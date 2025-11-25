³¤³°ºß½»¼Ô¤«¤é¤ÎÊª·ï¼èÆÀ¤¬Áý²Ã¡¡ÅìµþÅÔ¿´¡¢»¥ËÚ¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï25Æü¡¢»°ÂçÅÔ»Ô·÷¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¼è°ú¾õ¶·Ä´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£1¡Á6·î¤Ë¿·ÃÛÊª·ï¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢°ìÉôÃÏ°è¤Ç³¤³°¤Ë½»½ê¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î³ä¹ç¤¬¿¤Ó¡¢ÅìµþÅÔ¤Ï2024Ç¯¤Î1.5¡ó¤«¤é3.0¡ó¤ËÇÜÁý¡£ÀéÂåÅÄ¶è¤Ê¤ÉÅÔ¿´6¶è¤Ë¸Â¤ë¤È3.2¡ó¤«¤é7.5¡ó¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£»¥ËÚ»Ô¤Ï0.7¡ó¤«¤é2.0¡ó¤È3ÇÜ¶á¤¯Áý¤¨¤¿¡£
¡¡¼Â¼û¤òÈ¼¤ï¤º²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅêµ¡Åª¤Ê¼èÆÀ¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢À¯ÉÜ¤Ï¼èÆÀ¼Ô½»½ê¤¬¹ñÆâ¤«³¤³°¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©¤â0.3¡ó¤«¤é1.0¡ó¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½»½ê¤òÌä¤ï¤º¡¢ºòÇ¯1¡Á6·î¤ËÅÐµ¤µ¤ì¤¿¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬1Ç¯°ÊÆâ¤ÎÃ»´ü¤ËÇäÇã¤µ¤ì¤¿³ä¹ç¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¤Ï8.5¡ó¤Ç¡¢Ê¼¸Ë¸©7.1¡ó¡¢ÂçºåÉÜ6.2¡ó¤Ê¤É¡£ÅÔ¿´6¶è¤¬12.2¡ó¡¢¿À¸Í»Ô12.1¡ó¡¢Âçºå»Ô7.2¡ó¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¡¢Ãæ¿´Éô¤Û¤É³ä¹ç¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÅêµ¡Åª¤Ê¼è°ú¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¹âÆ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢ÉÔÆ°»º¤ÎÅÐµ¾ðÊó¤ò´ð¤Ë¹ñ¸ò¾Ê¤¬½é¤á¤Æ¼Â»Ü¡£¹ñÀÒ¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢½»½ê¤Ç¶èÊÌ¤·¤¿¡£