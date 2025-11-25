²ÈÅÅ¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤Ž¢²Ã¼¾´ïÁª¤ÓŽ£Å°Äì²òÀâ
²ÈÅÅ¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¶µ¤¨¤ë¡Ö²Ã¼¾´ï¤ÎÁª¤ÓÊý¡×¡Ê¼Ì¿¿¡§mama_mia¡¿PIXTA¡Ë
½©¤â¿¼¤Þ¤ê¡¢ÃÈË¼¤ò¤Ä¤±¤Æ²á¤´¤¹µ¨Àá¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥¢¥³¥óÃÈË¼¤ä¾²ÃÈË¼¤ò»È¤¦¤ÈÉô²°¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ã¼¾´ï¤Ê¤·¤Ë¤Ï²á¤´¤»¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤äÉ÷¼Ù¤ÎÍ½ËÉ¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë²Ã¼¾´ï¡£¤É¤ó¤ÊÀ½ÉÊ¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢»È¤¤Êý¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤â´Þ¤á¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£²ó¾Ò²ð¤·¤¿²Ã¼¾´ï¤¬¤º¤é¤ê
²Ã¼¾´ï¤¬É¬Í×¤ÊÃÈË¼¤ÈÉÔÍ×¤ÊÃÈË¼
ÀÐÌý¤ä¥¬¥¹¡¢¿Å¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ê¤é²Ã¼¾´ï¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¤è¤¯¸«¤«¤±¤¿¤ä¤«¤ó¤ò¾è¤»¤¿ÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤ä¥¬¥¹¥¹¥È¡¼¥Ö¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ò¡¼¥¿¡¼¤â²Ã¼¾´ï¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÃÈË¼µ¡´ï¤Ï¡¢Ç³ÎÁ¤òÇ³¤ä¤¹¤È¤¤Ë¿å¾øµ¤¤âÈ¯À¸¤¹¤ë¤«¤é¤Ç¡¢ÀÐÌý¥¹¥È¡¼¥Ö¤À¤È1L¤òÇ³¤ä¤¹¤È¡¢Ìó1L¤Î¿å¾øµ¤¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¥¹¥È¡¼¥Ö¤Î¾å¤ËÃÖ¤¯¡¢¤ä¤«¤ó¤âÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢²¿¤«¤òÇ³¤ä¤µ¤º¤Ë¼¼²¹¤ò²¹¤á¤ëÃÈË¼¤ÏÉô²°¤¬´¥Áç¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ã¼¾´ï¤¬É¬Í×¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÃÈË¼¤äÅÅµ¤¥¹¥È¡¼¥Ö¡¢¥»¥é¥ß¥Ã¥¯¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢PTC¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢¥ª¥¤¥ë¥Ò¡¼¥¿¡¼¡¢¾²ÃÈË¼¤ÎÎà¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¼¼²¹¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÉô²°¤¬´¥Áç¤·¤Þ¤¹¡£
Åß¤Ï²°³°¤Î¼¾ÅÙ¤¬20¡Á30¡ó¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¼¼Æâ¤À¤È10¡ó°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´¥Áç¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Ã¼¾´ï¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê£¹çµ¡¤ÈÀìÍÑµ¡¡¢¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¡©
²Ã¼¾´ï¤ÏÀìÍÑµ¡°Ê³°¤Ë¡¢¶õµ¤À¶¾ôµ¡¡Ê¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ç¶Ý¤Ê¤É¤òßÉ¤·¼è¤ë¡Ë¤ä¶õ´Ö½ü¶Ýµ¡¡Ê¶Ý¤Î³èÀ¤òÍÞ¤¨¤ë¥¤¥ª¥ó¤Ê¤É¤òÊü½Ð¡Ë¤È°ìÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê£¹çµ¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤ÏÀìÍÑµ¡¤Ç¤¹¡£
²Ã¼¾´ï¤Ï¤ª¼êÆþ¤ì¤ò¥µ¥Ü¤ë¤ÈÆâÉô¤¬¥«¥Ó¤Þ¤¹¡£ÀìÍÑµ¡¤Ê¤é½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÊÒÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¿¥ó¥¯¤ä¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î¥«¥Ó¤òÈ¯¸«¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢Ê£¹çµ¡¤Ï½Õ°Ê¹ß¤â¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤òËº¤ì¤¬¤Á¡£¼¼²¹¤¬¾å¤¬¤ì¤Ð²Ã¼¾¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¥«¥Ó¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤·¤«¤â¡¢²Ã¼¾¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤Î¶õµ¤¤òµÛ¤¤¹þ¤à¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î¸åÃÊ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ÎÉ÷¤Ë¾è¤Ã¤¿¥«¥Ó¤ä¥«¥Ó¤ÎË¦»Ò¤ò¡¢Éô²°Ãæ¤Ë¤Þ¤»¶¤é¤¹¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
²Ã¼¾´ï¤È¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ÎÎ¾Êý¤òÃÖ¤¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÊ£¹çµ¡¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¤¬¡¢½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é²Ã¼¾¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤òËº¤ì¤º¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÀìÍÑµ¡¤Ç¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ë¥Á¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É²Ã¼¾´ï¡£Ê£¹çµ¡¤Ç¤Ï¥·¥ã¡¼¥×¤Î¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼ÅëºÜµ¡¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢PURGATIO¡Ê¥×¥ë¥¬¥Æ¥£¥ª¡Ë¤Îmoya¤Ï²Ã¼¾´ï¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¶õ´Ö½ü¶Ý´ï¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¥ß¥¹¥È¤¬¾®¤µ¤¯¡¢¼«Á³¤ÎÂì¤Î¤è¤¦¤Ë¥¤¥ª¥ó¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Æ¶Ý¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥Ë¥Á¤Î²Ã¼¾´ï¡Ê¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼°¡Ë¡£ÀìÍÑµ¡¤ÎÂåÉ½Îã¡Ê¼Ì¿¿¡§¥á¡¼¥«¡¼¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¥·¥ã¡¼¥×¤Î¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¶õµ¤À¶¾ô¡¦²Ã¼¾´ï¡£¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤È²Ã¼¾´ï¤ÎÊ£¹çµ¡¡Ê¼Ì¿¿¡§¥á¡¼¥«¡¼¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
PURGATIO¤Îmoya Craft¡£²Ã¼¾´ï¤È¶õ´Ö½ü¶Ý´ï¡Ê¥«¥Ó¤ä¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢½¤¤¤òÍÞÀ©¡Ë¤ÎÊ£¹çµ¡¡Ê¼Ì¿¿¡§¥á¡¼¥«¡¼¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
²Ã¼¾´ï¤Ë¤Ï4¥¿¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¡¢»È¤¦Éô²°¤ä»È¤¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ù¥¹¥È¤Ê²Ã¼¾´ï¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¿¥¤¥×¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¤Ï¡Öµ¤²½¼°¡×¡ÖÄ¶²»ÇÈ¼°¡×
¡¦µ¤²½¼°¡§ÅÅµ¤Âå¤¬°ìÈÖ°Â¤¯¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¡Ê10±ßÌ¤Ëþ¡¿Æü¡Ë
²Ã¼¾´ï¤ÎÆâÉô¤Ëµ¤²½¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò»ý¤Á¡¢É÷¤òÅö¤Æ¤Æ²Ã¼¾¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¡£Éô²°´³¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢Éô²°Á´ÂÎ¤¬²Ã¼¾¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢1Æü¤ÎÅÅµ¤Âå¤¬10±ßÌ¤Ëþ¤È¥³¥¹¥Ñ¤¬¤è¤¤²Ã¼¾´ï¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Îµ¤²½¼°²Ã¼¾´ï¡£¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼°¤Ë¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ò¡¼¥¿¡¼¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ê¼Ì¿¿¡§¥á¡¼¥«¡¼¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡¦Ä¶²»ÇÈ¼°¡§µ¤²½¼°¤Ë¼¡¤¤¤ÇÅÅµ¤Âå¤¬°Â¤¯¥Ç¥¶¥¤¥óËÉÙ¡Ê20±ßÌ¤Ëþ¡¿Æü¡Ë
¿å¤òÄ¶²»ÇÈ¤Î¿¶Æ°¤Ç¥ß¥¹¥È²½¤·¤Æ²Ã¼¾¤·¤Þ¤¹¡£Ì¸¿á¤¤Ç¿å¤òÊ®Ì¸¤¹¤ë¤Î¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅ¸»ON¤Ç¤¹¤°¤Ë²Ã¼¾¤Ç¤¡¢¥ß¥¹¥È¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ç¡È²Ã¼¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¡É¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¥µ¥¤¥º¤Î²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤«¤é¡¢1m¤Û¤É¤ÎºÙ¤¤±ìÆÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¼êÆþ¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÌÅÝ¤Ç¡¢ËèÆü¿å¤òÊÑ¤¨¡¢¿å¼õ¤±¤ä¥¿¥ó¥¯¤Ï½µ¤Ë°ìÅÙ·Ú¤¯¤¹¤¹¤°É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ã¼¾´ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶õµ¤Ãæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ß¥¹¥È¤¬¾²¤ËÍî¤Á¤Æ¡¢²Ã¼¾´ï¤Î¶á¤¯¤¬Ç¨¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¥Ç¥¹¥¯¤ËÃÖ¤±¤ë¸Ä¿ÍÍÑ¤Î²Ã¼¾´ï¤Ï¡¢Ìþ¤ä¤·¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ã¼¾¸ú²Ì¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤ÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1Ëü±ß°Ê¾å¤¹¤ëÄ¶²»ÇÈ¼°²Ã¼¾´ï¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¥ß¥¹¥È¤Ï²Ã¼¾´ïÆâÉô¤ËÌá¤·¡¢¾®¤µ¤Ê¥ß¥¹¥È¤À¤±Êü½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤áÄ¶²»ÇÈ¼°¤Ç¤â¾²¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÇ¨¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ÎÄ¶²»ÇÈ¼°²Ã¼¾´ïSHIZUKU¡£¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Ç»¨²ß²°¤Ê¤É¤Ç¤âÈÎÇä¡Ê¼Ì¿¿¡§¥á¡¼¥«¡¼¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
cado¤Î±ìÆÍ·¿²Ã¼¾´ï¡£¶Ë¾®¤Î¥ß¥¹¥È¤À¤±¤¬Ä¹¤¤±ìÆÍ¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤Ç¾²¤¬Ç¨¤ì¤Ë¤¯¤¤¡Ê¼Ì¿¿¡§¥á¡¼¥«¡¼¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡¦¥¹¥Á¡¼¥à¡ÊÅòÊ¨¤«¤·¡Ë¼°¡§°ìÈÖ±ÒÀ¸Åª¤Ç²Ã¼¾Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤¡Ê100¡Á200±ß¡¿Æü¡Ë
¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤·¾øµ¤¤òÈ¯À¸¤µ¤»¤Æ¡¢²Ã¼¾¡£²Ã¼¾´ï¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â°ÂÁ´¡¢¤«¤Ä±ÒÀ¸Åª¤Ç¤¹¡£¿á¤½Ð¤·¸ý¤«¤éÇ®¤¤¾øµ¤¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤ä¥Ú¥Ã¥È¤Î¤¤¤ë¤´²ÈÄí¡¢¹âÎð¼ÔÀ¤ÂÓ¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢²Ð½ý¤·¤Ê¤¤50¡îÄøÅÙ¤Þ¤Ç¾øµ¤¤òÎä¤ä¤·¤ÆÊü½Ð¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿å¤òÊ¨Æ¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬ÉÔÍ×¤ÊÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤ª¿Ý¤Ê¤É¤Ç¥«¥ë¥¤òÀö¾ô¤·¤Þ¤¹¡£Ãí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤Ï¡¢¤ªÅò¤òÊ¨¤«¤¹¤Î¤ÇÅÅµ¤Âå¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¾Ý°õ¤Î¥¹¥Á¡¼¥à¼°²Ã¼¾´ï¡£ÅÅµ¤¥Ý¥Ã¥È¤ÈÆ±¤¸¹½Â¤¤Ê¤Î¤Ç·Á¤â¤½¤Ã¤¯¤ê¡Ê¼Ì¿¿¡§¥á¡¼¥«¡¼¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
»°É©½Å¹©¤Î²ÈÄíÍÑ¥¹¥Á¡¼¥à¼°²Ã¼¾´ï¡£¥¹¥Á¡¼¥à¤Î²¹ÅÙ¤ò50¡îÄøÅÙ¤Þ¤ÇÎä¤ä¤·¤Æ¤«¤éÊü½Ð¤¹¤ë¤Î¤Ç°ÂÁ´À¤¬¹â¤¤¡Ê¼Ì¿¿¡§¥á¡¼¥«¡¼¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
Ê£¿ô¤ÎÊý¼°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¿¥¤¥×¤â
¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼°¡§²¹É÷¤òÅö¤Æ¤Æ²Ã¼¾¤òÂ¥¤¹¡Êµ¤²½¼°¡§50±ßÌ¤Ëþ¡¿Æü¡¡Ä¶²»ÇÈ¼°¡§20±ßÌ¤Ëþ¡¿Æü¡Ë
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ÏÊ£¿ô¤ÎÊý¼°¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¡£¤¿¤È¤¨¤Ðµ¤²½¼°¤Ï¡¢²Ã¼¾¤ÎÂ®ÅÙ¤¬ÃÙ¤¤¤È¤¤¤¦¼åÅÀ¤òÊä¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢²¹É÷¤òÅö¤Æ¤Æ²Ã¼¾¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£ÀöÂõÊª¤Ë¥É¥é¥¤¥ä¡¼¤òÅö¤Æ¤Æ²Ã¼¾¤¹¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
Ä¶²»ÇÈ¼°¡Ü²¹É÷¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¶²»ÇÈ¼°¤Î¼åÅÀ¤Ï¡¢¥ß¥¹¥È¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¶õµ¤Ãæ¤ËÍÏ¤±¹þ¤á¤º¾²¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·²¹É÷¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¾¯¥ß¥¹¥È¤¬Âç¤¤¯¤Æ¤âµ¤²½¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÊä½õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¼êÆþ¤ì¤Ï¡¢µ¤²½¼°¤ÈÄ¶²»ÇÈ¼°¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¥À¥¤¥Ë¥Á¤Îµ¤²½¼°¡Ü²¹É÷¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡£¥À¥¤¥Ë¥Á¤Ï¤Û¤Ü100¡ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É´ï¡Ê¼Ì¿¿¡§¥á¡¼¥«¡¼¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
Â³¤¤¤Æ¡¢¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥óÊÌ¤Ë¤É¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÀìÍÑµ¡¤¬¤¤¤¤¤«¡¢ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¥ê¥Ó¥ó¥°¤ËÃÖ¤¤¤Æ1ÆüÃæ²Ã¼¾¤·¤¿¤¤¢ªµ¤²½¼°
Ä¹»þ´Ö»È¤¦¤³¤È¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢ÅÅµ¤Âå¤¬ºÇ¤â°Â¤¤µ¤²½¼°¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£¤¿¤À¤·²Ã¼¾¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢½¢¿²»þ¤â²Ã¼¾´ï¤ÏÉÕ¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦»Ò¤É¤âÉô²°¤ä¿²¼¼¡¢½ñºØ¤Ê¤É¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤À¤±²Ã¼¾¤·¤¿¤¤¢ª¥¹¥Á¡¼¥à¼°¡¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É
²Ã¼¾ÎÏ¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¥¹¥Á¡¼¥à¼°¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£ÅÅµ¤Âå¤Ï¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤°¤Ë²Ã¼¾¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼õ¸³À¸¤Î¤è¤¦¤ËÉô²°¤Ë6»þ´Ö°Ê¾å¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢³Ø¹»¤«¤éµ¢¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë²Ã¼¾¤Ç¤¤ë¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼°¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
ÃÈË¼¤ÎÀßÄê²¹ÅÙ¤ò1¡Á2¡î²¼¤²¤Æ¤â²¹¤«¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë´Ö¤â²Ã¼¾´ï¤ÏÉÕ¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¡¢³°½Ð»þ¤À¤±OFF¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦²Ä°¦¤¯¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿²Ã¼¾´ï¤¬¤Û¤·¤¤¢ªÄ¶²»ÇÈ¼°
²Ä°¦¤µ¤ä°Â¤µ¤ÇÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢¿ôÉ´±ß¤«¤é¹ØÆþ¤Ç¤¤ëÄ¶²»ÇÈ¼°¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£¤¿¤À¤·¡¢°Â¤¤¤â¤Î¤Ï²Ã¼¾´ï¤Î¼þ¤ê¤¬¿å¤ÇÇ¨¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£¾²¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ç¨¤ì¤Ê¤¤Ä¶²»ÇÈ¼°¤Ï1Ëü±ß°Ê¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê²Ã¼¾´ï¤ÇÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¤¤¢ªÄ¶²»ÇÈ¼°¡Ê¹âµéµ¡¡Ë
¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê²Ã¼¾´ï¤â¤ä¤Ï¤êÄ¶²»ÇÈ¼°¤Î½½È¬ÈÖ¤Ç¤¹¡£¥¿¥ó¥¯ÉôÊ¬¤¬LED¤Ç¸÷¤Ã¤Æ¼¾ÅÙ¤ò¼¨¤·¤¿¤ê¡¢±ìÆÍ¤ÎÀè¤«¤é¥ß¥¹¥È¤¬½Ð¤¿¤ê¤È¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ìþ¤ä¤·¤Î±é½Ð¤¬Íß¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢±ì¤¬¸«¤¨¤ëµ¤²½¼°¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤ò¡£
¡¦¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤ä¥Ú¥Ã¥È¤¬¤¤¤ë¢ªµ¤²½¼°¡¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É
¾øµ¤¤Î°ÂÁ´À¤Ï¤ªÅò¤òÊ¨Æ¤µ¤»¤ë¥¹¥Á¡¼¥à¼°¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÅ¸»¤Î¥³¡¼¥É¤¬¤¢¤ëÅÀ¤È¡¢¥¹¥Á¡¼¥à¤Î¿á¤½Ð¤·¸ý¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ëÅÀ¡¢¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¤È¤ï¤º¤«¤ËÇ®Åò¤¬Ï³¤ì¤ëÅÀ¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¼¡ÅÀ¤Îµ¤²½¼°¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£
¤¤Á¤ó¤È¤ª¼êÆþ¤ì¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤¬¥«¥Ó¤ë¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¥Ú¥Ã¥È¤¬¾è¤Ã¤¿¤ê»Ò¤É¤â¤¬¥¤¥¿¥º¥é¤·¤¿¤ê¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿µ¡¼ï¤âÂ¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ã¼¾´ïÁª¤Ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
²Ã¼¾´ï¤òÁª¤ÖºÝ¤Ï¡¢¼¡¤ÎÅÀ¤Ë¤âÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¥¿¥ó¥¯¤Îµë¿å¸ý¤Ï¼ê¤¬Æþ¤ë¥µ¥¤¥º
µë¿å¥¿¥ó¥¯¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ë¤È¡¢ÆâÉô¤¬¥Ì¥ë¥Ì¥ë¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£µë¿å¸ý¤«¤é¼ê¤¬Æþ¤ì¤Ð¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç´ÊÃ±¤ËÆâÉô¤òÀö¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢µë¿å¸ý¤¬¾®¤µ¤¤¤È¼êÆþ¤ì¤¬ÌÌÅÝ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¿¥ó¥¯¤¬¼«Î©¤¹¤ë¤È¿å¤òÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤
µë¿å¸ý¤ò¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Î©¤¹¤ë¥¿¥ó¥¯¤Ï¡¢¿å¤òÆþ¤ì¤¿¤êÁÝ½ü¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿ºÇ¶á¤Ï¡¢µë¿å¥¿¥ó¥¯¤ò³°¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Õ¤¿¤Ê¤É³«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤ä¤«¤ó¤Ê¤É¤ÇÄ¾ÀÜµë¿å¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
BALMUDA¤Î¤Ä¤Ü·¿²Ã¼¾´ï¤Ï¡¢µ¡´ï¤Î¾å¤«¤é¤ä¤«¤ó¤Ç¿å¤òÃí¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¥á¡¼¥«¡¼¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤â¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¶õµ¤¼è¤ê¹þ¤ß¸ý¤äµ¤²½ÍÑ¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤¬´ÊÃ±
¿²¼¼ÍÑ¤ä¥Ú¥Ã¥È¤Î¤¤¤ë²ÈÄí¤Ï¡¢¶õµ¤¤Î¼è¤êÆþ¤ì¸ý¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ë¥Û¥³¥ê¤äÌÓ¤¬Î¯¤Þ¤ê¡¢¸úÎ¨¤¬°¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤°¤Ë¼è¤ê³°¤·¤ÆÀö¤Ã¤¿¤êÁÝ½üµ¡¤ÇµÛ¤¤¹þ¤ó¤À¤ê¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î¥Û¥³¥ê¤ò½üµî¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¡¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ç»È¤¤¼Î¤Æ¤Îµ¤²½¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÈ÷¤¨¤¿µ¡¼ï¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥Ë¥Á¤Î²Ã¼¾´ï¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡£1¥·¡¼¥º¥ó¤Ç»È¤¤¼Î¤Æ¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§¥á¡¼¥«¡¼¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¡¦¿å¼õ¤±¤Î±úÆÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤
¤É¤Î²Ã¼¾´ï¤Ë¤â¥¿¥ó¥¯¤Î¿å¼õ¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÊÃ±¤ËÊ¬²ò¤Ç¤¡¢±úÆÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤È¼êÆþ¤ì¤¬´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£±úÆÌ¤¬Â¿¤¤¤È¡¢¥¹¥Ý¥ó¥¸¤¬±úÆÌ¤Ë°ú¤Ã³Ý¤«¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÀö¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£»È¤¤¼Î¤Æ¥¿¥¤¥×¤Î¿å¥¦¥±¥«¥Ð¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥À¥¤¥Ë¥Á¤Î²Ã¼¾´ï¡£¿å¼õ¤±¥È¥ì¥¤¤Ë²Û»Ò¤Î»ÅÀÚ¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÆþ¤ì¤ë¡£¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¥È¥ì¥¤¤ò¼è¤ê´¹¤¨¤ë¤À¤±¡Ê¼Ì¿¿¡§¥á¡¼¥«¡¼¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
²Ã¼¾´ï¤òÃÖ¤¯¾ì½ê¤ÈÅ¬ÅÙ¤Ê¼¾ÅÙ¤Ï¡©
¡ü²Ã¼¾´ï¤Ï¤É¤³¤ËÃÖ¤±¤Ð¤¤¤¤¡©
²Ã¼¾´ï¤«¤é½Ð¤ë¿å¾øµ¤¤Ï¶õµ¤¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤È¤É¤Þ¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤ä¥µ¡¼¥¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÉ÷¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢Éô²°Á´ÂÎ¤Ë³È»¶¤·¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Î²¼¤ËÃÖ¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢ÊÉ¤«¤é1m¤Û¤ÉÎ¥¤¹¤È¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î²¹É÷¤¬¿å¾øµ¤¤òÉô²°Á´ÂÎ¤ËÁ÷¤ë¤Î¤Ç¡¢²Ã¼¾¥à¥é¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤ÉÅÅ»Òµ¡´ï¤Î¶á¤¯¤ËÃÖ¤¯¤È¡¢¿åÊ¬¤Ë¤è¤êÅÅ»Ò²óÏ©¤¬·ëÏª¤·¡¢¸Î¾ã¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£50cm¤«¤é1m¤Û¤ÉÎ¥¤·¤ÆÀßÃÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ü¼¾ÅÙ¤Ï²¿¡ó¤¬¤¤¤¤¡©
²Ã¼¾´ï¤Ë¤Ï¼¾ÅÙ¤òÀßÄê¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É÷¼Ù¤ä¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÂÐºö¤Ë¤Ï¡¢¼¾ÅÙ¤ò50¡Á60¡ó¤Ë¤¹¤ë¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£70¡ó°Ê¾å¤Ë¤¹¤ë¤È¥«¥Ó¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤ò¡£
¼¾ÅÙ·×¤Ï100±ß¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉô²°¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢¼¾ÅÙ¥à¥é¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¼¾ÅÙ¤¬Å¬ÀÚ¤«³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿Í´Ö¤Î´¶³Ð¤Ï¡¢²¹ÅÙ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÈæ³ÓÅªÉÒ´¶¤ÇÂÎ´¶¤«¤éµ¤²¹¤ò¿äÂ¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¾ÅÙ¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶³Ð¤ÏÆß¤¤¤Î¤Ç¡¢¼¾ÅÙ·×¤Ç²Ä»ë²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊÆ£»³ Å¯¿Í ¡§ ²ÈÅÅ¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë