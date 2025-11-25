ÀÖºä¤Î½÷À»É½ý¡¡·×²èÅª¡©¡Ä¡ÄÂáÊá¤Î¼«±Ò´±¡È4²óÃåÂØ¤¨¡É¤«¡¡¼«Å¾¼Ö¤Ç¡Ö20km¡×Æ¨Áö¢ªÃóÆÖÃÏ¤Ø¡©¡¡¡Ö²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÉú¤»¤Æ¤¤¤¿¡×
Åìµþ¡¦ÀÖºä¤Ç16Æü¤Ëµ¯¤¤¿¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹Á°¤Ç½Ð±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿½÷À¤¬»É¤µ¤ì¤¿»ö·ï¡£»¦¿ÍÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿Î¦¾å¼«±Ò´±¤ÎÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢·×²èÀ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¹ÔÆ°¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ö·ïÅöÆü¡¢¤É¤ó¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£ÂáÊá¤ÎÃË¡¢½÷À¤È¤Ï¡Ö±ßËþ¤ËÊÌ¤ì¤¿¡×
»ö·ï¤Ï¡¢¸½Ìò¼«±Ò´±¤ÎÂáÊá¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¡¦¹Á¶è¤ÎÀÖºä¤Ë¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁ°¤Ç¡¢ÃÎ¿Í¤Î40Âå½÷À¤ò»¦³²¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ëÂçÄÅÍÛ°ìÏºÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¡£Î¦¾å¼«±ÒÂâÄ«²âÃóÆÖÃÏ¤Î¸½Ìò¤Î¼«±Ò´±¤Ç¤¹¡£
»É¤µ¤ì¤¿½÷À¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÌó9Ç¯Á°¤ËSNS¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤¤¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ê¬¤Ë²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÉú¤»¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯6·î¤Ë½÷À¤«¤éÊÌ¤ì¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢±ßËþ¤ËÊÌ¤ì¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¡¦ÎýÇÏ¶è¤Ë¤¢¤ëÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤«¤é¤Ï¡¢½÷À¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¤È2¿Í¤Ç¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¸áÁ°6»þ¤´¤í¡¢»äÉþ»Ñ¤ÇÃóÆÖÃÏ¤Ë
24Æü¤ËÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Î»ö·ï¤Ø¤Î·×²èÀ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¹ÔÆ°¤Î¿ô¡¹¤Ç¤¹¡£
¸áÁ°6»þ¤´¤í¡¢ÃóÆÖÃÏ¤Ë»äÉþ»Ñ¤ÇË¬¤ì¤¿ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¡£¤½¤ÎÌó30Ê¬¸å¡¢ÊÌ¤ÎÀÄ¤¤¾åÃå¤òÃå¤Æ¡¢ÃóÆÖÃÏ¤ò¼«Å¾¼Ö¤Ç½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°8»þ¤´¤í»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¸½¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¹õ¤¤Ë¹»Ò¤Ë¥Þ¥¹¥¯¡¢¹õ¤Îºî¶ÈÃå»Ñ¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¸½¾ì¼þÊÕ¤Ç×Ñ×Ë¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÇÆ¨Áö¡©
ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼þÊÕ¤ò2»þ´ÖÈ¾¤Û¤É¼«Å¾¼Ö¤äÅÌÊâ¤Ç×Ñ×Ë¡Ê¤Ï¤¤¤«¤¤¡Ë¡£ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤Ö¤È¡¢¸½¾ì¤«¤éÁö¤êµî¤ê¡¢¼«Å¾¼Ö¤ÇÆ¨Áö¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«Å¾¼Ö¤ÇÀÄ»³ÊýÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¸å¡¢¿®Ç»Ä®¡¢Áá°ðÅÄ¡¢ÎýÇÏ¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¸½¾ì¤«¤éÌó20kmÎ¥¤ì¤¿Ä«²âÃóÆÖÃÏ¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÃóÆÖÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤ÏºÆ¤ÓÀÄ¤¤Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸á¸å1»þ²á¤®¡¢ÃóÆÖÃÏ¤ò½Ð¤ë¤È¤¤Ë¤Ï»äÉþ»Ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ö·ïÁ°¸å¤Î4²ó¤ËµÚ¤ÖÃåÂØ¤¨¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£2¿Í¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¡©
ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢Ä«²âÃóÆÖÃÏ¤Ï¡Ö¿´¤«¤éÈï³²¼Ô¤Î²óÉü¤òµ§¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤Ë¤ÏÁ´ÌÌÅª¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢»ö¼Â´Ø·¸¤Ë´ð¤Å¤¸·Àµ¤ËÂÐ½è¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÄÅÍÆµ¿¼Ô¡£·Ù»ëÄ£¤Ï¡¢2¿Í¤Ë²¿¤é¤«¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯11·î24Æü¡Ønews zero¡Ù¤è¤ê¡Ë
