¤Ê¤éºÆ½¸·×¤òÍîÁªÂ¦¤¬¸À¤¦¤Î¤ÏËè²ó¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¯ー¥ë¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆ±ÆÀÉ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»°³ëÊÛ¸î»Î¤Ï¡ÖµÌ¾¼°¤À¤Ã¤¿¤«¤é¿ÀÀ´»ÔÄ¹Áª¤¬Æ±ÆÀÉ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢Ìµ¸úÉ¼¤ÎÀººº¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢µÌ¾¼°¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤âÂ¿¤¤µÌ¾¼°¤ÏÊÑ¹¹¤¹¤Ù¤¡©
³ÎÎ¨Åª¤Ë¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Î¡¢µÌ¾¼°¤Ç¤Ï¸íµ¤äÆñÆÉÊ¸»ú¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëµ¿ÌäÉ¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡£¾¯¤·¤Ç¤â³«É¼»þ¤Îº®Íð¤òËÉ¤°°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢Á°½Ð¤Î¥Í¥Ã¥È¥æー¥¶ー¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÅêÉ¼Êý¼°¤ÎÊÑ¹¹¤â¸¡Æ¤¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¡£
¼çÍ×Àè¿Ê¹ñ¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁªµó¤ÎÅêÉ¼Êý¼°¤ò¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö»æÇÞÂÎ¤òÍÑ¤¤¤ëÊý¼°¡×¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤è¤¦¤Ë¥Þー¥¯¤òÅÉ¤ê¤Ä¤Ö¤¹¥Á¥§¥Ã¥¯¼°¤¬Â¿¤¤¡£µ¿ÌäÉ¼¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬Äã¤¯¡¢³«É¼ºî¶È¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤¿¤á¤À¡£
¼Â¤ÏÆüËÜ¤Ç¤â¸ø¿¦ÁªµóË¡¾å¤Ï¡¢1970Ç¯¤Î²þÀµ¤ÇÃÏÊýµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ë¤ª¤¤¤Æµ¹æ¼°ÅêÉ¼¤Ï²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂºÝ¤Ëµ¹æ¼°¤ÇÃÏÊýÁªµó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¹ñÀ¯Áªµó¤Ç¤â1994Ç¯¤Î¸ø¿¦ÁªµóË¡²þÀµ¤Ç¡¢µ¹æ¼°ÅêÉ¼¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢·ë¶É¡¢°ìÅÙ¤âÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢µÌ¾¼°¤ËÌá¤Ã¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÁªµó¤Ï¿Í¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢É¬¤ºÀµ¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼êÂ³¤¤Î¤¢¤êÊý¤È¤«¡¢¤ä¤êÊý¤Ç²þÁ±¤Ç¤¤ë¡¢¤«¤Ä¡¢¤½¤ì¤¬Ì±¼ç¼çµÁ¤Î¸øÀµÀ¤Ë»ñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²þÁ±¤·¡¢¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¤ÎµÌ¾ÅêÉ¼¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÊÌ¤Ë¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤«¤é¸«¤ÆÉáÊ×Åª¤Ç¤â²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡ØÌ¾Á°¤ò½ñ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤È¯ÁÛ¤â¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¼±»úÎ¨¤ÎÄã¤¤¹ñ¤Ç¤Ï¸õÊä¼Ô¤Î´é¼Ì¿¿¤ÇÅêÉ¼¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¯ÅÞ¤ÎÌ¾Á°¤âÆÉ¤á¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢À¯ÅÞ¤Î¥Þー¥¯¤ÇÅêÉ¼¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¨¥¹¥È¥Ë¥¢¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÅ»ÒÀ¯ÉÜ¤Ø¤Î¿®Íê´¶¤¬¹â¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÅÅ»ÒÅêÉ¼¤¬¤«¤Ê¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¹ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ï¤¬¹ñ¤Ç¤â¸¡Æ¤¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÅ»Òµ¡´ï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¿®ÍêÀÅù¤ÎÌäÂê¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Âçµ¬ÌÏ¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¹ñ¤ä»þÂå¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÅêÉ¼¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÁ±¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áªµó¤Î¸øÀµÀ¤Ï¤È¤³¤È¤óÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê»°³ëÊÛ¸î»Î¡Ë
»×¤ï¤Ì·Á¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿ÀÀ´»ÔÄ¹Áª¡£´ñ¤·¤¯¤âÆ±»Ô¤Î¹Êó»ï¡Ø¹Êó¤«¤ß¤¹¡Ù¤ÎÁªµóÄ¾Á°¹æ¤Î´¬Æ¬¤Ç¤Ï¡Ö°ìÉ¼¤ÎÂçÀÚ¤µ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤µ¤Ë°ìÉ¼¤Î½Å¤ß¤ò´¶¤¸¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡¢Æ±É¼·èÃå¤Î‟Âè2¥é¥¦¥ó¥É¡É¡£ÃíÌÜ¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢Áá¤±¤ì¤Ð26ÆüÃë²á¤®¤Ë¤ÏÈ½ÌÀ¤¹¤ë¡£